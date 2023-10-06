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"Слуга народа" Арахамия об обыске у Archer: Таких компаний в стране очень мало. Должны их защищать. Инициирую заслушивание этого вопроса на комитете

арахамія

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил обеспокоенность по поводу обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины у производителя тепловизионной техники Archer, и инициировал закрытое заслушивание на комитете вопроса о защите подобных компаний.

Об этом Арахамия написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Очень озабочен ситуацией с обысками НАБУ у известных производителей тепловизионной техники Archer, которую все знают еще с 2014 года.

Смотрите также: НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу. ФОТОрепортаж

Таких компаний в стране очень мало, и они делают крайне важную работу – мы должны их защищать при любых обстоятельствах.

Инициирую закрытое заслушивание этого вопроса на комитете", - рассказал Арахамия.

Читайте также: НАБУ об обыске у Archer: Расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах

Автор: 

НАБУ (4221) обыск (1896) Арахамия Давид (989) тепловизор (18)


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Топ комментарии
+14
Комітет буде рекомендувати передати компанію під кришу захист "Ара, Хам і я"
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06.10.2023 19:27
+13
На чомуcь -то треба Zевиблдям піаритись - послали переовдягнених расмеші коміка на обшук???А насправді шпигуни від адвоката Баканова
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06.10.2023 19:27
+12
******ка зелена макака!!!
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06.10.2023 19:29
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На чомуcь -то треба Zевиблдям піаритись - послали переовдягнених расмеші коміка на обшук???А насправді шпигуни від адвоката Баканова
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06.10.2023 19:27 Ответить
https://youtube.com/shorts/YEAicNA9_Io?si=MeZrZAq_371CFokl https://youtube.com/shorts/YEAicNA9_Io?si=MeZrZAq_371CFokl

Зверненя батька героя Журавля до Zегнидопрокурорів на суді Червінського
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06.10.2023 19:34 Ответить
Ні, не від Бакланова. Від зєрьмака. Вилучена тех.документація по виробництву тепловізорів може "раптом" опинитись в рашистів.
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06.10.2023 19:46 Ответить
КАКАЯРАЗНІЦА бакланов чи боневтік
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06.10.2023 19:53 Ответить
Одна кодла любителей диктатора убийцы гитлера№ 2*****
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06.10.2023 21:40 Ответить
вона вже там
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06.10.2023 20:01 Ответить
Комітет буде рекомендувати передати компанію під кришу захист "Ара, Хам і я"
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06.10.2023 19:27 Ответить
Бляха, головного по усім переспективним стартапам одразу в усіх пабліках згадали...
Мразь....
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06.10.2023 20:42 Ответить
А от, мовчки можна було ще вчора - "ініціюю", а зараз про те, кого розстріляли.
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06.10.2023 19:28 Ответить
******ка зелена макака!!!
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06.10.2023 19:29 Ответить
Є програмісти на форумі? Ідея на мільйон. Тре зробити розширення для браузерів котре автоматично переписує прізвище цього персонажу на Хламідія.
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06.10.2023 19:32 Ответить
Таке розширення, мабуть, може зробити і студент - в якості курсової, а хто теє розширення імплементує в браузер?
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06.10.2023 19:43 Ответить
Федоров)
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06.10.2023 19:45 Ответить
фоп скібіцька ю.в.
@skibitros
·
4 год
всі мої знайомі, шо виїхали за кордон, дуже страждали перший рік і сумували за Україною. тепер я бачу, що більшості по..уй, майже всі не повернуться. тепер їх хвилює інше - якби їх не повернули назад. завдяки війні вони непогано влаштували своє життя
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06.10.2023 19:33 Ответить
А чи є сенс повертатися в країну рожевих зелених поні...?
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06.10.2023 19:35 Ответить
Пан хотів сказати "зелених козлів"?
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06.10.2023 19:48 Ответить
»Троянских шакалів « ЇХ ПРИХВОСТНІВ - трусливих продажних дипломатів , ЖУРНАШЛЮХ І БРЕХЛИВИХ КОНЧЕНИХ ПОЛІТОЛОГІВ , які підспівували ЗРАДНИКАМ ПЕРЕД 24 лютим , а зараз підтанцеовують марадерам на крові , кожний раз ********** Порошенко
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06.10.2023 21:54 Ответить
Це люди без роду без племені аби корито було побільше та жрачка посмачніше, і теж по своїм знайомим, в більшості це оті 73% які проголосували за "яка різниця". Тому краще щоб вони там і залишились слугами за кордоном, погано що вони знов будуть голосувати, зеленський якраз за цими кадрами більше всього хвилюеться.
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06.10.2023 20:08 Ответить
Дуже великий процент біженців влаштувався "на мінімалку" через "агенції", тобто поки що знаходиться у трудовому рабстві. Без державної допомоги, такої ж, яку отримують громадяни (на дітей і безкоштовна медицина) - не проживуть, принаймі у Польщі.

І якщо уряд відмінить цю допомогу, то 70 а то і більше відсотків просто будуть змушені виїхати.

Повернуться також всі пенсюки, які не мають тут добре влаштованих дітей. Бо "розкошуємо" ми тут виключно завдяки програмі "40 злотих на особу в день", цих коштів поки що (інфляція!) вистачає на проживання в хостелі з триразовим харчуванням в місті з населенням 200 тис.
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06.10.2023 20:20 Ответить
**** зелені покидьки самі створюють проблеми, і потім піаряться на їх вирішенні.
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06.10.2023 19:34 Ответить
💯% так !👍
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06.10.2023 21:56 Ответить
недодепутат ти кончений...
бо не мав права балатуватися
бо недогромадянин України ти був на час регєстрації.це по конституції!
а що до набу та обшуків...
без команди ОПи стратегічні підприємства під час війни не зупиняються.
любий нормальний верховний ГК вас всіх розстрілявби накуй за такі дії.
але треба мати нормального ГК, а не зєрмака
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06.10.2023 19:38 Ответить
Когда же мыуслышим последний визг примато-абезяновской арахамии на ветке ************* дерева!!!!!!!!!!!!!!!!!
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06.10.2023 19:40 Ответить
Кишенькове ДиБиРи на підсосі у Бєні вривається до єдиного в Україні виробника тепловізійних прицільних засобів з охолоджуваною матрицею "Арчер", вилучає комп'ютери з дорогим ліцензованим ПЗ, тех.документацію, чим фактично блокує роботу підприємства. З жопи Бєні вилазить глист Агрохламідія, і заявляє, що він буде щось там замлуховувати на комітеті. Лицемірний вишкребок, лайно під нігтями олігарха
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06.10.2023 19:42 Ответить
Звичайно що компанія дуже важлива але дерібанити державне бабло не дозволено нікому. «А бацила буде? Ні бацила тільки у Бога і у начальства!». (Л.Подерев'янський «Митці»)
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06.10.2023 19:45 Ответить
А зупиняти підприємство під час війни - зер гут? Дерибанщиків - до буцигарні, але техдокумннтація та виробниче устаткування тут до чого?
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06.10.2023 19:52 Ответить
Досить 3,14zдіти! Якщо бидлохамія заверещало, значить НАБУ попало в ціль.
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06.10.2023 19:46 Ответить
ось вам всі козирі на столі!!!
запустили арахамію на захист, помийки.
ще, є питання?
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06.10.2023 19:49 Ответить
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06.10.2023 19:50 Ответить
МАКАКА Єрмакохамська ПОСЛУХАЙ ЩО ГОВОРЯТЬ СПРАВЖНІ ПРИХИЛЬНИКИ ДЕМОКРАТІЇ зі США про випадок з відставкою спікера Палати .
Джоан Фриман - профессор американской истории и американских исследований 1954 года в Йельском университете

Это не демократия. Это сердцебиение авторитаризма.

По своей сути, демократия - это управление путем оспаривания. Дебаты и компромиссы, свободные и справедливые выборы - это конкурсы, которые проверяют политику и лидерство, отражают общественные интересы и способствуют переменам. Казалось бы, грех Кевина Маккарти - переговоры - это кровь демократии и Конгресса.

Нападение республиканцев на демократические уступки выявило твердую истину: демократия не уходит сама по себе. Американцы приняли это как должное. Мы предположили, что это наше право. Это не так. Это процесс, а не конечная точка. Его нужно улучшить и защитить, иначе он потерпит неудачу. Итак, ответ на вопрос: что сломалось? Наша приверженность демократии нарушена; многие из нас не могут видеть - или отказываются видеть - эту зевающая бездну; и республиканцы используют это преимущество и наносят ущерб демократии в процессе.

ЦЕ АБСОЛЮТНО ПРО ZEублюдочну владу також
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06.10.2023 19:51 Ответить
Загалом, за відставку спікера проголосувало лише 8 республіканців. І двісті з гаком демократів (тобто усі). То хто завдав удару по демократії? - правильно, демократи.
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06.10.2023 20:07 Ответить
а коли демократи голосують блоком без жодного хто б насмілився відхилитись від лініі демпартії - це не авторитаризм - єто другоє
знайшли автора - крезі профессор кіслих щей
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06.10.2023 20:09 Ответить
Шапіто...
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06.10.2023 19:54 Ответить
Але питання кому відкочували долю ставитись не буде, бо сходу вийдуть самі на себе як із турецькими портками.
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06.10.2023 19:59 Ответить
А нічого що компнію підозрюють у розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах?
А... звісно нічого... для таких як агрохімія, це звична справа
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06.10.2023 20:00 Ответить
А нічого що в нас підозрами і судовою владою керують дермак з татаровим під наглядом портнова
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06.10.2023 20:14 Ответить
А чому бібізяна так розхвилювалась, рильце в пушку, чи що
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06.10.2023 20:01 Ответить
Мабуть не занесли.
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06.10.2023 20:46 Ответить
І тут я напружився..!
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06.10.2023 20:03 Ответить
ну, раз арахамію зарадили, то нормуль тєма!
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06.10.2023 20:18 Ответить
Де контррозвідка і чому підприємство, що виробляє оборонну продукцію не охороняється? Чому цивільне набу допустили до технічної документації? Нехай шукають в бухгалтерії
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06.10.2023 20:19 Ответить
Якщо Арахамія вписується - то сто пудово крадуть на цьому Archer
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06.10.2023 21:04 Ответить
игривое шимпанЗЕ
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06.10.2023 21:54 Ответить
Коли хочеш справу похоронити, створюй комітети, комісії, назначай цілий штат відповідальних.
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06.10.2023 22:04 Ответить
Не бачять люди , як їх розводять , щоб знести НАБУ
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07.10.2023 03:39 Ответить
"Ой, а кто ето сдєдал?..."
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07.10.2023 08:00 Ответить
 
 