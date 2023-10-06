В Канаде заявили о дефиците артиллерийских боеприпасов и необходимости увеличить их производство

Начальник Штаба обороны Канады Уэйн Эйр заявил, что нехватка боеприпасов достигла критического уровня, страна должна срочно увеличить производство артиллерийских снарядов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Недавно Эйр заявил комитету Палаты общин, что если канадские войска будут вынуждены стрелять из своих крупнокалиберных пушек с той же скоростью, что и украинские войска, то их запасов снарядов хватит всего на несколько дней.

Издание CBC отмечает, что большинство основных союзников Канады в последние месяцы подписали соглашения с поставщиками боеприпасов об увеличении ежемесячного производства артиллерийских снарядов. В основном речь идет о 155-миллиметровых боеприпасах, которые используются в канадских гаубицах М777.

Как сообщили в Комитете по обороне Палаты общин, Федеральному правительству Канады еще предстоит достичь собственного соглашения об увеличении поставок снарядов.

Эйр сказал, что очень озабочен запасами боеприпасов Канады. Он добавил, что Силы высокой готовности НАТО просят их иметь так называемые 30-дневные запасы вооружений.

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Канада производит 3000 155-миллиметровых артиллерийских снарядов в месяц в рамках программы снабжения боеприпасами. По словам Эйра, с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину производство не увеличилось.

Глава Минобороны Билл Блэр также заявил, что Канаде необходимо производить более смертоносный и точный 155-миллиметровый снаряд, известный как вариант М-795. Он имеет большую дальность и больший радиус взрыва, чем производящиеся в рамках Федерального правительства снаряды М-107.

Заместитель министра обороны Билл Мэтьюз заявил, что переговоры с компаниями, участвующими в программе поставок боеприпасов, продолжаются. Одной из тем этих дискуссий, по его словам, является тот факт, что Канада не производит "самый желанный вариант" 155-миллиметровых снарядов.

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Издание пишет, что с начала полномасштабного вторжения Канада поставила в Украину пять отдельных партий 155-миллиметровых артиллерийских боеприпасов – всего 40 тысяч выстрелов. Половина из них была приобретена у правительства США, а другая половина поступила на вооружение канадских вооруженных сил.