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Новости
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В Канаде заявили о дефиците артиллерийских боеприпасов и необходимости увеличить их производство

снаряди

Начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйр заявил, что нехватка боеприпасов достигла критического уровня, страна должна срочно увеличить производство артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Недавно Эйр заявил комитету Палаты общин, что если канадские войска будут вынуждены стрелять из своих крупнокалиберных пушек с той же скоростью, что и украинские войска, то их запасов снарядов хватит всего на несколько дней.

Издание CBC отмечает, что большинство основных союзников Канады в последние месяцы подписали соглашения с поставщиками боеприпасов об увеличении ежемесячного производства артиллерийских снарядов. В основном речь идет о 155-миллиметровых боеприпасах, которые используются в канадских гаубицах М777.

Как сообщили в Комитете по обороне Палаты общин, Федеральному правительству Канады еще предстоит достичь собственного соглашения об увеличении поставок снарядов.

Эйр сказал, что очень озабочен запасами боеприпасов Канады. Он добавил, что Силы высокой готовности НАТО просят их иметь так называемые 30-дневные запасы вооружений.

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Канада производит 3000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в месяц в рамках программы снабжения боеприпасами. По словам Эйра, с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину производство не увеличилось.

Глава Минобороны Билл Блэр также заявил, что Канаде необходимо производить более смертоносный и точный 155-миллиметровый снаряд, известный как вариант М-795. Он имеет большую дальность и больший радиус взрыва, чем производящиеся в рамках Федерального правительства снаряды М-107.

Заместитель министра обороны Билл Мэтьюз заявил, что переговоры с компаниями, участвующими в программе поставок боеприпасов, продолжаются. Одной из тем этих дискуссий, по его словам, является тот факт, что Канада не производит "самый желанный вариант" 155-миллиметровых снарядов.

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Издание пишет, что с начала полномасштабного вторжения Канада поставила в Украину пять отдельных партий 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов – всего 40 тысяч выстрелов. Половина из них была приобретена у правительства США, а другая половина поступила на вооружение канадских вооруженных сил.

Автор: 

боеприпасы (2338) Канада (2078)


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Топ комментарии
+3
Чим далі, тим більш стає зрозуміло, що в НАТО вважали, що у разі чого, весь тягар війни має лягти на США, бо ні у кого нічого майже немає, а якщо і є - то здебільшого непідготовленому стані. Тільки за ППО ще більш-менш слідкували. Не дивно, що рашисти, Китай, Північна Корея, Іран і т.п. мерзота дедалі більше нахабніють.
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06.10.2023 19:42
+1
А навіщо канадській армії артснаряди?
Канада готується відстрілюватись від російьких десантних плавзасобів?
Чи від латиносів - нелегалів, коли трампісти поженуть їх через канадський кордон, як ********* зараз женуть арабів через польський?
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06.10.2023 19:38
+1
Класно, що до цього дозволяли собі спати. Невже ще досі думають, що ця війна торкнеться виключно України?
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06.10.2023 19:43
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А навіщо канадській армії артснаряди?
Канада готується відстрілюватись від російьких десантних плавзасобів?
Чи від латиносів - нелегалів, коли трампісти поженуть їх через канадський кордон, як ********* зараз женуть арабів через польський?
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06.10.2023 19:38 Ответить
Якщо Канада член НАТО, то балтійські країни та Польшу теж доведеться захищати
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06.10.2023 19:44 Ответить
як? як канада буде захіщати балтію?
ніяк!
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06.10.2023 19:45 Ответить
Своїми солдатами та зброєю
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06.10.2023 19:50 Ответить
Чим далі, тим більш стає зрозуміло, що в НАТО вважали, що у разі чого, весь тягар війни має лягти на США, бо ні у кого нічого майже немає, а якщо і є - то здебільшого непідготовленому стані. Тільки за ППО ще більш-менш слідкували. Не дивно, що рашисти, Китай, Північна Корея, Іран і т.п. мерзота дедалі більше нахабніють.
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06.10.2023 19:42 Ответить
А у коммі-Китаю з кожним днем дедалі більше всього є. Починаючи з винищувачів 5-го покоління (про 4-те не говоримо, їх там сотні чи й тисячі), і закінчуючи космічними засобами наведення/розвідки.

Також у них є повний цикл виробництва мікропроцесорів і памʼяті (дуже непоганих), і ще вони можуть моторчики і акумулятори для дронів робити мільйонами штук за місяць.

Власне, це і роблять.
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06.10.2023 21:10 Ответить
Класно, що до цього дозволяли собі спати. Невже ще досі думають, що ця війна торкнеться виключно України?
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06.10.2023 19:43 Ответить
З того часу вже минуло 1,5 роки
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06.10.2023 19:51 Ответить
в канаді?
в канаді дефіцит в далекобійниках, нафтовиках, та селянах на овочах.
які, в сраку, снаряди?
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06.10.2023 19:44 Ответить
Згідно з даними НАТО, бюджет канадських військових у 2023 році становить 36,7 мільярда доларів або 1,29 відсотка ВВП.

Протягом багатьох років Канада та інші країни-члени НАТО стикалися з критикою за те, що не виділяли два відсотки свого ВВП на військові витрати, що було поставлено у 2014 році військовим альянсом.

Канада була серед союзників, які підписали угоду в 2014 році, щоб досягти цієї мети, але їй постійно не вдавалося її досягти.
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06.10.2023 19:52 Ответить
Не турбуйтеся за снаряди, Канада зробить необхідну кількість снарядів навіть попри те, що війни в них немає. Війна в Україні і вже йде 10-й рік, але ми після 2019 року, снаряди не виробляли, а будували дороги. Невже Найвєлічайший помилявся?
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06.10.2023 19:56 Ответить
Це вже яка країна нато каже, що в них закінчуються снаряди? Бачачи, що московити витворяють в світі і вони не робили ніяких висновків? Гм, дивно. І де їхні АНАЛітики, розвідка і кінець кінцем здоровий глузд? І чи можна розраховувати на їхні "допомагатимемо стільтки скільки потрібно"? Невже думали задавити московію "пекельними санкціями", які діряві як старе корито...Іран хренову тучу років під "санкціями" і нічого йому не мішає клепати зброю. Щось тут не так...
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07.10.2023 05:55 Ответить
 
 