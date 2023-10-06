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Новости Помощь Украине
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Премьер Чехии Фиала раскритиковал решение Словакии прекратить военную помощь Украине: Я не считаю такие действия удачными

петр,фіала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала раскритиковал шаг президента Словакии Зузаны Чапутовой, выступившей против намерения Минобороны предоставить Украине очередной пакет военной помощи.

"По понятным причинам мне сложно комментировать решение другой страны, но надеюсь, не будет невежливым сказать, что я не считаю действия Словакии удачными", – сказал Фиала на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Как сообщалось, 5 октября президент Словакии Зузана Чапутова выступила против оказания Украине военной помощи в связи с победой на парламентских выборах популистской партии Smer-SD, которая исключает необходимость поддержки нашей страны в войне против РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Премьер Чехии Фиала против замораживания войны в Украине: Это не единственный сценарий, но его также надо держать в голове

Позже советница президентки Словакии пояснила, что Чапутова не поддержала передачу нового пакета военной помощи Украине из-за смены правительства, которое потенциально будет иметь диаметрально противоположный курс, чем действующий кабинет.

В тот же день Чапутова заявила в соцсети Х (бывший Твиттер), что выступает за продолжение предоставления Украине военной помощи, поскольку речь идет о безопасности обеих стран.

Также читайте: Чехия передает вертолеты Украине и будет обучать пилотов истребителей, - премьер Фиала

Автор: 

Словакия (981) Чехия (1705) Фиала Петр (71)


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Словаки забыли 1968 год и то, что путь Ху#ла в Прагу лежит через Украину и Словакию.
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06.10.2023 17:11 Ответить
Не словаки в особі Зюзани, а оточення фіцо, не слід узагальнювати і всіх відразу під одну мітлу, взагалі звичка узагальнювати народилася в раше від кацапів, так само як і гнилі поняття типу жид, хохол, чурка, хaч, гейропеєць, піндос ,абрек, рогуль ,кугут .Та до речі згадайте час коли у нас був президентом тричі судимий бандюкан, цікаво що мали про нас думати на заході
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Slovakia.svg?uselang=ru https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%8F Словакия

27 февраля Словакия отправила Украине военную помощь на общую сумму 4,5 млн евроhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-213 [213] .

8 апреля глава правительства Словакии https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4 Эдуард Хегер сообщил, что его страна поставила Украине комплексы ПВО https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1-300 С-300 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-214 [214] .

10 апреля словацкое издание https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Pravda&action=edit&redlink=1 Pravda https://en.wikipedia.org/wiki/Pravda_(Slovakia) [en] сообщило, что Словакия готовится передать Украине около 20 артиллерийских установок https://ru.wikipedia.org/wiki/152-%D0%BC%D0%BC_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%B0_vz.77_%C2%AB%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B0%C2%BB DANA (включая модификации https://ru.wikipedia.org/wiki/Zuzana_(%D0%A1%D0%90%D0%A3) Zuzana )https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-215 [215] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-216 [216] .

16 июня Словакия передала боеприпасы к РСЗО «Град», 4 вертолёта https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-17 Ми-17 и один https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8-2 Ми-2 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-217 [217] .

В марте 2023 года правительство Словакии согласовало передачу Украине 13 модернизированных истребителей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%93-29 МиГ-29 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D1%8C_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5_%D0%B2_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5#cite_note-218 [218] .
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06.10.2023 18:13 Ответить
Я не обобщаю всех словаков, но 73% 23% их имбицилов своё дело сделали.
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06.10.2023 19:03 Ответить
Словаччина забула, ХТО САМЕ її підтримує фінансово та ЗАХИЩАЄ?!
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06.10.2023 17:19 Ответить
надо чтобы кацапский дрон туда залетел
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06.10.2023 17:59 Ответить
Зузана Чуракова -піча мечіАровска.
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06.10.2023 19:44 Ответить
Думаю пара дзвінків з Вашингтону зразу отрезвить, виправить ситуацію і прожене бажання повидьоргуватись.
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06.10.2023 20:50 Ответить
 
 