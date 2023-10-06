Украина призывает МОК ввести санкции против РФ за включение в Олимпийский комитет РФ "региональных олимпийских советов" оккупированных территорий

Включение "региональных олимпийских советов" временно оккупированных территорий Украины в Олимпийский комитет РФ является нарушением Олимпийской хартии. Международный олимпийский комитет должен отреагировать на это.

Об этом говорится в заявлении министра молодежи и спорта Украины Вадима Гутцайта, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что он направил официальное письмо президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху с просьбой отреагировать на "признание" Олимпийским комитетом России региональных организаций оккупированных украинских территорий.

Гутцайт отметил, что олимпийские "советы" так называемых "Луганской народной республики", "Донецкой народной республики", Херсонский и Запорожский "Олимпийские советы" были приняты в состав ОК России на заседании Исполкома 5 октября 2023 года. Олимпийский "совет" Севастополя и Олимпийский совет республики Крым был принят в ОКР в 2016 году.

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Он отметил, что такие действия являются грубым и явным нарушением Олимпийской хартии.

Олимпийский комитет России, отмечает Гутцайт, не выполняет своих обязательств по соблюдению положений Олимпийской хартии, не обеспечивает соблюдение Олимпийской хартии в своей стране и принимает участие в противоречащей Олимпийской хартии деятельности.

Украина просит Баха вынести вопрос об этом нарушении на рассмотрение следующего заседания Исполкома МОК.

Также Гутцайт просит применить санкции в отношении РФ, установленные Олимпийской хартией, за столь грубое нарушение принципов и основ олимпийского движения.

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