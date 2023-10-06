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Назвал "петухом" и порвал штаны: в Раде во время рассмотрения бюджета произошла стычка между "слугой народа" Тищенко и нардепом "ЕС" Гончаренко. ВИДЕО

6 октября на заседании Верховной Рады разразился конфликт между нардепами Николаем Тищенко (бывший член "СН") и Алексеем Гончаренко ("ЕС").

Во время своего выступления Тищенко назвал Гончаренко "петухом из Одесщины" и напомнил ему о связи с "Партией регионов". Биографию нардепа Тищенко читал из Википедии. Его оппонент снимал выступление на видео рядом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"О поведении господина Гончаренко – петуха из Одесщины. Когда он работал депутатом в городском и областном советах (это из Википедии), первое, что он достиг, – вместе с другими депутатами поддержал развитие русского языка в Одессе", – заявил Тищенко.

Тищенко потребовал, чтобы Петр Порошенко "выбросил" Гончаренко из своей фракции и украинского политикума в целом. Тогда Гончаренко несколько раз спросил Тищенко: "А что с колцентрами?" Впрочем, тот продолжил свою речь.

Выступление прервал глава ВР Руслан Стефанчук с требованием остановить беспорядок. Но Тищенко вскочил с места, подошел к трибуне и продолжил зажигательную речь. Стефанчук повысил голос и призвал его сесть на свое место. Нардеп пошел под крики: "Ганьба".

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Впрочем, нардеп Гончаренко, закончив съемку возле Тищенко, вступил в перепалку с несколькими другими нардепами. Началась толкотня..

В Раде произошла стычка нардепов

Сам Гончаренко в своем Telegram-канале объяснил ситуацию. По его словам, перепалка произошла при рассмотрении бюджета. Гончаренко предложил правки о возвращении 30-ки для военных в тылу, об увеличении выплат военным и о социальном обеспечении военных. Впрочем, Рада и "слуги народа" якобы отклонили их.

"В Киеве войны нет. В Киеве - тепло и уютно. У Крадуцкого бизнесок идет, у Тищенко - колл-центрики с наркоторговцами. Все живут себе, не болеют. На мой вопрос: а вы не оху*ли немножко? Там на фронте п#здец. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон. Кстати, в борьбе, Тищенко почему-то порвал мне штаны. Коль, зачем?" - написал Гончаренко.

Нардеп опубликовал фрагмент "баталий" с коллегами по Раде с момента, когда его начали толкать несколько депутатов.

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"Такая жизнь. Я говорил, что будет бой. Они все очень расслаблены. Ничего, мы порядок наводить умеем", - добавил Гончаренко.

Гончаренко отметил, что имел правки о выплатах военным. Впрочем, Совет и "Слуги народа" их якобы отклонили.

"На мой вопрос: а вы не о****и немножко? Там на фронте п****ц. Нам нужно укреплять оборону. Думать об обеспечении. Планировать следующий год. Ответ оказался прост: пытаться забрать у меня телефон", – написал Гончаренко.

Назвал петухом и порвал штаны: в Раде во время рассмотрения бюджета произошла стычка между слугой народа Тищенко и нардепом ЕС Гончаренко 01
Назвал петухом и порвал штаны: в Раде во время рассмотрения бюджета произошла стычка между слугой народа Тищенко и нардепом ЕС Гончаренко 02

Порванные штаны Гончаренко

Впоследствии нардеп даже сделал отдельное видео, в котором еще раз рассказал об инциденте. Он иронически отмечает, что Тищенко порвал ему штаны "в области д*пы" из-за его "борьбы за военных".

Гончаренко рассказал об инциденте в Раде

На еще одном фрагменте видео видно, как Тищенко схватил телефон, которым Гончаренко снимал весь этот инцидент.

Автор: 

ВР (29246) Гончаренко (535) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+86
Не надоело вспоминать про молодость Гончаренко?
Я в молодости прошла через октябрят
Поносила красный галстук
Сходила в комсомол
Убедилась - что все это полное говно
И послала октябрят,пионеров и комсомол в ж....У
Нормальный путь развития для думающего человека
А Колян как был гопником
Так им и остался
Любимый гопник президента
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06.10.2023 20:55
+48
Немає значення ким був Гончаренко.Важливо ким він зараз є.А тим ким він зараз є,він важлива людина
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06.10.2023 20:57
+47
Гончаренко виправив свої помилки. Я теж був піонером. Зараз, з 24.02.22.- в ЗСУ. Хтось має до мене претензії?
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06.10.2023 20:59
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Кожен міг там молоти язиком про все, що йому заманеться, немов у парламенті.
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06.10.2023 23:26 Ответить
Та треба було *******
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06.10.2023 23:37 Ответить
Да щоб ви усі повиздихалі , там же на має не єдиної порядної людини . КРАКЕНА на вас не висточає
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06.10.2023 23:45 Ответить
https://twitter.com/i/status/1710267219064541196 Гончаренко каже, що через політику слуг ми зникаємо як нація (це правда), Підласа тупо жартує, Стефанчук рже. Це якась п'єса Подеревянського

Хтось по вуха в багнюці ризикує життям, намагаючись захистити рідних, хтось віддає останнє, щоб допомогти першому, хтось втратив все, заради чого жив, хтось лежить мертвий під завалами, а хтось виглядає так, коли почув, що треба бути серйозніше, бо існування нації під загрозою.
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06.10.2023 23:47 Ответить
..А все тому, що не знайшлося відповідного розміру (XXXXXL) гамівної сорочки та клізми Есмарка. От воно і самовиражається в єдиний зрозумілий йому спосіб. Біда!
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07.10.2023 00:37 Ответить
все тому що у наріда відсутній здоровий глузд та інстинкт самозбереження. Біда!
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07.10.2023 00:40 Ответить
Мутрий наріт - він такий. Йому хоч кола на голові теши, а іншим не стане. І нема на то ради.
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07.10.2023 00:45 Ответить
Це ми ще бачимо не найгірше.
Після перемоги, у нас пів населення буде скалічене війною, а інша половина буде контужена марафоном.
Це буде два полярних світи, які навіть не матимуть спільних точок дотику. Конфлікт буде такої сили,що батл 25%-73% покажеться дитячою бузою.
І це буде найтяжчий момент в цій війні
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07.10.2023 00:55 Ответить
Коли такі думки прилітають у мою голову, слідом за ними обов'язково прилітає інша: нахіба я вижив після онкології та "корони" - щоб стати свідком... такого?
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07.10.2023 01:14 Ответить
щоби було легше, то уявіть, що вам просто цікаво на це подивитись.
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07.10.2023 01:21 Ответить
Власне, приблизно так я і роблю: сприймаю це як 3D-фільм - загалом непоганий, хоча іноді з дурними/дурнуватими сценами. Тому сюжет того "фільму" важкопрогнозований, тому й цікавий.
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07.10.2023 01:30 Ответить
порнографічні сцени можно пропускати, бо навіть на порнхабі це виглядає більш вишукано.
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07.10.2023 02:49 Ответить
. Я віддаю перевагу еротиці. Бо порнографія - то для невибагливого закомплексованого користувача, котрому порнохаб - рятівна соломинка у житті.
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07.10.2023 03:04 Ответить
у нас зараз в політичному житті країни еротики нема, одно порнографія, або точніше - ********* цирк з клоунами-дегенератами.
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07.10.2023 03:12 Ответить
Тому й сумно.
А а в зє!-боченців - щастя: життя вдалося! Вони отримали навіть більше, ніж хотіли.
Тьфу! Навіть "класичні" риги не виглядали настільки огидно.
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07.10.2023 04:26 Ответить
Адекватна думка, я з вами згоден напруга зростає кожен день, прогнозую скасування допомоги США (50% від загальної) аля Афганістан 2.0
початок перемовин між араобізьянами та малоросами і жидами про здачу суверенітету України кацап, активну частину населення перемолять на фронті залишаться какієразніци і війскові далі буде вибух громадянька війна
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07.10.2023 03:37 Ответить
не прогнозую скасування допомоги США.
не прогнозую ні перемовин, ні їх початку.
не читайте тєлєгу про "пєрємєлім нацистав" - це спотворює вашу уяву про реалії.
не читайте тєлегу про "гражданскую вайну на дамбасе" - це викривлена кацапська футурологія.
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07.10.2023 03:53 Ответить
Йой! Виявляється, я таку потіху пропустив! А все тому, що зранку ходив до онколікарні (як виявилось. за доброю новиною), а звідтам - подався на дачу: поки гарна погода, треба там встигнути по максимуму.
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07.10.2023 00:03 Ответить
Будьте здорові, пане!
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07.10.2023 00:26 Ответить
. Дякую! Вашими молитвами...
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07.10.2023 00:30 Ответить
Півник тут Коля котлєта і як кожний півник закінчить свою карєру під ножем мясника.
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07.10.2023 00:05 Ответить
Щось мені підказує, що Колю Катлєту можуть на перо посадити такі ж діячі, як і він сам.
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07.10.2023 00:34 Ответить
Можливо, бо вік кримінальника короткий, а там вся фракція таких.
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07.10.2023 20:30 Ответить
Саме так. Пригадайте лихі 90-ті. Тоді такі-во босяки жирували жили весело, та недовго. І ковбасили одні інших. Та й мєнти час від часу ще регулювали кількість босяцького поголів'я в бік його зменшення.
...Веселі були часи .
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08.10.2023 01:21 Ответить
Это полный капец. Невменяемые выбрали креминалитет в депутаты.
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07.10.2023 00:20 Ответить
Е-е-е... Стидаюся запитати: а хіба "ригів" марсіани обирали депутатами? Чи може "риги" були взірцем доброчесності та взірцями найвищої моралі?
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07.10.2023 00:32 Ответить
та пох чим він його назвав та що він йому порвав щоб ви тварі усі вже повиздихували виродки
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07.10.2023 00:34 Ответить
Два підараса ,гнойчаренка такий же само підарас як його папа гандон регіонал, ніколи не повірю що таке чмо може стати українцем а кугутня ведеться захищає свого кумЫра,кому гнойчаренко патриот то зелінскій президент хотя чому тут дивуватись ?
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07.10.2023 02:03 Ответить
А, що ти за кордоном робиш, а не в Україні воюєш? Мені бачиться, що поц саме ти, а не Гончаренко!
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07.10.2023 07:32 Ответить
Шо Льошик-флюгер, шо Коля-бандюк. Два чоботи - пара. На гівні сметани не буває.
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07.10.2023 03:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=DRhbmwVGL5s ГОНЧАРЕНКО С ТРИБУНЫ РАДЫ БУДИЛ СЛУГ НАРОДА! ВСЕМ ПОХЕР НА ФРОНТ И СОЛДАТ!
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07.10.2023 04:09 Ответить
На жаль, Верховна Рада не працюе.

Парламентарізм в Україні « під контролем» виконавчої влади.

Парламенська- президентська республика не функціануе як записано у Констітуціі.
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07.10.2023 04:45 Ответить
Як твердить адвокат пан Крижанівський, він має ДОКАЗИ того, що КалякаТіщьєнка - аґєнт московської ФСБ.
Як це по-українськи:
Шпигун ворожої держави у Верховній Раді посилає, нахєр, усіх, хто за Україну! І так УСІ 30 років!
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07.10.2023 05:26 Ответить
штаны гончаренка в студию до масейчучкы --- надо показать народу как ,,слуги,, народа ,,сражаются ,, за народный бюджет --- интересно а те два зеленых гандона куницкий и его дружбан не ходили до коли катлеты в кол-центр носик припудрить ????
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07.10.2023 07:19 Ответить
Отупівше стадо трахнуте зомбоящиком і відосіками шо ви кончені обрали у раду навіть рпл ляшка,юлькіни клоуни такого не робили у раді.Подібне було у партії регіонів,коли вони з лівацькой(і вашим і нашим)перетворилась на партію кримінальних гопників.
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07.10.2023 08:29 Ответить
оу.
слуги пішли в рукопашну.
це, вже закономірність.
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07.10.2023 08:39 Ответить
Здається, два півні "розпєтушились". Гончаренко, як був пристосуванцем та популістом, так ним і лишився. Коля "котлєта", як був мудаком та популістом, таким і лишився.. Немає симпатій, як до одного, так і до іншого. Була б моя воля - на одну гілку обох та в одну яму. Дякувати, що на все - воля Божа, а не моя.
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07.10.2023 09:07 Ответить
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