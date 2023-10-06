В российских колониях рекордно сократилось количество заключенных: на 54 тыс. с начала года, - РосСМИ
В 2023 году количество заключенных в российских колониях сократилось на рекордную цифру – 54 тысячи человек, до 266 тыс. заключенных.
Об этом объявил замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов, пишет Медиазона, передает Цензор.НЕТ.
"Если десять лет назад у нас находящийся в местах лишения свободы контингент достигал почти 700 тысяч человек, сейчас у нас около 266 тысяч человек находятся в исправительных колониях", — сказал российский чиновник.
"Это первое публичное сообщение о числе заключенных в колониях после того, как ФСИН в ноябре 2022 года перестала публиковать эту статистику на фоне вербовки в "ЧВК Вагнера". Количество заключенных в российских колониях действительно сокращается уже много лет, но в 2022 году осужденных к тому же стали массово вербовать в отряды "ЧВК Вагнера". Тогда "Медиазона" обнаружила, что за два осенних месяца 2022 года из российских колоний внезапно пропали сразу 23 тысячи заключенных. А по итогам всего 2022 года сокращение составило 32 тысячи человек. Из заявления заместителя министра Вуколова следует, что в 2023 году сокращение уже составляет более 54 000. Даже если предположить, что чиновник назвал свежие цифры на 1 октября, это исторический рекорд по сокращению тюремного населения с начала года. Если же он имел в виду более ранние показатели, то, по сравнению с предыдущими годами, падение еще более значительное", - пишет российское издание.
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если ті бі сидел в окопе, то.... такое бі НЕ НА ПИ САЛ
ті понял нет?
как ты се предств. вертухаев когда любой зэк с автиком то?
Про це оголосив заступник міністра юстиції РФ Всеволод Вуколов, пише https://zona.media/news/2023/10/06/minuszk Медіазона , передає
"Якщо десять років тому у нас контингент, який перебуває в місцях позбавлення волі, сягав майже 700 тисяч осіб, зараз у нас близько 266 тисяч людей перебувають у виправних колоніях", - сказав російський чиновник. Джерело:
якогось "б*са" мені, думаю, якщо вже померла, то вчителька, ой, вчителькиня-матиматкинеса, би сказала - НЕЄ ВЄРЮ!
со-старту правильно просто навскидку 4+6 і т д але щодо 700т. = то якось кацапи "брехувато" тішаться як завше..
уммм, то шо я рах*ю просто посекундно то мені тупо тільки така "ачівка" - ой, так бистро рахувати то кожен один з тисячі нігерійців може. ООООо, ну я тоді почті медаліст(((((((((((
Тартаров оцінить мля
Вообщем с января 23-го год реально у них пошел массово на фронт тот самый "непотриб".
Но до этого это был достаточно ценный и дефицитный ресурс.
Найсильніші частини вони спокійно вивели з Херсону і зберегли їх. Зараз вони задіяні на Запоріжжі і успішно відбили український наступ. Тобто кістяк найбоєздатнішої армії зміг зберегтись і ще й зіграв рішучу роль через 1,5 року.
🤣🤣🤣