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Новости Война
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"Один дом - пять гробов сразу": в Грозе на Харьковщине местные вспоминают погибших односельчан и готовятся к похоронам. ВИДЕО

5 октября около 13:25 российские военные обстреляли село Гроза Купянского района Харьковской области, вероятно, ракетой "Искандер". Удар пришелся на сельский кафе-магазин, куда люди пришли на поминки военного. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что погибла фактически половина жителей села, которые оставались в Грозе. Внимание! Новость содержит кадры, не рекомендованные для просмотра несовершеннолетним, беременным и людям со слабой психикой!

По состоянию на 6 октября известно о 52 погибших. Правоохранители не исключают, что ракета была умышленно направлена в заведение, сообщает Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Погибла моя родная сестричка Анна. Погибли у нас пятеро двоюродных сестер и братьев. Все, кто ходил отдать честь нашему соседу Андрею. Не знаю, что можно сказать. За какой такой грех такие ракеты бросать по мирному населению, подлецы, с#ки вы такие, чтобы вы были прокляты, и те наводчики, и ждуны", - говорит местная жительница Любовь.

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"Мы поминали Андрея. Как началась война, он приехал с сыном из Польши. И сразу вступили в добровольческие. Но Андрюшка погиб почти сразу в марте 2022 года. И его, так как мы были в оккупации, сразу захоронили на Днепропетровщине. А это было перезахоронение", - рассказала жительница Грозы Ольга.

"Кафе не работает. Закрыто. Попросили хозяина, чтобы разрешил открыть и приготовить там обед. Люди пришли на поминки. У них очень много родственников. И вот именно в эту минуту, как они зашли, сразу ракету бросили. Они не успели еще и за столы сесть", - говорит местная жительница Валентина.

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"У нас есть дом, там будет 5 гробов сразу. Будет дедушка, бабушка, их дочь, сын, невестка. Все будут. И сваты. Нет никого... Есть семья Пантелеевых. Погибли и мама, и папа, и бабушка, и дедушка. И осталось четверо детей. Я сегодня ночевала у них. Они: "Тетя Оля". А я не знаю, что им сказать", - рассказала местная жительница Ольга.

Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+9
Будь проклята на віка - орда кацапська!
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06.10.2023 22:30
+3
Нічого, як помстимось запустивши якийсь нікчемний дрон який нічого і нікого не підірве, як завжди.
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06.10.2023 22:18
+3
А ще дехто, пійманий за руку на хабарі, виходить під заставу в 3 мільйони
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06.10.2023 23:17
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Это ты такие месаги из ольгино пишешь? Не стыдно ли тебе свинья играть на горе людей? Хотя о чем это я, быдлу это привычно
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06.10.2023 23:11 Ответить
А де ж ісконно русскоє - "Доколє!"?
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07.10.2023 10:01 Ответить
П#зд#й за русским кораблем і підводним човном ботик консерва
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07.10.2023 10:35 Ответить
Нічого, як помстимось запустивши якийсь нікчемний дрон який нічого і нікого не підірве, як завжди.
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06.10.2023 22:18 Ответить
Будь проклята на віка - орда кацапська!
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06.10.2023 22:30 Ответить
Опять поминки толпой устроят???
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06.10.2023 22:32 Ответить
Загинути можуть усією похоронною процесією. Може прилетіти ще одна ракета.
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06.10.2023 23:14 Ответить
Вы оставляете все без ответа. Убивают украинских детей ну так взорвите детский сад, метро, школы, нанесите удары по автобусам с людьми и оставьте меседжи за что это их. Я понимаю что это не хорошо но уже не вижу как по другому закончить войну
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06.10.2023 23:17 Ответить
Війна не закінчиться до розпаду ********** на окремі улуси (держави). Навіть якщо кацапи опиняться за поребриком війна в якійсь фазі (латентній або холодній) буде продовжуватися до повної виплати репарацій. Звикніть до цього. Це може зайняти багато часу, але що для історії рік, два, десять або сто років? - дикуни завжди опиняються біля "розбитого корита" якими б фанатичними та відданим якомусь ***** вони не були. Все як завжди - найбільш агресивні гинуть першими, а захисники отримують досвід ліквідації найсильніших. Далі "на мясні штурми" женуть "балбєсів". Але їх знищувати вже простіше. Закінчують як завжди молодняком - гітлерюгендом або юнармійцями. І так до повного знищення економічного та репродуктивного потенціалу. "Відповідь" на неспровоковану агресію вже відбувається в усіх сферах кацапського існування, але кацапські маси засліплені пропагандою ігнорують реальність. Мистецтво війни це спокійно, планомірно і ретельно довести ворога до самогубства.
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07.10.2023 01:20 Ответить
Я того же мнения. Всё население параши должно быть поголовно уничтожено, и в какой последовательности это делать- не имеет значения. Так что подключайтесь.
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07.10.2023 07:48 Ответить
А ще дехто, пійманий за руку на хабарі, виходить під заставу в 3 мільйони
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06.10.2023 23:17 Ответить
Зараховано.
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07.10.2023 10:06 Ответить
Вас елементарно здав якийсь сусід. Шукайте. Перевіряйте телефони, хто кому куда звонив, пересилав фото.
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07.10.2023 08:02 Ответить
 
 