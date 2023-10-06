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Мэра Сум Лысенко, которого задержали на взятке в 2,13 млн грн, выпустили под залог

лисенко

Мэр Сум Александр Лисенко, которого накануне задержали в момент получения взятки, отпустили под залог.

Об этом сообщили Суспільному в пресс-службе Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ.

Размер залога составил 3 млн грн, его внесли 5 октября.

Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 млн грн.

Ранее он был оставлен под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью залога в размере 3 млн грн.

Напомним, 2 октября СБУ задержала мэра Сум Александра Лысенко и главу Департамента инфраструктуры горсовета "на горячем" - в момент получения части взятки, а именно 1,4 млн гривен. Всего в этом году мэр уже получил 2,1 млн гривен взятки.

Как выяснили правоохранители, должностные лица требовали неправомерную выгоду за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.

НАБУ и САП сообщили мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

Читайте также: Суд оставил мэра Сум Лысенко под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью залога в размере 3 млн грн

Автор: 

залог (516) Сумы (1146) Лысенко_Александр (15)


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Топ комментарии
+18
Скоро і гроші йому повернуть. Все буде нормально, не перший випадок при Zеленій "владі".
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06.10.2023 15:35
+10
Судової Системи в Україні не мае.

Е купка ряжаних у якісь мантії продажних чиновників, які називають себе « суддями»
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06.10.2023 15:41
+8
А что при других властях хоть одного посадили?
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06.10.2023 15:37
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Правила форума Совет форумчан
Скоро і гроші йому повернуть. Все буде нормально, не перший випадок при Zеленій "владі".
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06.10.2023 15:35 Ответить
А что при других властях хоть одного посадили?
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06.10.2023 15:37 Ответить
Ну так зєлєнь же обіцяла пАрядАк навєсті. І в серіал про це був
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06.10.2023 15:42 Ответить
Всіх кого посадили при минулій влади, відпустили при діючій.
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06.10.2023 16:02 Ответить
наприклад?
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06.10.2023 16:53 Ответить
Ефремов, Гадя, Рубан, Тереза, Цемах,чорна рота беркуту... Всіх одразу не пригадаеш...
Але ж ваша пам'ять настільки коротка, що ви впевнені, що не було жодного.
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06.10.2023 20:03 Ответить
тобто немає жодного, "кого посадили при минулій влади, відпустили при діючій", бо жодного з перерахованих персонажів не було засуджено при минулій владі.
аби тільки ********* щось з під проксі. чи є щось по ділу?
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06.10.2023 20:07 Ответить
Факт лишається фатом. За минулої влади вони були за ґратами.
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06.10.2023 20:17 Ответить
це не факт, а маніпуляція. а з цемахом взагалі, як на мене, вчинили дуже правильно. будь-які його свідчення нічого, окрім глибокої стурбованості від так званого цивілізованого світу, не дали би. а так він приніс величезну користь.
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06.10.2023 20:19 Ответить
І де ж тут маніпуляція?
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06.10.2023 20:30 Ответить
"Всіх кого посадили при минулій влади"(с)
жоден з перерахованих не отримав вирок та відповідно строку за минулої влади. типова маніпуляція тролів.
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06.10.2023 20:36 Ответить
Вам треба шашєчкі чи їхать?

Лариса Чубарова - приговорена судом первой инстанции к 11 годам заключения по обвинению в участии в непредусмотренных законом вооруженных формированиях, незаконном обращении с оружием, посягательстве на территориальную целостность Украины. Имеет российское гражданство.

https://m.gazeta.ua/ru/articles/donbas/_ukraina-otdala-terroristku-terezu-kotoraya-pytala-plennyh-*******/945296
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06.10.2023 20:55 Ответить
Мафія Безсмертна???
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06.10.2023 15:39 Ответить
перед этим в Сумах был живицкий,прихватили его помощников,а он как бы и не при делах,и что???гуляет себе,жизнь удалась.В Украине задержание это как спортивная рыбалка,поймали- вопотрошили-отпустили))все,конец фильма))
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06.10.2023 15:42 Ответить
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06.10.2023 15:43 Ответить
I це при военном станi...3.14.....
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06.10.2023 16:27 Ответить
все что нужно знать о судебной системе и ее реформах
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06.10.2023 15:38 Ответить
Судової Системи в Україні не мае.

Е купка ряжаних у якісь мантії продажних чиновників, які називають себе « суддями»
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06.10.2023 15:41 Ответить
Цирк продовжується... спіймали, показали, відпустили !
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06.10.2023 15:42 Ответить
Одно слово пропустили-" спiймали, показали,/откупився/, вiдпустили".
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06.10.2023 16:29 Ответить
Так краще буде переписати майно на правильних пацанів
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06.10.2023 15:44 Ответить
У нас можуть посадити тільки пришелепкувату пенсіонерку яка лайкалє в інтернеті
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06.10.2023 15:46 Ответить
Герої гинуть, а якісь земудаки в Україні епохи дермака перекладають намародерені гроші з однієї кишені до іншої..
а президенту по-зальоту - пофігу, воно усе чесно читає, усе, шо йому напишуть дорослі
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06.10.2023 15:52 Ответить
Я навіть в руках не тримав 3 млн грн. А тут заставу так просто внесли, де такі гроші беруться?
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06.10.2023 15:59 Ответить
5 августа 2020 года указом Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимира Зеленского назначен заместителем руководителя https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%B8%D1%81_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Офиса Президента Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2020-1 [1] .

Татаров в команде президента начинал с координации работы силовиков: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национального антикоррупционного бюро Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Службы безопасности Украины , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) Государственного бюро расследований , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B Национальной полиции Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8] . Позднее ему поручили патронат над всей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE уголовной юстицией - органами досудебного следствия, в частности прокуратурой и судами, рассматривающими уголовные делаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3_%D0%AE%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-focus-8 [8
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06.10.2023 16:00 Ответить
Ну так він же не Червінський. Патріотизмом не хворий...
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06.10.2023 16:04 Ответить
А люди гинуть поки ці тварюки жирують.
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06.10.2023 16:15 Ответить
Необходимо проверять происхождение денег, которые вносятся за преступника и откуда они у вносящего. Тогда желающих отмазать другана от камеры будет меньше.
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06.10.2023 16:21 Ответить
Серйозна у нього грошова подушка, що застава виявилася фількіною грамотою
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06.10.2023 16:33 Ответить
Три ляма , это его месячный хабар.
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06.10.2023 16:41 Ответить
бізнес ідея від мера

взяв два хабарі по 2 млн а третій віддав суду як заставу
і далі собі працюй, або тікай
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06.10.2023 16:45 Ответить
да для таких пидаров 3 ляма как для простых Украинцев 300 гривен..................******* **** просто ..............................
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06.10.2023 17:13 Ответить
Какое нах ЕС для Украины.....
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06.10.2023 17:27 Ответить
має ****, чим ділитися...
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06.10.2023 18:02 Ответить
Откуда у мера может быть 3 млн. Гривень. Какая у него зарплата..? И вы хотите победить кацапов.? И его выпускают под заставу во время войны.? Ау Сумчане вы чего.
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06.10.2023 22:32 Ответить
 
 