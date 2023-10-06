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Зверства россиян на Харьковщине доказывают, что поддержка Украины должна быть постоянной, - Кулеба
Зверства россиян в Харьковской области – удары по центру Харькова и кафе в селе Гроза – доказывают, что глобальная поддержка Украины должна быть постоянной и увеличиваться.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"В результате удара российских террористов по Грозе вчера погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе ребенок. Удар по Харькову сегодня убил еще одного ребенка. Эти зверства доказывают, что глобальная поддержка Украины должна быть постоянной и увеличиваться. Ее послабление приведет лишь к увеличению количества подобных военных преступлений" , – отметил Кулеба.
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+2 alex petrivskiy
показать весь комментарий06.10.2023 17:53
+2 Анжей #509087
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+1 CrossFirenko
показать весь комментарий06.10.2023 18:15
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про бучу вже забули?
так что поддерживать?
ф
А ****** Юнкер х@й сосе в путіна.
раSSія це імперія Зла - країна терорист!