В течение суток Силы обороны отразили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 6 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются пятьсот девяностые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Российская Федерация продолжает вести захватническую войну. Несмотря на значительные потери, не отказывается от планов полной оккупации нашей территории.

Противник и дальше игнорирует законы и обычаи войны, использует тактику террора, наносит удары, производит обстрелы как по военным, так и по гражданским объектам, в результате чего, к сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 28 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. Также, Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 33 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 25 вражеских "шахедов". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Отдельные подразделения из Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Волковка, Степное, Новодмитровка, Поповка Сумской области; Волчанск, Гатище, Землянки Харьковской области.

На Купянском направлении наши защитники отразили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. Противник нанес авиационные удары возле населенных пунктов Подолы, Ивановка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись районы более 15 населенных пунктов, в частности это Каменка, Двуречная, Берестово, Кисловка, Ивановка Харьковской области.

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На Лиманском направлении Силы обороны отразили 5 атак врага в районе восточнее Макеевки Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Пески-Радьковские Харьковской области, Белогоровка Луганской области и Спорное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе южнее Андреевки Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Клещиевка и Андреевка Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов, в том числе Хромово, Часов Яр, Клещиевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

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На Марьинском направлении в течение суток Силы обороны успешно отразили около 10 атак врага в районах Марьинки и Новомихайловки. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новомихайловка и Константиновка. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении наши защитники отразили атаки врага в районе населенных пунктов Угледар, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области и Приютное Запорожской области. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Водяное. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Урожайное, Сторожевое Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны успешно отразили атаки врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки. Оккупанты нанесли авиационный удар в районе населенного пункта Малая Токмачка. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в том числе Полтавка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Работино, Пятихатки, Каменское Запорожской области.

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На Херсонском направлении вражеским артиллерийским и минометным обстрелам подверглись населенные пункты Антоновка и Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника".

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