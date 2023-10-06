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Новости Помощь Украине
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Шольц выступает против предоставления Украине ракет Taurus, потому что их использование якобы требует участия солдат Бундесвера

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что использование дальнобойных крылатых ракет Taurus требует участия солдат Бундесвера, поэтому он не поддерживает предоставление этого оружия Украине.

Этот аспект он впервые упомянул на пресс-конференции по результатам встречи лидеров ЕС в Гранаде в ответ на вопрос, каковы для него "красные линии" в вопросе передачи Украине ракет Taurus, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Для нас есть один пункт: участие немецких солдат в какой-либо активности, даже за пределами Украины, для нас невозможно", - отметил Шольц.

При этом он заверил, что Германия будет продолжать поддерживать Украину, и напомнил, что уже сейчас ФРГ является вторым крупнейшим поставщиком вооружений для Украины, далеко опережающим остальных европейских партнеров. Он также подчеркнул, что Германия передает оружие, в котором ВСУ нуждаются больше всего, а именно системы ПВО, артиллерию и боеприпасы.

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Напомним, сегодня Шольц в очередной раз заявил, что Германия до сих пор не приняла решения о поставке Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, так Берлин пытается не допустить "эскалацию" войны.

Автор: 

Германия (6955) крылатые ракеты (881) помощь и поддержка (871) Шольц Олаф (906)


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Топ комментарии
+17
судячи з усього з Таурусами така ж жахлива ситуація, як і з іншим військовим обладнанням у Німеччині. шольц так вперто їх не дає просто тому, що давати нічого. все або непридатне до використання або розпродане ще за часів суки меркель.
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06.10.2023 19:58
+15
На кожну ракету прив'язують по одному фріцу для більш точного наведення?
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06.10.2023 19:58
+14
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06.10.2023 19:59
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Однім словом...
German Condom
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06.10.2023 19:53 Ответить
ліверна ковбаса забула, що останній німецький солдат загинув в Берліні напочатку травня 1945 року
нинішній бундесвер - одна з самих опущених армій за особистим складом

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06.10.2023 20:04 Ответить
Це звідки інфа про опущеність? Плутаємо особисте ставлення і реальність?
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07.10.2023 00:41 Ответить
А міг би сказати їхтамнема і все
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06.10.2023 20:31 Ответить
Може повернути їм IRIS-T і все що вони нам надали якщо вони всі "такі...уг-які" погані?! "Однім словом" - послати їх і ще й з німцями "посратися"як із Польщею!
Іноді думай-те що пиши-те!
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06.10.2023 20:47 Ответить
Опять пошёл шольца валять.
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06.10.2023 19:54 Ответить
ой, а хто це ?

С 1982 года по 1988 год он был заместителем федерального председателя Jusos, ...в статьях пропагандировал «преодоление https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0 капиталистической экономики ». В нём Шольц критикует «агрессивно-империалистическую https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B0 Организацию Североатлантического договора », Федеративную республику как «европейский оплот большого бизнеса»....
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06.10.2023 22:09 Ответить
Я вам дам... пізніше... якщо захочете... можливо...
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06.10.2023 19:54 Ответить
поки що куйло не дозволяє...
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06.10.2023 19:56 Ответить
В екіпажі?
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06.10.2023 19:55 Ответить
значить правда про екіпаж в тигрі?
а ми не вірили сімоньян.
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06.10.2023 19:55 Ответить
На кожну ракету прив'язують по одному фріцу для більш точного наведення?
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06.10.2023 19:58 Ответить
Ні. Їх більше. Вони крилами махають.
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06.10.2023 21:37 Ответить
судячи з усього з Таурусами така ж жахлива ситуація, як і з іншим військовим обладнанням у Німеччині. шольц так вперто їх не дає просто тому, що давати нічого. все або непридатне до використання або розпродане ще за часів суки меркель.
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06.10.2023 19:58 Ответить
на Discovery був серіал про німця, який торгував *утилізованим* армійським добром - так там і танки були вангую що в кадр не попало багато ще чого
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06.10.2023 20:05 Ответить
американським майном, не бундесверу...
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06.10.2023 20:23 Ответить
американським, бо майно бундесверу вже розпродали до нього.
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06.10.2023 20:48 Ответить
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06.10.2023 19:59 Ответить
А чом цей підор не сказав це одразу? Раніш були інші відмазки.
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06.10.2023 20:00 Ответить
Я розумію, що люди бувають тупими - не всім же ж бути Енштейнами.

Але що люди зумисно роблять з себе тупих, я бачив лише на прикладі русні!
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06.10.2023 20:01 Ответить
Тауруси дадуть 100%, але тупий Шольц займаєця політикою з курсом на вигоду, навідміну від розумного зелі, який робе найвеличніші відосики.
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07.10.2023 00:54 Ответить
Энциклопедия отмазок Шольца. Том I.
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06.10.2023 20:01 Ответить
****, как уж на сковородке...
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06.10.2023 20:03 Ответить
У лысого целый букет отмазок.
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06.10.2023 20:03 Ответить
Де записний адвокат цього німецького підра Валентина Саюн, чи вона вже перелогінилась і зараз вже якийсь Вася Пупкін?
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06.10.2023 20:03 Ответить
она теперь просто валентина
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07.10.2023 00:32 Ответить
Що вони мусолять з цими ракетами, задовбали!
Чи може у них теж корупція і ракети є тільки на папері?
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06.10.2023 20:03 Ответить
уже было в рос СМИ - Британский экипаж на Шторм Шадов сидел
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06.10.2023 20:06 Ответить
Тобто використання штормів і скальпів не вимагає участі британських і французьких військових, а таурус настільки складний, що без німецьких військових наші ніяк його не запрограмують?
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06.10.2023 20:07 Ответить
на кожному "таурусі" для управління повинен верхи сидіти офіцер не нижче гауптмана, а це вже буде участь у військових діях.
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06.10.2023 20:34 Ответить
він боїться, що без німецького нагляду наші хакери зламають блокування і перепрограмують ракети для польотів на маскву
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06.10.2023 20:44 Ответить
нада больше просить у французов и Бритов
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06.10.2023 20:07 Ответить
на фашистов надеяться не стоит
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06.10.2023 20:08 Ответить
Як воша на гребінці
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06.10.2023 20:09 Ответить
Таке враження, що у кацапів є еротичні фотки Шольца з коханкою...
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06.10.2023 20:14 Ответить
Ні, шольц на них сам в ролі коханки.
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06.10.2023 20:21 Ответить
Це не та, яка ,,нє напішет, не пазвоніт,,?
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06.10.2023 20:23 Ответить
...канцлер может дать согласие на эти поставки, если США дадут зеленый свет на отправку в Украину своих дальнобойных ракет ATACMS.
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06.10.2023 20:20 Ответить
Ящо з ними справляються тупі німці, то для наших військових вони простіше парасолі. Може цей шульц згадає як наші воїни засвоювали німецьку техніку і проходили курси, на які німцям треба було 3 місяці, а нашим молодим військовим вистачило одного тижня. Старшому поколінню військових вистачило 2-3 тижні. Німці були в шоці. А зараз ми в шоці від тупості шульца.
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06.10.2023 20:22 Ответить
Це не тупість, на жаль. Це свідомі дії по затримці всього, що може бути використано для переваги над кацапнею. Підтримка фактично тільки на словах. Ті десятки танків і стільки ж ракет ніщо в порівнянні з реальною необхідністью. Нас свідомо тримають на повідку. Будь ласка, тільки не пишіть про асфальт, і про треба мати своє. Це вже не смішно.
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06.10.2023 20:28 Ответить
По-шольцівськи виглядає так, що ракетами може керувати тільки арійська раса.
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06.10.2023 20:39 Ответить
за Саваслєйку переживає.
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06.10.2023 20:26 Ответить
Таки ковбаса...
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06.10.2023 20:27 Ответить
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06.10.2023 22:01 Ответить
я требую реальное фото Шольца с подбитым глазом
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06.10.2023 20:28 Ответить
схоже, що за думкою канцлера кожною ракетою керує солдат Дойчланду) можливо сидячі на ній) тупа, відверта маячня.
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06.10.2023 20:29 Ответить
Знову шольца меркель тормозить!!! Яке ж воно сссссцикло!!!!!!!
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06.10.2023 20:30 Ответить
Шольц показал свое фото с ранами на лице и черной повязкой, закрывающей правый глаз. Политик получил травму, упав во время пробежки.
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06.10.2023 20:40 Ответить
Упав во время пробежки прямо на кулак случайно проходившего мимо украинца.
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06.10.2023 21:41 Ответить
Зачетно
Путин не зря вкладывался в немецких политиков
Вырастил смену
Фрау Меркель может быть спокойна за Вольдемара
Когда есть такие ШОЛЬЦЫ
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06.10.2023 20:40 Ответить
Вы просто какой-то вентиллятор, товарисч Шольц
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06.10.2023 20:44 Ответить
Заплющуйте очі і далі.
Звісно війна це проблема України, але як показує досвід, це може швидко стати проблемою для усієї Європи.
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06.10.2023 20:46 Ответить
Кринж.
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06.10.2023 20:49 Ответить
Ага, тобто для танків леопард не потрібні соллати, для абрамсів не потрібні, для курва британських ракет не потрібні. А для німецьких потрібні? Це сміх та й годі. Ясно як Божий день, що ті ракети існують лише на папері. Або їх кількість не відповідає заявленій офіційно. Кошти які виділяли нібито на оборону, йшли в кармани чиновників. Я ж надіюсь ви не думаєте, що в Європі немає корупції? Є, не менше ніж у нас.
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06.10.2023 21:13 Ответить
Поки шольц притримує Тауруси, пуйло вже повним ходом отримує арту з б.к. від корейця.
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06.10.2023 21:30 Ответить
Спираючись на інформацію, що просочилася з відомства федерального канцлера, Frankfurter Allgemeine Zeitung робить висновок, що Шольц зволікає з двох причин: "Через можливість завдавати цими крилатими ракетами удари по цілях, розташованих у глибині російської території (а також Керченському мосту в Крим), і через те, що Україні, мабуть, довелося б надавати геодані чи обслуговуючий персонал". На думку видання, "це дві серйозні проблеми, від яких не можна просто так відмахнутися. Можливість того, що Німеччину можуть почати розглядати як учасника війни, є легітимною причиною відмовитись (тимчасово?) від постачання певної системи зброї".

Вказівки на те, що Великобританія та Франція дійшли інших висновків, дискусії в Німеччині не допоможе, вважає коментатор. "У них - інші правові передумови, а головне - у них є ядерна зброя. Це важливий елемент стримування Путіна. Саме тому, що Лондон і Париж надали крилаті ракети, не можна сказати, що Україна взагалі не отримує від своїх союзників цей тип озброєнь", - зазначає Frankfurter Allgemeine Zeitung і наголошує: "Німеччині нема чого соромитися своєї військової підтримки Києву, вона вже затьмарила у цьому сенсі всі інші європейські країни".
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06.10.2023 21:36 Ответить
То нехай передасть англійцям. Які проблеми? А ті вже нам.
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07.10.2023 08:25 Ответить
Шапіто штука заразна...
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06.10.2023 21:56 Ответить
тільки німці можуть пілотувати ці ракети?
це ще корми німця в ракеті
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07.10.2023 00:15 Ответить
 
 