РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12547 посетителей онлайн
Новости Санкции против России
1 021 7

Украина призывает МОК ввести санкции против РФ за включение в Олимпийский комитет РФ "региональных олимпийских советов" оккупированных территорий

спорт,спортсмени,російські,російський

Включение "региональных олимпийских советов" временно оккупированных территорий Украины в Олимпийский комитет РФ является нарушением Олимпийской хартии. Международный олимпийский комитет должен отреагировать на это.

Об этом говорится в заявлении министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он направил официальное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой отреагировать на "признание" Олимпийским комитетом России региональных организаций оккупированных украинских территорий.

Гутцайт отметил, что олимпийские "советы" так называемых "Луганской народной республики", "Донецкой народной республики", Херсонский и Запорожский "Олимпийские советы" были приняты в состав ОК России на заседании Исполкома 5 октября 2023 года. Олимпийский "совет" Севастополя и Олимпийский совет республики Крым был принят в ОКР в 2016 году.

Читайте также: Более 570 российских и белорусских спортсменов внесено Минспорта в перечень тех, кто поддерживает войну в Украине

Он отметил, что такие действия являются грубым и явным нарушением Олимпийской хартии.

Олимпийский комитет России, отмечает Гутцайт, не выполняет своих обязательств по соблюдению положений Олимпийской хартии, не обеспечивает соблюдение Олимпийской хартии в своей стране и принимает участие в противоречащей Олимпийской хартии деятельности.

Украина просит Баха вынести вопрос об этом нарушении на рассмотрение следующего заседания Исполкома МОК.

Также Гутцайт просит применить санкции в отношении РФ, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения.

Читайте также: 361 украинский спортсмен и тренер погиб на российско-украинской войне

Автор: 

МОК (178) оккупация (10143) спорт (2429) Гутцайт Вадим (60)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
МОК - корумпована банда. Оголосіть бойкот і не беріть участь в їхніх змаганнях.
показать весь комментарий
06.10.2023 17:56 Ответить
воно вже настільки прогнило що смердить гниллю на увесь світ...
показать весь комментарий
06.10.2023 17:58 Ответить
МО(А)Ко(а)ки - це продажні зажраті тварі. Це все, що про них можна сказати. ПОКИДЬКИ!
показать весь комментарий
06.10.2023 18:22 Ответить
Это вообще дикость... Скоро рашисты будут выдвигать на Олимпиады сборные из концлагерей.
Даже Гитлер до такой наглости не додумался.
показать весь комментарий
06.10.2023 18:45 Ответить
це пздц, де блд "радник" Шевченко, чому він не піднімає спортивне суспільство, чому не звертвється до ФІФА, УЄФА, МОКу !
Ще про спорт, відомий хоккеїст Домінік Гашек, піднімає тривогу з приводу повернення россійських футболістів, чому чеху це потрібно а де наші, а наші гроші заробляють
показать весь комментарий
06.10.2023 18:49 Ответить
Ви нічого не переплутали? Якраз гашек захищав молодіжну московитську футбольну команду віком до 17-ти років.
показать весь комментарий
06.10.2023 20:01 Ответить
нет, вводите в гугле доминик гашек русофоб и читаете
показать весь комментарий
06.10.2023 20:15 Ответить
 
 