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В российских колониях рекордно сократилось количество заключенных: на 54 тыс. с начала года, - РосСМИ

колонія,вязниця

В 2023 году количество заключенных в российских колониях сократилось на рекордную цифру – 54 тысячи человек, до 266 тыс. заключенных.

Об этом объявил замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов, пишет Медиазона, передает Цензор.НЕТ.

"Если десять лет назад у нас находящийся в местах лишения свободы контингент достигал почти 700 тысяч человек, сейчас у нас около 266 тысяч человек находятся в исправительных колониях", — сказал российский чиновник.

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"Это первое публичное сообщение о числе заключенных в колониях после того, как ФСИН в ноябре 2022 года перестала публиковать эту статистику на фоне вербовки в "ЧВК Вагнера". Количество заключенных в российских колониях действительно сокращается уже много лет, но в 2022 году осужденных к тому же стали массово вербовать в отряды "ЧВК Вагнера". Тогда "Медиазона" обнаружила, что за два осенних месяца 2022 года из российских колоний внезапно пропали сразу 23 тысячи заключенных. А по итогам всего 2022 года сокращение составило 32 тысячи человек. Из заявления заместителя министра Вуколова следует, что в 2023 году сокращение уже составляет более 54 000. Даже если предположить, что чиновник назвал свежие цифры на 1 октября, это исторический рекорд по сокращению тюремного населения с начала года. Если же он имел в виду более ранние показатели, то, по сравнению с предыдущими годами, падение еще более значительное", - пишет российское издание.

Автор: 

россия (95526) зэки (75) ЧВК Вагнер (1332)


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Топ комментарии
+7
Нічого веселого насправді, в нас гинуть найкращі, а Путлєр в першу чергу "зливає" зеків, та різні, культурно кажучи - низи суспільства. Тепер он таджиків і киргизів ловлять, що оформили собі громадянство.
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06.10.2023 21:44
+3
Вони теперка соняшниками працюють!
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06.10.2023 21:36
+3
Посміємось, ****. Кацапи найгірших у себе на війні сгноїли, ще й бюджет скоротили на їх утримання. А ми мобіків з мінімальними навичками бог знає скільки поклали аби цих безплатних зеків стримати.
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06.10.2023 21:51
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Вони теперка соняшниками працюють!
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06.10.2023 21:36 Ответить
Тобто дивляться на українську картоплю знизу?...
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06.10.2023 21:43 Ответить
В нарабсее более лимона зэков + 3 лимона вертухаев.
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06.10.2023 21:37 Ответить
давай й прикол.
если ті бі сидел в окопе, то.... такое бі НЕ НА ПИ САЛ
ті понял нет?
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06.10.2023 21:45 Ответить
Какой в .ера прикол, - это нешапкозакидательские реальные ************.
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06.10.2023 21:50 Ответить
просто кто воюет - не пишет про там смешных зэков или вертухаев.
как ты се предств. вертухаев когда любой зэк с автиком то?
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06.10.2023 22:25 Ответить
Нужно по кацапским крыткам валить ракетами.
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06.10.2023 21:39 Ответить
Росія це держава де половина населення сидить, в друга половина їх охороняє.
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06.10.2023 21:42 Ответить
У 2023 році кількість ув'язнених у російських колоніях скоротилася на рекордну цифру - 54 тисячі осіб, до 266 тис. ув'язнених.

Про це оголосив заступник міністра юстиції РФ Всеволод Вуколов, пише https://zona.media/news/2023/10/06/minuszk Медіазона , передає

"Якщо десять років тому у нас контингент, який перебуває в місцях позбавлення волі, сягав майже 700 тисяч осіб, зараз у нас близько 266 тисяч людей перебувають у виправних колоніях", - сказав російський чиновник. Джерело:

якогось "б*са" мені, думаю, якщо вже померла, то вчителька, ой, вчителькиня-матиматкинеса, би сказала - НЕЄ ВЄРЮ!
со-старту правильно просто навскидку 4+6 і т д але щодо 700т. = то якось кацапи "брехувато" тішаться як завше..
уммм, то шо я рах*ю просто посекундно то мені тупо тільки така "ачівка" - ой, так бистро рахувати то кожен один з тисячі нігерійців може. ООООо, ну я тоді почті медаліст(((((((((((
Тартаров оцінить мля
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06.10.2023 21:43 Ответить
266тысяч зеков - в колониях, прибавьте еще зэков поселенцев + зэки по лагерям+ в СИЗО = внушительная цифра , поболее чем 266 тыщ.
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06.10.2023 22:13 Ответить
давай так - 1 зєк может тебя убить(при условии шо ты СОЛДАТ и ТАМ воюешь а не п..., ну, пишешь тут на цензоре)
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06.10.2023 22:23 Ответить
Нічого веселого насправді, в нас гинуть найкращі, а Путлєр в першу чергу "зливає" зеків, та різні, культурно кажучи - низи суспільства. Тепер он таджиків і киргизів ловлять, що оформили собі громадянство.
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06.10.2023 21:44 Ответить
У нас цвіт нації хоча би є навідміну від россії.
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07.10.2023 00:58 Ответить
Ну в них він теж є - на Рубльовці мажори, в ФСБ, різного роду менеджери-прибиральниці Газпрому.... Всі оті Бригади/Мєнти/Штрафбати, що ішли в них по телевіщору в 90-х, поч 2000-х, сформували такий російський "цвіт нації". Нас це теж зачепило, але сьогодення показало, що не так кардинально як росіян. А реальні залишки їх цвіту нації давно емігрували, або ж самі повільні з них звалили в лютому-квітні 22.
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07.10.2023 11:23 Ответить
Посміємось, ****. Кацапи найгірших у себе на війні сгноїли, ще й бюджет скоротили на їх утримання. А ми мобіків з мінімальними навичками бог знає скільки поклали аби цих безплатних зеків стримати.
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06.10.2023 21:51 Ответить
так, з травневими шашличками нас добряче наїбали
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06.10.2023 23:02 Ответить
Кацапы потеряли в первый год полномасштабки ВСЮ практически кадровую армию, которую обучали, муштровали и натаскивали 8 лет с 2014 года. Выдоили и высушили весь резерв Барс который тоже долго готовили. Всю отборную десантуру, большую часть спецуры, морпехов, танкистов. Младший офицерский состав туда же. А еще заодно потеряли весь накопленный годами потенциал сепаров ОРДЛО. Пришлось объявлять мобилизацию, а когда и её не хватило, вот тогда уже задействовали ресурс зэковский.
Вообщем с января 23-го год реально у них пошел массово на фронт тот самый "непотриб".
Но до этого это был достаточно ценный и дефицитный ресурс.
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07.10.2023 00:29 Ответить
Це маячня. Левова доля втрат в них була це так звана армія ДНР-ЛНР і їхні мобіки. Тобто наші бувші громадяни.
Найсильніші частини вони спокійно вивели з Херсону і зберегли їх. Зараз вони задіяні на Запоріжжі і успішно відбили український наступ. Тобто кістяк найбоєздатнішої армії зміг зберегтись і ще й зіграв рішучу роль через 1,5 року.
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07.10.2023 00:53 Ответить
візьміть на озброєння, пошліть наших зеків на їхніх
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06.10.2023 21:54 Ответить
Зато наші зеки знають точно що їх тск не викличе і сплять спокійно і пайку нормальну отримують
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06.10.2023 22:01 Ответить
Думаю, половина, как минимум, из них стала хорошими россиянами.
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06.10.2023 22:17 Ответить
встали на путь исправления
🤣🤣🤣
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06.10.2023 22:22 Ответить
Сто раз писал--- правильно сделали! Но вот тема и опять глухая как у стране глухарей. Что нам мешает такое сделать, и заодно конвойников следом на фронт отправить?! Мы же все прекрасно знаем что реально твориться на зонах, тюрьмах, колониях итд. Что сколько стоит--- Удо, проститутки, наркота, отсрочка приговора, оплата труда на зоне, передачи, грев итд и тп. Там давно так. С сталинских времён. Пора кубло разворошить. Ведь война у нас. Полных 9 лет.
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07.10.2023 09:20 Ответить
 
 