"Вагнеровцы" заказывали у компании из Китая спутниковые снимки, в частности Москвы, - AFP

Российская террористическая группа Вагнера в 2022 году подписала контракт с китайской фирмой Beijing Yunze Technology Co Ltd на приобретение двух спутников и использование их снимков для разведывательной деятельности.

Об этом стало известно агентству AFP от источников, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

В распоряжении агентства оказался контракт между "вагнеровцами" и китайской фирмой за ноябрь 2022 года, когда террористы играли немаловажную роль в полномасштабном российском вторжении в Украину.

Контракт предусматривал приобретение двух китайских спутников – JL-1 GF03D 12 и JL-1 GF03D 13, находящихся на орбите на высоте 535 км над Землей. Стоимость услуг оценивалась более чем в 30 миллионов долларов.

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С российской стороны контракт подписывал Иван Мечетин – генеральный директор компании "Ника-Фрут", которая сотрудничала с компаниями с орбиты основателя "вагнеровцев" Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в августе.

По данным источника AFP в европейских спецслужбах, группа Вагнера использовала снимки для планирования операций в Украине, Африке и даже на территории России – при неудачной попытке мятежа в июне.

Непонятно, знали ли китайские власти о заключении этого контракта, который, как утверждают источники AFP, до сих пор действует. Но в США в феврале ввели санкции против Beijing Yunze Technology Co Ltd.

В апреле Государственный департамент США также ввел санкции против компании Head Aerospace Technology, которая поставляла спутниковые снимки Украины "организациям, связанным с ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина".

Ранее СМИ сообщали, что Китай, несмотря на собственные призывы к миру, за последний год активно наращивал торговлю товарами двойного назначения с Россией, помогая Москве, среди прочего, импортировать подсанкционные западные технологии.

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Разведка США констатировала, что Китай дает России военные технологии и технологии двойного назначения для использования в войне против Украины.