В российских колониях рекордно сократилось количество заключенных: на 54 тыс. с начала года, - РосСМИ

В 2023 году количество заключенных в российских колониях сократилось на рекордную цифру – 54 тысячи человек, до 266 тыс. заключенных.

Об этом объявил замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов, пишет Медиазона, передает Цензор.НЕТ.

"Если десять лет назад у нас находящийся в местах лишения свободы контингент достигал почти 700 тысяч человек, сейчас у нас около 266 тысяч человек находятся в исправительных колониях", — сказал российский чиновник.

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"Это первое публичное сообщение о числе заключенных в колониях после того, как ФСИН в ноябре 2022 года перестала публиковать эту статистику на фоне вербовки в "ЧВК Вагнера". Количество заключенных в российских колониях действительно сокращается уже много лет, но в 2022 году осужденных к тому же стали массово вербовать в отряды "ЧВК Вагнера". Тогда "Медиазона" обнаружила, что за два осенних месяца 2022 года из российских колоний внезапно пропали сразу 23 тысячи заключенных. А по итогам всего 2022 года сокращение составило 32 тысячи человек. Из заявления заместителя министра Вуколова следует, что в 2023 году сокращение уже составляет более 54 000. Даже если предположить, что чиновник назвал свежие цифры на 1 октября, это исторический рекорд по сокращению тюремного населения с начала года. Если же он имел в виду более ранние показатели, то, по сравнению с предыдущими годами, падение еще более значительное", - пишет российское издание.