В течение суток россияне нанесли 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершили 43 обстрела с РСЗО, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах российских оккупантов по территории Украины в течение 6 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток произошло 28 боевых столкновений. Враг нанес 2 ракетных и 57 авиационных ударов, совершил 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также Российская Федерация нанесла очередной удар по Украине, применив 33 ударных БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны Украины уничтожены 25 вражеских "шахедов". В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура".

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