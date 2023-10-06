В Украине арестованы все активы российских олигархов Фридмана, Авена и Косогова более чем на 17 млрд грн
Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение главы Кремля Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн", - говорится в сообщении.
Среди заблокированных активов - финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.
Арест имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.
"В настоящее время подозреваемый Фридман вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств их подрывной деятельности для привлечения виновных к ответственности", - добавили в пресс-службе СБУ.
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Чи може в Україні колись когось з високопосадовців посадили
рік полежать а потім комусь віддадуть