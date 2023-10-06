Мэра Сум Лысенко, которого задержали на взятке в 2,13 млн грн, выпустили под залог

Мэр Сум Александр Лисенко, которого накануне задержали в момент получения взятки, отпустили под залог.

Об этом сообщили Суспільному в пресс-службе Антикоррупционного суда, передает Цензор.НЕТ.

Размер залога составил 3 млн грн, его внесли 5 октября.

Во время избрания меры пресечения 4 октября Александр Лысенко отметил, что обвинение просило залог в 10 млн грн.

Ранее он был оставлен под стражей до 2 декабря 2023 года с возможностью залога в размере 3 млн грн.

Напомним, 2 октября СБУ задержала мэра Сум Александра Лысенко и главу Департамента инфраструктуры горсовета "на горячем" - в момент получения части взятки, а именно 1,4 млн гривен. Всего в этом году мэр уже получил 2,1 млн гривен взятки.

Как выяснили правоохранители, должностные лица требовали неправомерную выгоду за решение вопроса об установлении исполнительным комитетом Сумского городского совета для юридического лица нового экономически обоснованного тарифа на обращение с бытовыми отходами и несоздание искусственных препятствий в осуществлении хозяйственной деятельности предприятием.

НАБУ и САП сообщили мэру Сум и директору Департамента инфраструктуры города Сумского городского совета о подозрении в получении неправомерной выгоды в сумме 2,13 млн грн.

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