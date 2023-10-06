Экс-руководитель "Укрспецэкспорта" и сын экс-заместителя секретаря СНБО подозреваются в нанесении государству 13 млн грн убытков, - САП. ИНФОГРАФИКА
Сообщено о подозрении гендиректору одного из предприятий концерна "Укроборонпром" и близкому родственнику бывшего первого заместителя секретаря СНБО, преступные действия которых нанесли почти 13 млн грн ущерба
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
В рамках досудебного расследования установлено, что бывший гендиректор ГК "Укрспецэкспорт" вступил в сговор с близким родственником в то время первого заместителя секретаря СНБО Украины с целью предоставления последнему неправомерной выгоды за счет средств ГК "Укрспецэкспорт" путем заключения договора о поставке оборудования.
"В частности, в течение августа 2016 - февраля 2017 указанные лица обеспечили заключение и выполнение необходимых договоров между ГК "Укрспецэкспорт" и подконтрольным близкому родственнику обществом о закупке высотомеров для авиационной техники на общую сумму 14 377 249,99 грн. При этом разница между стоимостью товаров и ценой договора составила 12947075,99 грн.
Эти действия привели к тому, что ГК "Укрспецэкспорт" нанесен ущерб в размере 12 947 075,99 грн. В свою очередь близкий родственник бывшего чиновника СНБО Украины обогатился на этом более чем на 170 тыс. долларов США – именно столько он получил за выполнение упомянутого контракта", - говорится в сообщении.
Действия бывшего генерального директора ГК "Укрспецэкспорт" квалифицированы по ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия. Действия другого лица квалифицированы по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины – организация вышеуказанного злоупотребления. Ввиду того, что местонахождение лиц не установлено, о подозрении им сообщено в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.
В сообщении САП не называются имена фигурантов. По информации СМИ, речь идет об Игоре Гладковском и Павле Букине.
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але, нєтрож пороха!!!
Може я щось тут не знаю ?
Цікаво, чи будуть дебеерівці тягати за сраку Шевченка за цю контрабанду?
https://m.censor.net/ua/resonance/3391403/*******************************************************************************?fbclid=IwAR3slIjTLzrLIcoXaJM6rHkmCI5wP6Bt2YaN9P7Yw1P3iv97W6Qi1bb86oI
Здивування-95...
тридцять років, кажете?
а я зрадофіл, та всепропал?
Добавляйте хто ще знає
яке там сидить щоб писати закони так, щоб можна було безкарно красти
Не впевнений. але здається, саме так і було...
Хай приїздить . Відповість на усі запитання , які є до нього , та пана Вовка з собою прихватить. Пам'ятаєш такого ? Голова фонду держмайна часів Порошенко .
А то , що хамиш. Прощаю. А то ти такий. Знервований.
Чи про ту, що на масні шуточки )(уйла хіхікала та домовлялась про газову кабалу для України?
Чи про ту розтовстілу бабуху в інвалідній колясці зі шпильками-підборами, яку викотили на сцену Майдану в лютому 2014-го але її вже ніхто не слухав?
Чи про ту, що на початку відкритої агресії пітьми проти України в Криму і на Донбасі вимагала на РНБО щоби а ні один український танк чи БТР бува не виїхав на захист Держави від наступу рашистів?
Якщо мова про ту "ВАНУ", що "працює", то ні, за неї не потрібно було голосувати.
Може, там на сьогодення наслідкова діяльність в млрд-ах?
Бо за 6 рочків ці грошики можна крутанути разів 50ть
Так шо, ВОНИ НЕПІДСУДНІ, оскільки крали в Україні чесно, відверто, і не тільки для СЕБЕ…