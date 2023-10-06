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Новости Помощь Украине
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Зверства россиян на Харьковщине доказывают, что поддержка Украины должна быть постоянной, - Кулеба

кулеба

Зверства россиян в Харьковской области – удары по центру Харькова и кафе в селе Гроза – доказывают, что глобальная поддержка Украины должна быть постоянной и увеличиваться.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"В результате удара российских террористов по Грозе вчера погибли по меньшей мере 52 человека, в том числе ребенок. Удар по Харькову сегодня убил еще одного ребенка. Эти зверства доказывают, что глобальная поддержка Украины должна быть постоянной и увеличиваться. Ее послабление приведет лишь к увеличению количества подобных военных преступлений" , – отметил Кулеба.

Читайте также: Вследствие обстрела села Гроза на Харьковщине погибла семья воина ВСУ Андрея Козыря, которого поминали в тот день, - СМИ (обновлено)

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+2
Нет, г-н Кулеба, в этом мире ничего постоянного. Если будут видеть, что поддерживать выгодно, будут это делать. Если будут видеть, что ермаки с коломойскими бал правят, значит оно им не выгодно и не нужно. Результаты предсказать очень просто.
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06.10.2023 17:53
+2
***** , за гроші які ви ******* роками можна повністю закрити небо над Україною надійною ППО🤬🤬🤬
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06.10.2023 18:06
+1
Це означає, що МЗС у нас так і не запрацює?
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06.10.2023 18:15
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Нет, г-н Кулеба, в этом мире ничего постоянного. Если будут видеть, что поддерживать выгодно, будут это делать. Если будут видеть, что ермаки с коломойскими бал правят, значит оно им не выгодно и не нужно. Результаты предсказать очень просто.
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06.10.2023 17:53 Ответить
***** , за гроші які ви ******* роками можна повністю закрити небо над Україною надійною ППО🤬🤬🤬
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06.10.2023 18:06 Ответить
Це означає, що МЗС у нас так і не запрацює?
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06.10.2023 18:15 Ответить
а звірства в інших районах україни, це не доводять?
про бучу вже забули?
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06.10.2023 18:26 Ответить
Украини - одно, тотальна коррупция - другое
так что поддерживать?
ф
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06.10.2023 18:29 Ответить
Дебіл послухай що Блінкен сказав - КОРУПЦІЇ НЕМА В УКРАЇНІ.

А ****** Юнкер х@й сосе в путіна.
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06.10.2023 19:21 Ответить
ты уже дошел накуй или только идешь?
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06.10.2023 20:31 Ответить
Дурак! Такие зверства не являются доказательствами. Это абсолютно обоснованые факты. Здесь доказывать нечего! 51 труп.
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06.10.2023 18:36 Ответить
Безпорадний непотріб а не міністр. ******* все або сам або по завданню з ОПи.
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06.10.2023 19:19 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....

раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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06.10.2023 21:50 Ответить
эй, гнида зелёная, как там предствители в Чехии поживают?
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06.10.2023 21:59 Ответить
 
 