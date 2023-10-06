Назвал "петухом" и порвал штаны: в Раде во время рассмотрения бюджета произошла стычка между "слугой народа" Тищенко и нардепом "ЕС" Гончаренко. ВИДЕО
6 октября на заседании Верховной Рады разразился конфликт между нардепами Николаем Тищенко (бывший член "СН") и Алексеем Гончаренко ("ЕС").
Во время своего выступления Тищенко назвал Гончаренко "петухом из Одесщины" и напомнил ему о связи с "Партией регионов". Биографию нардепа Тищенко читал из Википедии. Его оппонент снимал выступление на видео рядом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"О поведении господина Гончаренко – петуха из Одесщины. Когда он работал депутатом в городском и областном советах (это из Википедии), первое, что он достиг, – вместе с другими депутатами поддержал развитие русского языка в Одессе", – заявил Тищенко.
Тищенко потребовал, чтобы Петр Порошенко "выбросил" Гончаренко из своей фракции и украинского политикума в целом. Тогда Гончаренко несколько раз спросил Тищенко: "А что с колцентрами?" Впрочем, тот продолжил свою речь.
Выступление прервал глава ВР Руслан Стефанчук с требованием остановить беспорядок. Но Тищенко вскочил с места, подошел к трибуне и продолжил зажигательную речь. Стефанчук повысил голос и призвал его сесть на свое место. Нардеп пошел под крики: "Ганьба".
Впрочем, нардеп Гончаренко, закончив съемку возле Тищенко, вступил в перепалку с несколькими другими нардепами. Началась толкотня..
В Раде произошла стычка нардепов
Сам Гончаренко в своем Telegram-канале объяснил ситуацию. По его словам, перепалка произошла при рассмотрении бюджета. Гончаренко предложил правки о возвращении 30-ки для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Впрочем, Рада и "слуги народа" якобы отклонили их.
"В Киеве войны нет. В Киеве - тепло и уютно. У Крадуцкого бизнесок идет, у Тищенко - колл-центрики с наркоторговцами. Все живут себе, не болеют. На мой вопрос: а вы не оху*ли немножко? Там на фронте п#здец. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон. Кстати, в борьбе, Тищенко почему-то порвал мне штаны. Коль, зачем?" - написал Гончаренко.
Нардеп опубликовал фрагмент "баталий" с коллегами по Раде с момента, когда его начали толкать несколько депутатов.
"Такая жизнь. Я говорил, что будет бой. Они все очень расслаблены. Ничего, мы порядок наводить умеем", - добавил Гончаренко.
Гончаренко отметил, что имел правки о выплатах военным. Впрочем, Совет и "Слуги народа" их якобы отклонили.
"На мой вопрос: а вы не о****и немножко? Там на фронте п****ц. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон", – написал Гончаренко.
Порванные штаны Гончаренко
Впоследствии нардеп даже сделал отдельное видео, в котором еще раз рассказал об инциденте. Он иронически отмечает, что Тищенко порвал ему штаны "в области д*пы" из-за его "борьбы за военных".
Гончаренко рассказал об инциденте в Раде
На еще одном фрагменте видео видно, как Тищенко схватил телефон, которым Гончаренко снимал весь этот инцидент.
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Хтось по вуха в багнюці ризикує життям, намагаючись захистити рідних, хтось віддає останнє, щоб допомогти першому, хтось втратив все, заради чого жив, хтось лежить мертвий під завалами, а хтось виглядає так, коли почув, що треба бути серйозніше, бо існування нації під загрозою.
Після перемоги, у нас пів населення буде скалічене війною, а інша половина буде контужена марафоном.
Це буде два полярних світи, які навіть не матимуть спільних точок дотику. Конфлікт буде такої сили,що батл 25%-73% покажеться дитячою бузою.
І це буде найтяжчий момент в цій війні
А а в зє!-боченців - щастя: життя вдалося! Вони отримали навіть більше, ніж хотіли.
Тьфу! Навіть "класичні" риги не виглядали настільки огидно.
початок перемовин між араобізьянами та малоросами і жидами про здачу суверенітету України кацап, активну частину населення перемолять на фронті залишаться какієразніци і війскові далі буде вибух громадянька війна
не прогнозую ні перемовин, ні їх початку.
не читайте тєлєгу про "пєрємєлім нацистав" - це спотворює вашу уяву про реалії.
не читайте тєлегу про "гражданскую вайну на дамбасе" - це викривлена кацапська футурологія.
жирувалижили весело, та недовго. І ковбасили одні інших. Та й мєнти час від часу ще регулювали кількість босяцького поголів'я в бік його зменшення.
...Веселі були часи .
Парламентарізм в Україні « під контролем» виконавчої влади.
Парламенська- президентська республика не функціануе як записано у Констітуціі.
Як це по-українськи:
Шпигун ворожої держави у Верховній Раді посилає, нахєр, усіх, хто за Україну! І так УСІ 30 років!
слуги пішли в рукопашну.
це, вже закономірність.