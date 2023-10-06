Мэра Сум Лысенко, которого задержали на взятке в 2,13 млн грн, выпустили под залог
Мэр Сум Александр Лисенко, которого накануне задержали в момент получения взятки, отпустили под залог.
Об этом сообщили Суспільному в пресс-службе Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ.
Размер залога составил 3 млн грн, его внесли 5 октября.
Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 млн грн.
Ранее он был оставлен под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью залога в размере 3 млн грн.
Напомним, 2 октября СБУ задержала мэра Сум Александра Лысенко и главу Департамента инфраструктуры горсовета "на горячем" - в момент получения части взятки, а именно 1,4 млн гривен. Всего в этом году мэр уже получил 2,1 млн гривен взятки.
Как выяснили правоохранители, должностные лица требовали неправомерную выгоду за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.
НАБУ и САП сообщили мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.
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Але ж ваша пам'ять настільки коротка, що ви впевнені, що не було жодного.
аби тільки ********* щось з під проксі. чи є щось по ділу?
жоден з перерахованих не отримав вирок та відповідно строку за минулої влади. типова маніпуляція тролів.
Лариса Чубарова - приговорена судом первой инстанции к 11 годам заключения по обвинению в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность Украины. Имеет российское гражданство.
https://m.gazeta.ua/ru/articles/donbas/_ukraina-otdala-terroristku-terezu-kotoraya-pytala-plennyh-*******/945296
Е купка ряжаних у якісь мантії продажних чиновників, які називають себе « суддями»
а президенту по-зальоту - пофігу, воно усе чесно читає, усе, шо йому напишуть дорослі
Татаров в команде президента начинал с координации работы силовиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Службы безопасности Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственного бюро расследований , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной полиции Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] . Позднее ему поручили патронат над всей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE уголовной юстицией - органами досудебного следствия, в частности прокуратурой и судами, рассматривающими уголовные делаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8
взяв два хабарі по 2 млн а третій віддав суду як заставу
і далі собі працюй, або тікай