Шольц выступает против предоставления Украине ракет Taurus, потому что их использование якобы требует участия солдат Бундесвера
Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что использование дальнобойных крылатых ракет Taurus требует участия солдат Бундесвера, поэтому он не поддерживает предоставление этого оружия Украине.
Этот аспект он впервые упомянул на пресс-конференции по результатам встречи лидеров ЕС в Гранаде в ответ на вопрос, каковы для него "красные линии" в вопросе передачи Украине ракет Taurus, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Для нас есть один пункт: участие немецких солдат в какой-либо активности, даже за пределами Украины, для нас невозможно", - отметил Шольц.
При этом он заверил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, и напомнил, что уже сейчас ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком вооружений для Украины, далеко опережающим остальных европейских партнеров. Он также подчеркнул, что Германия передает оружие, в котором ВСУ нуждаются больше всего, а именно системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.
Напомним, сегодня Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.
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German Condom
нинішній бундесвер - одна з самих опущених армій за особистим складом
Іноді думай-те що пиши-те!
С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, ...в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса»....
а ми не вірили сімоньян.
Але що люди зумисно роблять з себе тупих, я бачив лише на прикладі русні!
****, как уж на сковородке...
Чи може у них теж корупція і ракети є тільки на папері?
Путин не зря вкладывался в немецких политиков
Вырастил смену
Фрау Меркель может быть спокойна за Вольдемара
Когда есть такие ШОЛЬЦЫ
Звісно війна це проблема України, але як показує досвід, це може швидко стати проблемою для усієї Європи.
Вказівки на те, що Великобританія та Франція дійшли інших висновків, дискусії в Німеччині не допоможе, вважає коментатор. "У них - інші правові передумови, а головне - у них є ядерна зброя. Це важливий елемент стримування Путіна. Саме тому, що Лондон і Париж надали крилаті ракети, не можна сказати, що Україна взагалі не отримує від своїх союзників цей тип озброєнь", - зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung і наголошує: "Німеччині нема чого соромитися своєї військової підтримки Києву, вона вже затьмарила у цьому сенсі всі інші європейські країни".
це ще корми німця в ракеті