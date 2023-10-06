Схему оформления мужчинам инвалидности для выезда за границу разоблачили в Полтаве, - Нацполиция. ФОТО
В Полтаве правоохранители разоблачили схему оформления мужчинам инвалидности, которая дает право на пересечение государственной границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции Полтавщины.
В причастности к фальсификации документов медико-социальной экспертизы подозревают частного врача из Полтавы. Полицейские установили, что 43-летняя полтавчанка способствовала "клиентам" в оформлении II группы инвалидности. Для изготовления необходимых документов медик вступила в сговор со должностными лицами Специализированной комиссии областного Центра МСЭК. За одну из таких справок, позволяющую обойти установленные для мужчин ограничения на выезд за границу, женщина получила 5 500 долларов.
Во время санкционированных обысков по месту работы и проживания фигурантки, а также должностного лица Коммунального предприятия изъята медицинская документация, касающаяся нескольких сотен человек, печати врачей, мобильные телефоны, банковские карты, более 80 тысяч долларов США и более 700 тысяч гривен.
Врачу сообщили о подозрении в пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды и избрали меру пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 215 тысяч гривен.
Следственным управлением областной полиции осуществляется расследование по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины (Пособничество в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение действий с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, по предварительному сговору группой лиц, сопряженному с требованием неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 358 УК Украины (Подделка документов, сбыт или использование поддельных документов, совершенные по предварительному сговору группой лиц).
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вважайте мну сином Фаріон, але ОТАКЕ....... makes me cringe blyatъ
б*же я просто впевнений шо оці кривляння це не тупо ідіотики рішили "мову збагатити проєктиками".
плюватись мене змусили = Так, це то 100%.
ше бачив - "конгресвуменка" та "бізнесменка"