Пригожин и "вагнеровцы" принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове, - Санду

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове в феврале 2023 года.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

В феврале 2023 года Санду заявляла, что Россия планирует свергнуть правительство Молдовы под прикрытием якобы естественных протестов, которые перерастут в насилие. Тогда это удалось предотвратить, но, по ее словам, ситуация была "подлинно драматичной". Теперь Санду утверждает, что Пригожин и наемники ЧВК "Вагнер" принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове.

Она добавила, что Россия будет продолжать пытаться вмешаться в политику Молдовы, подчеркнув, что связанные с РФ силы перебросили в страну большую сумму денег накануне предстоящих местных выборов.

Кроме попытки повлиять на выборы в Молдове, Россия использовала против Молдовы различные инструменты, включая использование энергетических ресурсов, кибератаки и прямые угрозы стране беспорядками из контролируемого Россией региона Молдовы Приднестровья.

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