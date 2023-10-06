Премьер Чехии Фиала раскритиковал решение Словакии прекратить военную помощь Украине: Я не считаю такие действия удачными
Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал шаг президента Словакии Зузаны Чапутовой, выступившей против намерения Минобороны предоставить Украине очередной пакет военной помощи.
"По понятным причинам мне сложно комментировать решение другой страны, но надеюсь, не будет невежливым сказать, что я не считаю действия Словакии удачными", – сказал Фиала на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Как сообщалось, 5 октября президент Словакии Зузана Чапутова выступила против оказания Украине военной помощи в связи с победой на парламентских выборах популистской партии Smer-SD, которая исключает необходимость поддержки нашей страны в войне против РФ.
Позже советница президентки Словакии пояснила, что Чапутова не поддержала передачу нового пакета военной помощи Украине из-за смены правительства, которое потенциально будет иметь диаметрально противоположный курс, чем действующий кабинет.
В тот же день Чапутова заявила в соцсети Х (бывший Твиттер), что выступает за продолжение предоставления Украине военной помощи, поскольку речь идет о безопасности обеих стран.
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https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovakia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия
27 февраля Словакия отправила Украине военную помощь на общую сумму 4,5 млн евроhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-213 [213] .
8 апреля глава правительства Словакии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4 Эдуард Хегер сообщил, что его страна поставила Украине комплексы ПВО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 С-300 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-214 [214] .
10 апреля словацкое издание https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravda&action=edit&redlink=1 Pravda https://en.wikipedia.org/wiki/Pravda_(Slovakia) [en] сообщило, что Словакия готовится передать Украине около 20 артиллерийских установок https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_vz.77_%C2%AB%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB DANA (включая модификации https://ru.wikipedia.org/wiki/Zuzana_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) Zuzana )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-215 [215] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-216 [216] .
16 июня Словакия передала боеприпасы к РСЗО «Град», 4 вертолёта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-17 Ми-17 и один https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2 Ми-2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-217 [217] .
В марте 2023 года правительство Словакии согласовало передачу Украине 13 модернизированных истребителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-218 [218] .
73%23% их имбицилов своё дело сделали.