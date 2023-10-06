Зверства россиян на Харьковщине доказывают, что поддержка Украины должна быть постоянной, - Кулеба

Зверства россиян в Харьковской области – удары по центру Харькова и кафе в селе Гроза – доказывают, что глобальная поддержка Украины должна быть постоянной и увеличиваться.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара российских террористов по Грозе вчера погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе ребенок. Удар по Харькову сегодня убил еще одного ребенка. Эти зверства доказывают, что глобальная поддержка Украины должна быть постоянной и увеличиваться. Ее послабление приведет лишь к увеличению количества подобных военных преступлений" , – отметил Кулеба.

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