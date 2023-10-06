Назвал "петухом" и порвал штаны: в Раде во время рассмотрения бюджета произошла стычка между "слугой народа" Тищенко и нардепом "ЕС" Гончаренко. ВИДЕО

6 октября на заседании Верховной Рады разразился конфликт между нардепами Николаем Тищенко (бывший член "СН") и Алексеем Гончаренко ("ЕС").

Во время своего выступления Тищенко назвал Гончаренко "петухом из Одесщины" и напомнил ему о связи с "Партией регионов". Биографию нардепа Тищенко читал из Википедии. Его оппонент снимал выступление на видео рядом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"О поведении господина Гончаренко – петуха из Одесщины. Когда он работал депутатом в городском и областном советах (это из Википедии), первое, что он достиг, – вместе с другими депутатами поддержал развитие русского языка в Одессе", – заявил Тищенко.

Тищенко потребовал, чтобы Петр Порошенко "выбросил" Гончаренко из своей фракции и украинского политикума в целом. Тогда Гончаренко несколько раз спросил Тищенко: "А что с колцентрами?" Впрочем, тот продолжил свою речь.

Выступление прервал глава ВР Руслан Стефанчук с требованием остановить беспорядок. Но Тищенко вскочил с места, подошел к трибуне и продолжил зажигательную речь. Стефанчук повысил голос и призвал его сесть на свое место. Нардеп пошел под крики: "Ганьба".

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Впрочем, нардеп Гончаренко, закончив съемку возле Тищенко, вступил в перепалку с несколькими другими нардепами. Началась толкотня..

В Раде произошла стычка нардепов

Сам Гончаренко в своем Telegram-канале объяснил ситуацию. По его словам, перепалка произошла при рассмотрении бюджета. Гончаренко предложил правки о возвращении 30-ки для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Впрочем, Рада и "слуги народа" якобы отклонили их.

"В Киеве войны нет. В Киеве - тепло и уютно. У Крадуцкого бизнесок идет, у Тищенко - колл-центрики с наркоторговцами. Все живут себе, не болеют. На мой вопрос: а вы не оху*ли немножко? Там на фронте п#здец. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон. Кстати, в борьбе, Тищенко почему-то порвал мне штаны. Коль, зачем?" - написал Гончаренко.

Нардеп опубликовал фрагмент "баталий" с коллегами по Раде с момента, когда его начали толкать несколько депутатов.

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"Такая жизнь. Я говорил, что будет бой. Они все очень расслаблены. Ничего, мы порядок наводить умеем", - добавил Гончаренко.

Гончаренко отметил, что имел правки о выплатах военным. Впрочем, Совет и "Слуги народа" их якобы отклонили.

"На мой вопрос: а вы не о****и немножко? Там на фронте п****ц. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон", – написал Гончаренко.





Порванные штаны Гончаренко

Впоследствии нардеп даже сделал отдельное видео, в котором еще раз рассказал об инциденте. Он иронически отмечает, что Тищенко порвал ему штаны "в области д*пы" из-за его "борьбы за военных".

Гончаренко рассказал об инциденте в Раде

На еще одном фрагменте видео видно, как Тищенко схватил телефон, которым Гончаренко снимал весь этот инцидент.