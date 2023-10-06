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Новости Борьба с коррупцией
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Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и сын экс-заместителя секретаря СНБО подозреваются в нанесении государству 13 млн грн убытков, - САП. ИНФОГРАФИКА

Сообщено о подозрении гендиректору одного из предприятий концерна "Укроборонпром" и близкому родственнику бывшего первого заместителя секретаря СНБО, преступные действия которых нанесли почти 13 млн грн ущерба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

Экс-руководитель Укрспецэкспорта и сын экс-заместителя секретаря СНБО подозреваются в нанесении государству 13 млн грн убытков, - САП 01

В рамках досудебного расследования установлено, что бывший гендиректор ГК "Укрспецэкспорт" вступил в сговор с близким родственником в то время первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ГК "Укрспецэкспорт" путем заключения договора о поставке оборудования.

"В частности, в течение августа 2016 - февраля 2017 указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ГК "Укрспецэкспорт" и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. При этом разница между стоимостью товаров и ценой договора составила 12947075,99 грн.

Эти действия привели к тому, что ГК "Укрспецэкспорт" нанесен ущерб в размере 12 947 075,99 грн. В свою очередь близкий родственник бывшего чиновника СНБО Украины обогатился на этом более чем на 170 тыс. долларов США – именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта", - говорится в сообщении.

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Действия бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Действия другого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины – организация вышеуказанного злоупотребления. Ввиду того, что местонахождение лиц не установлено, о подозрении им сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

В сообщении САП не называются имена фигурантов. По информации СМИ, речь идет об Игоре Гладковском и Павле Букине.

Автор: 

НАБУ (4221) Укрспецэкспорт (88) САП (2065) Гладковский Игорь (10)


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Топ комментарии
+25
Турчинов з перших днів війни на фронті, а ти де здриснув
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06.10.2023 20:18
+20
А різникофф за розбазарювання державних мільярдів ні в чому не підозрюється??? Там все згідно вказівок ОПівського д'єрмака!
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06.10.2023 20:10
+14
Ці висотоміри санкційні і крадені в РФ. За таку схему доводиться кратно переплачувати. За таку операцію хтось міг би й орден отримати.
Може я щось тут не знаю ?
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06.10.2023 20:24
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Турчинов напрягся... до речі де він?
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06.10.2023 20:10 Ответить
турчінов, юлю ростив. але своєчасно здриснув.
але, нєтрож пороха!!!
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06.10.2023 20:14 Ответить
ні не так щоб не трапилось, даже запоздала стипендія папі, чи призначення предателя друга дитинства Баканова в СБУ. чи сдача юга, для зеленоухих все одно винен порох
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06.10.2023 20:23 Ответить
Турчинов з перших днів війни на фронті, а ти де здриснув
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06.10.2023 20:18 Ответить
Ці висотоміри санкційні і крадені в РФ. За таку схему доводиться кратно переплачувати. За таку операцію хтось міг би й орден отримати.
Може я щось тут не знаю ?
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06.10.2023 20:24 Ответить
Именно так. Какая нахрен может быть цена производителя на контрабанду из Раши через подставных лиц? А те, кто брал наличкой за спи@женные высотомеры со складов в Раше, накладные с расписками давали? Дебилизм
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06.10.2023 20:46 Ответить
такаж херь с клістронамі від Євгена Шевченко
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06.10.2023 21:04 Ответить
саме так, тут з тобою погоджуюсь. Бабло на ці клінстрони, до речі. давав Рошен.
Цікаво, чи будуть дебеерівці тягати за сраку Шевченка за цю контрабанду?
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06.10.2023 21:10 Ответить
тримаю це в закладках
https://m.censor.net/ua/resonance/3391403/*******************************************************************************?fbclid=IwAR3slIjTLzrLIcoXaJM6rHkmCI5wP6Bt2YaN9P7Yw1P3iv97W6Qi1bb86oI
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06.10.2023 21:18 Ответить
Именно так, там тоже шили "завышенную цену". Как вообще можно было определить их цену? Позвонить и спросить в Раше?
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07.10.2023 00:23 Ответить
Під Херсоном ,в окопах.
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06.10.2023 20:41 Ответить
Хтось здивований?
Здивування-95...
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06.10.2023 20:10 Ответить
А різникофф за розбазарювання державних мільярдів ні в чому не підозрюється??? Там все згідно вказівок ОПівського д'єрмака!
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06.10.2023 20:10 Ответить
То шо, цих свинарчуків судити тільки після резнікова?
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06.10.2023 20:19 Ответить
Так...бо справедлива формула "посади трьох друзів і народ тобі повірить" діє завжди... а зараз ми бачимо лише казки про "попєрєдніков"...... До януковича і минулих міністрів оборони , громадян росії, питань не має?
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07.10.2023 14:31 Ответить
Ну, ти ж незакричав, хоч і зареєструвався тільки сьогодні. Така задача була?
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06.10.2023 20:16 Ответить
Я його підтримую, можеш перевірити коли я зареєструвався...
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06.10.2023 20:21 Ответить
Свинарчук, це ти з Лондона тут крапаєш? Як там батальйон? Стоїть?
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06.10.2023 20:23 Ответить
А ти мабуть з "нуля" клаву насилуєш, ЗЕбуїн?
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06.10.2023 20:31 Ответить
ещё один интернетный доставала!
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06.10.2023 21:06 Ответить
чого зебуїн? Чого з нуля? чому ІР не український?
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06.10.2023 21:06 Ответить
блін, а в тебе скільки логінів? Ну. ладно, в тебе є можливість срати з різних ІР... А в нього - один домашній, мусить використовувати VPN.
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06.10.2023 21:13 Ответить
в мене одна реєстрація, але ім'я залежить від того як авторизуєшся. Через мейл, чи через ФБ... видає різні імена...наразі, я авторизуюсь через корпоративний мейл, там для не українських партнерів я позначений саме так...підтянуло автоматично, я не вигадував "мистер" для Цензора...
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06.10.2023 21:23 Ответить
ну от, ти сам відповів на своє запитання. А у хлопця з основним логіном - негаразд. Мусить з іншим через VPN
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06.10.2023 21:37 Ответить
по собі судиш
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06.10.2023 20:25 Ответить
Верещит тут как-раз одноразовый бот однодневка Как я люблю вас, одноразовые резиноизделия с одноразовыми мыслями
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06.10.2023 20:48 Ответить
тобто, куди не ткни палкою, там повна срака!
тридцять років, кажете?
а я зрадофіл, та всепропал?
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06.10.2023 20:12 Ответить
*******: 32 мільйони гривень збитки на закупівлі нацгвардії + 650 мільйонів збитки на оборутках розенблата + 54 мільйони гривень збитки на закупівлях курток резнікова, це не рахуючи яєць по 17 грн,шт бо там збитки на 4 мільярди + 13 млн збитків Екскерівник "Укрспецекспорту" - і це тільки те що викрили, а скільки ще таких оборуток...

Добавляйте хто ще знає
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06.10.2023 20:16 Ответить
36 млрд. гривен которые МО перевело за оружие в систему "НИПЕЛЬ" - туда дуй, оттуда *уй.
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06.10.2023 20:27 Ответить
А ще 8 млрд. на ********** переказали хтозна-кому - і ні ***********, ні грошей.
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06.10.2023 21:44 Ответить
В Україні військовий стан. Чому таким не дають по 20-25 із конфіскацією?
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06.10.2023 20:16 Ответить
Тому, що ВР це давно добре організоване злочинне угруповання,
яке там сидить щоб писати закони так, щоб можна було безкарно красти
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06.10.2023 20:29 Ответить
Свинарчуки -2.
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06.10.2023 20:21 Ответить
А редактура у порядку цифр не помилилася? Точно 13 млн. "вмєняют", не млрд.?
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06.10.2023 20:23 Ответить
за ці висотоміри пригадую, вже було слідство, в 2019-20рр. вже публікувались результати, і Бігус також коліпастив. Здається, навіть вже суд відбувся? Чи не про цей випадок говорилось в ЗМІ, що суд нарахував фірмі, за якою стояв Гладковський-молодший, доплатити в бюджет України мільон гривень недоплаченого ПДВ? Що там ніякого криміналу не було, що там чисто адмінсправа відповідно до статей Господарського Кодексу...
Не впевнений. але здається, саме так і було...
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06.10.2023 20:24 Ответить
Заспоримо що цих звинувачених в Україні вже дуже давно немає? Всі ці заочні заведення судових справ викликають у народа посмішки і питання «Ну то що??? А раніш шо цього зробити не можна було?». Чи так ми показуємо непримириму боротьбу з корупцією нашим західним партнерам і перш за все Штатам? А до цього моменту всі розслідувачі курили бамбук і чекали доки Свинарчуки всій родиною втечуть закордон? Мабудь я правий…..
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06.10.2023 20:25 Ответить
А Інтерпол для чого існує?
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06.10.2023 23:16 Ответить
де вони взяли ринкову вартість тих висотомірів, якщо там була чиста корабанда з лаптєстану через країни Близького Сходу? При тому що касапи ще в 2014-му заборонили перепродаж будь-якої техніки, військового чи подвіного призначення, в Україну... а в НАТО - взагалі мова не йшла ніколи. То в такому випадку ринкова вартість обчислюється зовсім іншими формулами...
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06.10.2023 20:32 Ответить
"чиста КОНТРАБАНДА з лаптєстану через країни Близького Сходу?" - так правильно
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06.10.2023 20:33 Ответить
Закупили по одній ціні, продали за ціною в десять раз більшою (умовно), різницю забрали собі. Ну ще фірму прокладку оформити та відкати кому треба дати. Схема проста як двері, не вони перші і не останні.
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06.10.2023 20:53 Ответить
суд був. Не впенений, що розглядали саме цей випадок, але він суд вже був. Ухвала (а така була): доплатити мільйон гривень ПДВ
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06.10.2023 20:56 Ответить
Ті кацапи, що вкрали на складах в ерефії, напевно, накладні виписували, коли контрабанду продавали?
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06.10.2023 21:46 Ответить
Про що мова? Наші Гроші давно виклало рослідування, чотири частини - ціни, схеми, розмови, документи. Я вперше передивився пару місяців тому тільки. Є бажання - вперед.
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06.10.2023 23:01 Ответить
А якщо зустрічне запитання :"А де він (Свинарсук-молодший) є? Коли , та чьому виїхав? Чьому не у лавах ЗСУ?
Хай приїздить . Відповість на усі запитання , які є до нього , та пана Вовка з собою прихватить. Пам'ятаєш такого ? Голова фонду держмайна часів Порошенко .
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06.10.2023 21:10 Ответить
Треба розуміти, ти десь під Бахмутом, з бліндажа пишеш?
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06.10.2023 21:47 Ответить
А ти на якому фронті? Монако , чі Мальдіви? А може у Лізі "святаго Петра" з Лондону?
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06.10.2023 22:02 Ответить
Довбню, не я, а ти вимагаєш пояснень де хтось і чому не в ЗСУ. Тобто, треба розуміти, ти маєш на то право? Ну, скажімо, ти під Бахмутом чи Куп`янськом кацапські атаки відбиваєш, якщо такі вимоги ставиш. А чи ні, на дивані? Ну то не звізди, заткни мордяку і сопи собі в дві дюрки.
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06.10.2023 22:14 Ответить
не звязуйся з цим придурком, просто посилай його *****. Настільки воно придурочне, що якогось вовка ліпить до фонду держмайна - оціни рівень його ІQ
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06.10.2023 22:27 Ответить
Дмитро Володимирович Вовк (*1989, Київ) - голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 2015 до 2018 року. З 2019 році перебуває в міжнародному розшуку.
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06.10.2023 22:38 Ответить
Варто додати в папєрєдньому менеджер кампанії Рашен
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06.10.2023 23:19 Ответить
Ось якій Вовк.

А то , що хамиш. Прощаю. А то ти такий. Знервований.
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06.10.2023 22:39 Ответить
о- святые свынярчуки
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06.10.2023 20:33 Ответить
Кабмин одобрил изъятие российских самолетов МиГ-25
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06.10.2023 20:36 Ответить
А я вам говорил, что надо голосовать за Тимошенко!
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06.10.2023 20:44 Ответить
ти про яке Тимошенко?
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06.10.2023 20:50 Ответить
Про Юлию.
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06.10.2023 21:17 Ответить
Це,часом не про ту, що своїми інтригами спаскудила всі здобутки Помаранчевої революції та привела до влади двічінесудимого шапкокрада-овоча?
Чи про ту, що на масні шуточки )(уйла хіхікала та домовлялась про газову кабалу для України?
Чи про ту розтовстілу бабуху в інвалідній колясці зі шпильками-підборами, яку викотили на сцену Майдану в лютому 2014-го але її вже ніхто не слухав?
Чи про ту, що на початку відкритої агресії пітьми проти України в Криму і на Донбасі вимагала на РНБО щоби а ні один український танк чи БТР бува не виїхав на захист Держави від наступу рашистів?
Якщо мова про ту "ВАНУ", що "працює", то ні, за неї не потрібно було голосувати.
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06.10.2023 22:07 Ответить
В лютому 2010 року ВАНА подарувала Коломойському "Укрнафту".
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07.10.2023 01:05 Ответить
Может быть и та. Только остальные еще хуже. И лучших не предвидится.
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07.10.2023 09:36 Ответить
Так Кирило ще балотувався... А бабуся тримає еміратський фронт
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06.10.2023 21:01 Ответить
за тимошенко будешь на трассе голосовать! обрадуешь бомжей и проституток
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06.10.2023 21:08 Ответить
Мабутб там з тобою зустринусь.
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06.10.2023 21:18 Ответить
Ну тепер стає трохи зрозуміліше-а шо ж так зелені крадуть?Нічого нового.З 2019 поступово,покроково,з мавп*ячою послідовністю йде перехід всіх схем від одних свиней до інших.Не ображаючи тваринок-свиней біля державного корита."Вы их не сделали!"А так,як під час війни можливості на порядки вищі-ось такі вражаючі цифри у злодіїв.
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06.10.2023 20:48 Ответить
Біда в туму, що "свинарчуки" стали частиною політики мародерства наших можновладців. Як при Порошенку так і при Єрмаку.
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06.10.2023 20:48 Ответить
А в нас ,що єрмак офіційно вже президент?
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06.10.2023 21:49 Ответить
Це з прив'язкою до курсу?
Може, там на сьогодення наслідкова діяльність в млрд-ах?
Бо за 6 рочків ці грошики можна крутанути разів 50ть
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06.10.2023 20:57 Ответить
Ну то треба було напряму, у виробника купляти, егеж? ****, дай нам клістрони і щоб нредорого! Цирк шапіто, вистава без кінця.
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06.10.2023 20:59 Ответить
Але ж це пропали гроші з бюджету України, а не з допомоги США!!
Так шо, ВОНИ НЕПІДСУДНІ, оскільки крали в Україні чесно, відверто, і не тільки для СЕБЕ…
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06.10.2023 21:48 Ответить
Шапіто...
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06.10.2023 21:52 Ответить
Разматывают Свинарчуков, снаряды все ближе ложатся к порошенко

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06.10.2023 22:02 Ответить
Як вже задрочили всі оці **експерти** диванні!!! Тарологи,мольфари,гадалки,відьми,астрологи і вся інша нечисть,****,зібрати всіх і в окопи,і в придачу всіх писак сидючих на диванах!!! В мене сьогодні приїхав один боєць і говорить,яка там ЖОПА,стільки загиблих пацанів,а ви тут шукаєте хто винний,хто ні,начебто знаєте що і як там!! Хіба в нас ворюги тільки Порохи і Свинарчуки---А САМІ----ЧЕСНІ,все для фронту,для перемоги,залишили тільки краюху хлібця,а все віддали для перемоги? Хіба тільки в Свинар. син не на фронті(не знаю де він),що ви так закодкудахали,якщо такі ЧЕСНІ,то йдіть до своїх мерів,місцевих царьків,начальничків всіляких мастей,крутих бізнесменів і ще до багато яких категорій і вимагайте,щоб їхні діточки пішли на війну,а потім вже і до депутатів!!! І не забудьте послати і своїх чадів!!!
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06.10.2023 22:30 Ответить
Невже давним давно оголошене "відрубування рук" почалося?
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06.10.2023 23:23 Ответить
Чому мо тарана не згадують? Як з 19-до повномасштабного вторгнення не виконо жодного замовлення військових, оборонпром працював один день на тиждень. Сьогоднішня влада працює - обіллємо лайном попередників може нас не побачать Головне побільше лайна накидати на опонентів
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07.10.2023 07:20 Ответить
Два таких моменти: 1) висотоміри таки були поставлені 2) щось у мене калькулятор не показує 13 млн збитків. Від суми замовлення відняв суму "збитків". Думаю помилка в данних. Або знову розрахунок на людей що не вміють рахувати. Просто хотів оцінити похибку 3) Що там з мінами від "Львівського арсеналу"? Їх таки поставили чи розходьтесь і забудьте?
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09.10.2023 18:14 Ответить
 
 