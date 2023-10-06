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Схему оформления мужчинам инвалидности для выезда за границу разоблачили в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО

В Полтаве правоохранители разоблачили схему оформления мужчинам инвалидности, которая дает право на пересечение государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавщины.

Схему оформления мужчинам инвалидности для выезда за границу разоблачили в Полтаве, - Нацполиция 01

В причастности к фальсификации документов медико-социальной экспертизы подозревают частного врача из Полтавы. Полицейские установили, что 43-летняя полтавчанка способствовала "клиентам" в оформлении II группы инвалидности. Для изготовления необходимых документов медик вступила в сговор со должностными лицами Специализированной комиссии областного Центра МСЭК. За одну из таких справок, позволяющую обойти установленные для мужчин ограничения на выезд за границу, женщина получила 5 500 долларов.

Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантки, а также должностного лица Коммунального предприятия изъята медицинская документация, касающаяся нескольких сотен человек, печати врачей, мобильные телефоны, банковские карты, более 80 тысяч долларов США и более 700 тысяч гривен.

Схему оформления мужчинам инвалидности для выезда за границу разоблачили в Полтаве, - Нацполиция 02

Врачу сообщили о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды и избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 215 тысяч гривен.

Следственным управлением областной полиции осуществляется расследование по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (Пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, сопряженному с требованием неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка документов, сбыт или использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чиновники ТЦК в Виннице помогали уклонистам. Брали по $4 тыс.. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Нацполиция (16463) инвалидность (173) уклонисты (836) Полтавская область (1152)


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Топ комментарии
+6
Зе Зрада: «Фонд родини Камельчуків», що заснувала дружина нардепа Юрія Камельчука із «СН» - причетний до переправи ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів, - ВАКС. Вони проходять по справі іншої «Слуги народу» Людмили Марченко, яка цим промишляла. У липні вона разом з помічницею пообіцяла вивезти з України чоловіка за $5300.
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06.10.2023 17:12
+5
Та що ж це коїться, людоньки, кому війна кому мати рідна.
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06.10.2023 16:43
+4
Та всі МСЕКи трусити треба. Так можна і діру в бюджеті зменшити.
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06.10.2023 16:51
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Та що ж це коїться, людоньки, кому війна кому мати рідна.
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06.10.2023 16:43 Ответить
А це просто дуже помітно стало вилазити гавніцо яке тихенько жило поряд з нами і наплодилось воно ще за часів совка.
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06.10.2023 16:59 Ответить
Молодец баба, по предприимчивости ничем не уступает ОП
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06.10.2023 17:33 Ответить
Молодець, ***** довбане, що намагаєшся розхитувати порядок у державі.
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08.10.2023 15:52 Ответить
***** это ты, ******** 73% прцентный...
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08.10.2023 17:45 Ответить
Прям афиша к фильму "Карты, деньги, два ствола"
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06.10.2023 16:45 Ответить
Ну нікада такова нє била-і вот апять апять і апять...
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06.10.2023 16:47 Ответить
А як бути тим, хто не мають гроше і кінцівок.?
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06.10.2023 16:49 Ответить
Шапіто... Є попит - є і пропозиція, думаю відсотків 20 населення України це ті кому - "какая разніца" та ждуни "підоруцкого міра", тому платять щоб звалити! Як на мене то позбавити громадянства та чемодан вокзал параша!
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06.10.2023 16:50 Ответить
Та всі МСЕКи трусити треба. Так можна і діру в бюджеті зменшити.
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06.10.2023 16:51 Ответить
медикиня \\\\\\\\\\\\\



вважайте мну сином Фаріон, але ОТАКЕ....... makes me cringe blyatъ

б*же я просто впевнений шо оці кривляння це не тупо ідіотики рішили "мову збагатити проєктиками".
плюватись мене змусили = Так, це то 100%.
ше бачив - "конгресвуменка" та "бізнесменка"
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06.10.2023 17:04 Ответить
Зе Зрада: «Фонд родини Камельчуків», що заснувала дружина нардепа Юрія Камельчука із «СН» - причетний до переправи ухилянтів за кордон під виглядом волонтерів, - ВАКС. Вони проходять по справі іншої «Слуги народу» Людмили Марченко, яка цим промишляла. У липні вона разом з помічницею пообіцяла вивезти з України чоловіка за $5300.
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06.10.2023 17:12 Ответить
З СІЗО по телефону ще оформить одну інвалідність і внесе заставу.
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06.10.2023 17:52 Ответить
якби ціну знізити, скажемо, до 500 баксів, всі вже були би за кордоном, окрім ціх схематозніків
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06.10.2023 18:31 Ответить
А такі гівнюки, як ти, готові і матір рідну продати, але по собі не судять.
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08.10.2023 15:54 Ответить
знайшли 80 000 долларов , та 700 000 грн --- а застава 215 000 грн , да здравствует наш гребаный самый гуманный суд в мире
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06.10.2023 19:35 Ответить
Здивували...вот ніхто раніше не побачив, що молодики масово раптом стають інвалідами і одразу ж виїжджають. Хоча до цього і медичної карти не мали.
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06.10.2023 20:14 Ответить
 
 