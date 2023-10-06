Схему оформления мужчинам инвалидности для выезда за границу разоблачили в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО

В Полтаве правоохранители разоблачили схему оформления мужчинам инвалидности, которая дает право на пересечение государственной границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавщины.

В причастности к фальсификации документов медико-социальной экспертизы подозревают частного врача из Полтавы. Полицейские установили, что 43-летняя полтавчанка способствовала "клиентам" в оформлении II группы инвалидности. Для изготовления необходимых документов медик вступила в сговор со должностными лицами Специализированной комиссии областного Центра МСЭК. За одну из таких справок, позволяющую обойти установленные для мужчин ограничения на выезд за границу, женщина получила 5 500 долларов.

Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантки, а также должностного лица Коммунального предприятия изъята медицинская документация, касающаяся нескольких сотен человек, печати врачей, мобильные телефоны, банковские карты, более 80 тысяч долларов США и более 700 тысяч гривен.

Врачу сообщили о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды и избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 215 тысяч гривен.

Следственным управлением областной полиции осуществляется расследование по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (Пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, сопряженному с требованием неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка документов, сбыт или использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

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