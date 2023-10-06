Осенняя и зимняя погода усложнят ведение боевых действий, но возможны разные сценарии, - Силы обороны

ВСУ готовятся к наступлению осенних и зимних холодов. Они усложнят ведение боевых действий, но многое зависит от того, будут ли сначала дожди, или сразу ударят морозы.

Об этом рассказал начальник прессслужбы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, речь идет о переводе техники на зимнее состояние, происходит замена масел, добавка различных присадок к горючему, а также подготовка обеспечения личного состава буржуйками, средствами отопления.

Евлаш пояснил, что в этом плане военным активно помогают волонтеры, передают ВСУ грелки, и другие различные необходимые средства, которыми наши бойцы могут согреться в холодное время года.

Также начальник пресс-службы Восточной группировки войск добавил, что военнослужащие утепляют свои блиндажи и утепляют свои места проживания. Это стандартный набор мероприятий с наступлением зимы.

Смотрите также: Танкисты помогают вытолкать из грязи погрязший туда грузовик. ВИДЕО

Отдельно Евлаш отметил, что наступление холодов повлияет на ход боевых действий, однако военные будут смотреть на погоду.

"Если это будут дожди, то это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника", - сказал Евлаш.

Также он пояснил, что туманы и дожди скажутся на использовании беспилотных летательных аппаратов, которые не могут применяться в такую погоду. Во время такой погоды будет трудно применять тактическую и армейскую авиацию, будет значительно сложнее вести боевые действия.

Именно поэтому военные будут следить и реагировать на это в соответствии с обстановкой и оперативным состоянием на местах.