"Слуга народа" Арахамия об обыске у Archer: Таких компаний в стране очень мало. Должны их защищать. Инициирую заслушивание этого вопроса на комитете

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выразил обеспокоенность по поводу обысков, проведенных Национальным антикоррупционным бюро Украины у производителя тепловизионной техники Archer, и инициировал закрытое заслушивание на комитете вопроса о защите подобных компаний.

Об этом Арахамия написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Очень озабочен ситуацией с обысками НАБУ у известных производителей тепловизионной техники Archer, которую все знают еще с 2014 года.

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Таких компаний в стране очень мало, и они делают крайне важную работу – мы должны их защищать при любых обстоятельствах.

Инициирую закрытое заслушивание этого вопроса на комитете", - рассказал Арахамия.

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