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Новости Агрессия России против Украины Война
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В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 43 обстрела с РСЗО, - Генштаб

область,донецька,обстріл

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 6 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 28 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 33 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 25 вражеских "шахедов". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

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Автор: 

Генштаб ВС (6275) обстрел (27151)


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Цензор, кур-р-рча ляґа!!
Ну не називайте чортів росіянами! Всі подумають, що вони люди!
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06.10.2023 20:23 Ответить
там де раZZія та рашисти...- завжди розруха, вбивства, грабунки...а пізніше Голодомори....
раSSія це імперія Зла - країна терорист!
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06.10.2023 21:49 Ответить
 
 