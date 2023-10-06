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Пригожин и "вагнеровцы" принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове, - Санду

санду

Главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его наемники принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове в феврале 2023 года.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

В феврале 2023 года Санду заявляла, что Россия планирует свергнуть правительство Молдовы под прикрытием якобы естественных протестов, которые перерастут в насилие. Тогда это удалось предотвратить, но, по ее словам, ситуация была "подлинно драматичной". Теперь Санду утверждает, что Пригожин и наемники ЧВК "Вагнер" принимали непосредственное участие в неудачной попытке государственного переворота в Молдове.

Она добавила, что Россия будет продолжать пытаться вмешаться в политику Молдовы, подчеркнув, что связанные с РФ силы перебросили в страну большую сумму денег накануне предстоящих местных выборов.

Кроме попытки повлиять на выборы в Молдове, Россия использовала против Молдовы различные инструменты, включая использование энергетических ресурсов, кибератаки и прямые угрозы стране беспорядками из контролируемого Россией региона Молдовы Приднестровья.

Читайте также: В Молдове пророссийскую партию "Шор" не пустят на выборы

Автор: 

Молдова (1871) ЧВК Вагнер (1332) Пригожин Евгений (399) Мая Санду (212)


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Топ комментарии
+11
Та на Землі жодна ***** без кацапів не робиться!
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06.10.2023 19:03
+6
позвонити Лукашенку, як наш Боневтік ?
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06.10.2023 19:01
+6
Если где-то завоняло дерьмом- ищи там кислые щи, лапти, балалайку и парашу.
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06.10.2023 19:01
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Правила форума Совет форумчан
То припиніть нарешті лише базікати та срацца та повикидайте рашистських окупантів з Придністров'я...
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06.10.2023 18:52 Ответить
позвонити Лукашенку, як наш Боневтік ?
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06.10.2023 19:01 Ответить
ти підеш викидачем, чи з дивану будеш поради давати?
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06.10.2023 19:39 Ответить
а хіба то не їх окупована земля?
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06.10.2023 19:58 Ответить
Взагалі то це до анексії совком була українська земля
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06.10.2023 22:38 Ответить
Наступна заява:
1. У мене в труси підкинута була кукурудз... ой, ну, Вічна пам.ять Пріхожино-отхожину
2. У мене був втіхаря ...... І я тепер Петрово-Боширова.
3. Пупін, введі Бой-Ска.......
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06.10.2023 18:52 Ответить
Если где-то завоняло дерьмом- ищи там кислые щи, лапти, балалайку и парашу.
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06.10.2023 19:01 Ответить
А як вони туди потрапили?
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06.10.2023 19:02 Ответить
Так Кішинеу - один з хабів "масква - гейропа".
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06.10.2023 19:13 Ответить
через Стамбул літаком
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06.10.2023 19:41 Ответить
Та на Землі жодна ***** без кацапів не робиться!
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06.10.2023 19:03 Ответить
Прийде час що кожен кацап буде знищений
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06.10.2023 20:42 Ответить
не буде такого.
ніколи.
я просто дивлюсь, завжди і всюди має бути якась "анти дурня"
причому воно ще як та відкуди подивитись.
ви зрозумів, ні?
не буває дуже добрих і дуже антидобрих,
бо по історії воно було б не так.
так шо.
я ясно шо за нас.
але я дивлюсь так - а якого .... всяка ця ....... так довго існує?
особливо сама падлюча - рашка\коммі
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06.10.2023 20:47 Ответить
Можливо і ні.Але кацап це ж не значить тільки росіянин.Це той хто хоче поневолювати,нищити,вбивати, і т.п.Нацистів знищили,загнали під плінтус,Німеччина залишились.Так і там треба.
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06.10.2023 20:51 Ответить
1.читай Антиколорадоса
2. нацисти в 20 раз мали більше рації того шо вони в Європі робили. Німеччину то так принизили, шо там і комуністи би по-перше відновили то ж саме тіпа там, але правильне "велічіє", еу а потом може і долучитись до Москви..... а тепер уяви - було би зараз - совов, всюди.
ЩЕ РАЗ! СВІТОВИЙ СОВОК - гулаг і тд.
ЩЕ РАЗ!!!!! пойми просто. та ладно давай
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06.10.2023 20:59 Ответить
 
 