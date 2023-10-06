"Слуга народа" Арахамия об обыске у Archer: Таких компаний в стране очень мало. Должны их защищать. Инициирую заслушивание этого вопроса на комитете
Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил обеспокоенность по поводу обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины у производителя тепловизионной техники Archer, и инициировал закрытое заслушивание на комитете вопроса о защите подобных компаний.
Об этом Арахамия написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Очень озабочен ситуацией с обысками НАБУ у известных производителей тепловизионной техники Archer, которую все знают еще с 2014 года.
Таких компаний в стране очень мало, и они делают крайне важную работу – мы должны их защищать при любых обстоятельствах.
Инициирую закрытое заслушивание этого вопроса на комитете", - рассказал Арахамия.
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+13 Наталия Гончар
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Зверненя батька героя Журавля до Zегнидопрокурорів на суді Червінського
кришузахист "Ара, Хам і я"
Мразь....
@skibitros
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4 год
всі мої знайомі, шо виїхали за кордон, дуже страждали перший рік і сумували за Україною. тепер я бачу, що більшості по..уй, майже всі не повернуться. тепер їх хвилює інше - якби їх не повернули назад. завдяки війні вони непогано влаштували своє життя
рожевихзелених поні...?
І якщо уряд відмінить цю допомогу, то 70 а то і більше відсотків просто будуть змушені виїхати.
Повернуться також всі пенсюки, які не мають тут добре влаштованих дітей. Бо "розкошуємо" ми тут виключно завдяки програмі "40 злотих на особу в день", цих коштів поки що (інфляція!) вистачає на проживання в хостелі з триразовим харчуванням в місті з населенням 200 тис.
бо не мав права балатуватися
бо недогромадянин України ти був на час регєстрації.це по конституції!
а що до набу та обшуків...
без команди ОПи стратегічні підприємства під час війни не зупиняються.
любий нормальний верховний ГК вас всіх розстрілявби накуй за такі дії.
але треба мати нормального ГК, а не зєрмака
запустили арахамію на захист, помийки.
ще, є питання?
Джоан Фриман - профессор американской истории и американских исследований 1954 года в Йельском университете
Это не демократия. Это сердцебиение авторитаризма.
По своей сути, демократия - это управление путем оспаривания. Дебаты и компромиссы, свободные и справедливые выборы - это конкурсы, которые проверяют политику и лидерство, отражают общественные интересы и способствуют переменам. Казалось бы, грех Кевина Маккарти - переговоры - это кровь демократии и Конгресса.
Нападение республиканцев на демократические уступки выявило твердую истину: демократия не уходит сама по себе. Американцы приняли это как должное. Мы предположили, что это наше право. Это не так. Это процесс, а не конечная точка. Его нужно улучшить и защитить, иначе он потерпит неудачу. Итак, ответ на вопрос: что сломалось? Наша приверженность демократии нарушена; многие из нас не могут видеть - или отказываются видеть - эту зевающая бездну; и республиканцы используют это преимущество и наносят ущерб демократии в процессе.
ЦЕ АБСОЛЮТНО ПРО ZEублюдочну владу також
знайшли автора - крезі профессор кіслих щей
А... звісно нічого... для таких як агрохімія, це звична справа