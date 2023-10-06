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В Украине арестованы все активы российских олигархов Фридмана, Авена и Косогова более чем на 17 млрд грн

михаил,фридман

Суд наложил арест на все корпоративные права в Украине, принадлежавшие подсанкционным российским олигархам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Они входят в окружение главы Кремля Путина и причастны к "схемам" масштабного финансирования вооруженной агрессии РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Решение суда касается 20 компаний и финансово-кредитных учреждений, которыми кремлевские олигархи владеют как конечные бенефициары или через подконтрольные оффшорные компании. Стоимость арестованных корпоративных прав составляет более 17 млрд грн", - говорится в сообщении.

Среди заблокированных активов - финансовые и страховые компании, предприятия мобильной связи и сферы ИТ, а также заводы минеральных вод.

Арест имущества не позволит российским собственникам "переписать" его на подставных лиц во избежание дальнейшей передачи активов в доход Украины.

Также читайте: Российский олигарх Фридман продолжает владеть рядом активов в Украине, несмотря на введенные против него санкции, - ЦПК

"В настоящее время подозреваемый Фридман вместе со своими бизнес-партнерами находится за пределами Украины. Продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств их подрывной деятельности для привлечения виновных к ответственности", - добавили в пресс-службе СБУ.

Автор: 

олигарх (1026) россия (95526) СБУ (19898) Михаил Фридман (22) актив (92) Авен Петр (7)


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Топ комментарии
+6
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06.10.2023 15:26
+6
все активы прокацапских партий в Украине должны быть арестованы. те кто поддерживал и призывал войну и оправдывал ее.
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06.10.2023 15:28
+5
Як же ж тепер Андрій Садовий без підтримки Фрідмана?
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06.10.2023 15:22
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Як же ж тепер Андрій Садовий без підтримки Фрідмана?
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06.10.2023 15:22 Ответить
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06.10.2023 15:26 Ответить
все активы прокацапских партий в Украине должны быть арестованы. те кто поддерживал и призывал войну и оправдывал ее.
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06.10.2023 15:28 Ответить
Монобільшість сама себе не арештує.
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06.10.2023 15:31 Ответить
Щось у мене Київстар став працювати з перебоями...
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06.10.2023 15:32 Ответить
та не тільки в тебе - раша моніторить через нього ситуацію
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06.10.2023 15:42 Ответить
Арештовані це добре. Але чомусь більшість арештованих активів просто арештовані. Не передані, не виставлені на продаж. Просто лежать без руху. Бо хтось на цьому добряче має, щоб з активами нічого не відбувалось.
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06.10.2023 15:32 Ответить
Ясно, все що міг вивести вже вивів, а те що залишилось Татаров з Єрмаком роздерибанять.
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06.10.2023 15:35 Ответить
І шо? Сьогодні арештували, а завтра знімуть, перший раз чи що?
Чи може в Україні колись когось з високопосадовців посадили
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06.10.2023 15:39 Ответить
Зелена банда чекала півтора року.Свінособаки кончєні.
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06.10.2023 16:05 Ответить
фрідман єнд компані нехіло влаштували свій рашен бізнес але в Україні під час війни - державоутворюючий банк Альфа з драконівськими умовами для українців, система мобільного зв'язку Київстар з мутними нарахуваннями оплат за послуги і запиваєтьсяч це все водичкою Миргород при чомусь адмірно активному лобіюванні НБУ інтересів рашен-агентів всупереч державним.
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06.10.2023 16:10 Ответить
в фонді держмайна своя людина, готова все прийняти і справедливо розпорядитись, все буде добре, нах
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06.10.2023 16:34 Ответить
На 3-й день (10 год) Зоркий Сокол заметил - а стены-то в вигваме нету.
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06.10.2023 16:38 Ответить
і толку,
рік полежать а потім комусь віддадуть
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06.10.2023 16:46 Ответить
 
 