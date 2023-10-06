Пригожин и "вагнеровцы" принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове, - Санду
Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове в феврале 2023 года.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
В феврале 2023 года Санду заявляла, что Россия планирует свергнуть правительство Молдовы под прикрытием якобы естественных протестов, которые перерастут в насилие. Тогда это удалось предотвратить, но, по ее словам, ситуация была "подлинно драматичной". Теперь Санду утверждает, что Пригожин и наемники ЧВК "Вагнер" принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове.
Она добавила, что Россия будет продолжать пытаться вмешаться в политику Молдовы, подчеркнув, что связанные с РФ силы перебросили в страну большую сумму денег накануне предстоящих местных выборов.
Кроме попытки повлиять на выборы в Молдове, Россия использовала против Молдовы различные инструменты, включая использование энергетических ресурсов, кибератаки и прямые угрозы стране беспорядками из контролируемого Россией региона Молдовы Приднестровья.
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1. У мене в труси підкинута була кукурудз... ой, ну, Вічна пам.ять Пріхожино-отхожину
2. У мене був втіхаря ...... І я тепер Петрово-Боширова.
3. Пупін, введі Бой-Ска.......
ніколи.
я просто дивлюсь, завжди і всюди має бути якась "анти дурня"
причому воно ще як та відкуди подивитись.
ви зрозумів, ні?
не буває дуже добрих і дуже антидобрих,
бо по історії воно було б не так.
так шо.
я ясно шо за нас.
але я дивлюсь так - а якого .... всяка ця ....... так довго існує?
особливо сама падлюча - рашка\коммі
2. нацисти в 20 раз мали більше рації того шо вони в Європі робили. Німеччину то так принизили, шо там і комуністи би по-перше відновили то ж саме тіпа там, але правильне "велічіє", еу а потом може і долучитись до Москви..... а тепер уяви - було би зараз - совов, всюди.
ЩЕ РАЗ! СВІТОВИЙ СОВОК - гулаг і тд.
ЩЕ РАЗ!!!!! пойми просто. та ладно давай