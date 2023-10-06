США предупредили 42 китайские компании о возможных санкциях из-за экспорта в Россию микросхем американского производства
Министерство торговли США в пятницу добавило в государственный реестр экспортного контроля 42 китайские компании, поставляющие в Россию интегральные схемы американского производства.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.
"Сегодняшнее включение компаний в реестр экспортного контроля дает четкий месседж: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", - заявил помощник главы минторга США по экспорту Мэтью Аксельрод.
Кроме 42 китайских компаний, в реестр экспортного контроля США включили еще семь субъектов хозяйствования из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.
Эти компании поставляли в РФ интегральные схемы американского происхождения. Российская армия использует их для систем точного наведения в ракетах и беспилотниках, запускаемых по гражданским объектам в Украине.
Такой реестр включает компании, которые США считают угрозой национальной безопасности или внешней политике государства. В таком случае поставщикам необходимо предоставить лицензии, которые, как правило, трудно получить, прежде чем доставлять товары фирмам из этого перечня.
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За перші вісім місяців 2023 року двостороння торгівля зросла на 32% порівняно з аналогічним періодом роком раніше, а загальний обсяг торгівлі досяг $155 млрд, свідчать дані китайської митниці, опубліковані на початку цього місяця.
Це включало сплеск експорту з Китаю до Росії, який підскочив на 63,2% порівняно з минулим роком і досяг 71,8 мільярда доларів. Імпорт до Китаю зріс на скромніші 13,3% до $83,3 млрд.
Росія заявила, що очікує, що товарообіг з Китаєм досягне рекордних 200 мільярдів доларів цього року.
Автомобілі та побутова електроніка є одними з ключових продуктів, які китайські постачальники продають до Росії після того, як сотні світових брендів покинули країну після вторгнення.
сі цзіпін
Саме низька вартість обох елементів дозволила Китаю тривалий час беззастережно лідирувати на ринку, просто тому, що такий бізнес перестав цікавити інших гравців.
Китай, як і раніше, контролює близько 70% виробництва і 85% переробки рідкоземельних металів, від доступу до яких залежить технологічний розвиток багатьох держав.
повна заборона на високотехнологічний експорт в китай, рашку та решту країн Півдня, так як було до краху совєтів
доля китайців робити лісапети та чайники, а кацапів - качати чорну жижу
За деякими параметрами ця країна є вже №1 у світі. І стрімко доганяє лідерів за рештою параметрів.
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Крім того, він пообіцяв до 2035 року повністю модернізувати НВАК і перетворити її на військову силу "світового класу". Сі Цзіньпін, схоже, вважає, що лише захопивши Тайвань, він зможе забезпечити собі статус, який можна порівняти з Мао Цзедуном у пантеоні легендарних лідерів Комуністичної партії Китаю.
обіймав посаду міністра оборони США з 2006 по 2011 рік.
"Важко повірити, що успіх Росії в Україні не призведе до значного зростання ймовірності китайської агресії проти Тайваню, а отже, і потенційної війни між США та Китаєм.
Без надійного лідерства США ми опинимося у світі авторитарних хижаків, в якому всі інші країни стануть потенційними жертвами.
Якщо Америка хоче захищати свій народ, свою безпеку і свободу, вона повинна продовжувати грати свою роль глобального лідера. Як сказав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль про Сполучені Штати в 1943 році: «Ціна величі - відповідальність».