Шольц выступает против предоставления Украине ракет Taurus, потому что их использование якобы требует участия солдат Бундесвера

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что использование дальнобойных крылатых ракет Taurus требует участия солдат Бундесвера, поэтому он не поддерживает предоставление этого оружия Украине.

Этот аспект он впервые упомянул на пресс-конференции по результатам встречи лидеров ЕС в Гранаде в ответ на вопрос, каковы для него "красные линии" в вопросе передачи Украине ракет Taurus, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас есть один пункт: участие немецких солдат в какой-либо активности, даже за пределами Украины, для нас невозможно", - отметил Шольц.

При этом он заверил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, и напомнил, что уже сейчас ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком вооружений для Украины, далеко опережающим остальных европейских партнеров. Он также подчеркнул, что Германия передает оружие, в котором ВСУ нуждаются больше всего, а именно системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

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Напомним, сегодня Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.