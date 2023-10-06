"Один дом - пять гробов сразу": в Грозе на Харьковщине местные вспоминают погибших односельчан и готовятся к похоронам. ВИДЕО

5 октября около 13:25 российские военные обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области, вероятно, ракетой "Искандер". Удар пришелся на сельский кафе-магазин, куда люди пришли на поминки военного. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что погибла фактически половина жителей села, которые оставались в Грозе. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

По состоянию на 6 октября известно о 52 погибших. Правоохранители не исключают, что ракета была умышленно направлена в заведение, сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Погибла моя родная сестричка Анна. Погибли у нас пятеро двоюродных сестер и братьев. Все, кто ходил отдать честь нашему соседу Андрею. Не знаю, что можно сказать. За какой такой грех такие ракеты бросать по мирному населению, подлецы, с#ки вы такие, чтобы вы были прокляты, и те наводчики, и ждуны", - говорит местная жительница Любовь.

Читайте также: Вследствие обстрела села Гроза на Харьковщине погибла семья воина ВСУ Андрея Козыря, которого поминали в тот день, - СМИ (обновлено)

"Мы поминали Андрея. Как началась война, он приехал с сыном из Польши. И сразу вступили в добровольческие. Но Андрюшка погиб почти сразу в марте 2022 года. И его, так как мы были в оккупации, сразу захоронили на Днепропетровщине. А это было перезахоронение", - рассказала жительница Грозы Ольга.

"Кафе не работает. Закрыто. Попросили хозяина, чтобы разрешил открыть и приготовить там обед. Люди пришли на поминки. У них очень много родственников. И вот именно в эту минуту, как они зашли, сразу ракету бросили. Они не успели еще и за столы сесть", - говорит местная жительница Валентина.

Читайте также: Китай избежал осуждения РФ за удар по селу Гроза Харьковской области, в результате которого погибли более 50 человек

"У нас есть дом, там будет 5 гробов сразу. Будет дедушка, бабушка, их дочь, сын, невестка. Все будут. И сваты. Нет никого... Есть семья Пантелеевых. Погибли и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. И осталось четверо детей. Я сегодня ночевала у них. Они: "Тетя Оля". А я не знаю, что им сказать", - рассказала местная жительница Ольга.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.