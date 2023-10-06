Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и сын экс-заместителя секретаря СНБО подозреваются в нанесении государству 13 млн грн убытков, - САП. ИНФОГРАФИКА

Сообщено о подозрении гендиректору одного из предприятий концерна "Укроборонпром" и близкому родственнику бывшего первого заместителя секретаря СНБО, преступные действия которых нанесли почти 13 млн грн ущерба

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

В рамках досудебного расследования установлено, что бывший гендиректор ГК "Укрспецэкспорт" вступил в сговор с близким родственником в то время первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ГК "Укрспецэкспорт" путем заключения договора о поставке оборудования.

"В частности, в течение августа 2016 - февраля 2017 указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ГК "Укрспецэкспорт" и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. При этом разница между стоимостью товаров и ценой договора составила 12947075,99 грн.

Эти действия привели к тому, что ГК "Укрспецэкспорт" нанесен ущерб в размере 12 947 075,99 грн. В свою очередь близкий родственник бывшего чиновника СНБО Украины обогатился на этом более чем на 170 тыс. долларов США – именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта", - говорится в сообщении.

Читайте также: Мэру Сум Лысенко, задержанному на взятке в 2,13 млн грн, сообщено о подозрении, - НАБУ

Действия бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Действия другого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины – организация вышеуказанного злоупотребления. Ввиду того, что местонахождение лиц не установлено, о подозрении им сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

В сообщении САП не называются имена фигурантов. По информации СМИ, речь идет об Игоре Гладковском и Павле Букине.