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США предупредили 42 китайские компании о возможных санкциях из-за экспорта в Россию микросхем американского производства

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Министерство торговли США в пятницу добавило в государственный реестр экспортного контроля 42 китайские компании, поставляющие в Россию интегральные схемы американского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

"Сегодняшнее включение компаний в реестр экспортного контроля дает четкий месседж: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", - заявил помощник главы минторга США по экспорту Мэтью Аксельрод.

Кроме 42 китайских компаний, в реестр экспортного контроля США включили еще семь субъектов хозяйствования из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Эти компании поставляли в РФ интегральные схемы американского происхождения. Российская армия использует их для систем точного наведения в ракетах и беспилотниках, запускаемых по гражданским объектам в Украине.

Такой реестр включает компании, которые США считают угрозой национальной безопасности или внешней политике государства. В таком случае поставщикам необходимо предоставить лицензии, которые, как правило, трудно получить, прежде чем доставлять товары фирмам из этого перечня.

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Автор: 

Китай (2971) санкции (11291) США (26652)


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Топ комментарии
+10
США свого часу зробили дуже велику помилку даючи цим кітайозам багато промислових секретів!!! А сьогодні кітайози кладуть великий болт на всі зауваження американців!!! Це називається, що допомогли д'явольонку стати д'яволом!!!!
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06.10.2023 22:19
+4
Китай став ключовим економічним рятувальним колом для Росії після її вторгнення в Україну. Китайські лідери розглядають Москву як близького стратегічного партнера і ключову противагу ворожому Заходу.

За перші вісім місяців 2023 року двостороння торгівля зросла на 32% порівняно з аналогічним періодом роком раніше, а загальний обсяг торгівлі досяг $155 млрд, свідчать дані китайської митниці, опубліковані на початку цього місяця.

Це включало сплеск експорту з Китаю до Росії, який підскочив на 63,2% порівняно з минулим роком і досяг 71,8 мільярда доларів. Імпорт до Китаю зріс на скромніші 13,3% до $83,3 млрд.

Росія заявила, що очікує, що товарообіг з Китаєм досягне рекордних 200 мільярдів доларів цього року.

Автомобілі та побутова електроніка є одними з ключових продуктів, які китайські постачальники продають до Росії після того, як сотні світових брендів покинули країну після вторгнення.
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06.10.2023 22:17
+2
єдина вірна політика країн умовного Заходу -
повна заборона на високотехнологічний експорт в китай, рашку та решту країн Півдня, так як було до краху совєтів

доля китайців робити лісапети та чайники, а кацапів - качати чорну жижу
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06.10.2023 22:24
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Китай став ключовим економічним рятувальним колом для Росії після її вторгнення в Україну. Китайські лідери розглядають Москву як близького стратегічного партнера і ключову противагу ворожому Заходу.

За перші вісім місяців 2023 року двостороння торгівля зросла на 32% порівняно з аналогічним періодом роком раніше, а загальний обсяг торгівлі досяг $155 млрд, свідчать дані китайської митниці, опубліковані на початку цього місяця.

Це включало сплеск експорту з Китаю до Росії, який підскочив на 63,2% порівняно з минулим роком і досяг 71,8 мільярда доларів. Імпорт до Китаю зріс на скромніші 13,3% до $83,3 млрд.

Росія заявила, що очікує, що товарообіг з Китаєм досягне рекордних 200 мільярдів доларів цього року.

Автомобілі та побутова електроніка є одними з ключових продуктів, які китайські постачальники продають до Росії після того, як сотні світових брендів покинули країну після вторгнення.
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06.10.2023 22:17 Ответить
"китай и россия рассматривают свои отношения как один из главных приоритетов в дипломатии, а также придерживаются «концепции вечной дружбы»
сі цзіпін
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06.10.2023 22:20 Ответить
У 1980-х роках Китай добився домінування на ринку рідкоземельних металів (РЗМ). Завдяки субсидіям продукція китайських компаній продавалася нижче собівартості, і вони підняли ціни, коли виробництво в Америці, Європі та Росії вже померло.
Саме низька вартість обох елементів дозволила Китаю тривалий час беззастережно лідирувати на ринку, просто тому, що такий бізнес перестав цікавити інших гравців.

Китай, як і раніше, контролює близько 70% виробництва і 85% переробки рідкоземельних металів, від доступу до яких залежить технологічний розвиток багатьох держав.
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06.10.2023 22:18 Ответить
США свого часу зробили дуже велику помилку даючи цим кітайозам багато промислових секретів!!! А сьогодні кітайози кладуть великий болт на всі зауваження американців!!! Це називається, що допомогли д'явольонку стати д'яволом!!!!
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06.10.2023 22:19 Ответить
єдина вірна політика країн умовного Заходу -
повна заборона на високотехнологічний експорт в китай, рашку та решту країн Півдня, так як було до краху совєтів

доля китайців робити лісапети та чайники, а кацапів - качати чорну жижу
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06.10.2023 22:24 Ответить
Нажаль, вже трохи запізно. Китай вже є дуже розвиненою технологічно країною і здатен самостійно виробляти та розробляти складну техніку (в т.ч. і військову). Крім того, заробляючи чималі кошти він купив чимало західних компаній чи хоча б має у них частку і, відповідно, доступ до патентованих технологій цих брендів. Вони навіть в сферу розваг влізли скупивши частину акцій відомих західних компаній. Крім того, китайці не шкодують грошей на розвиток науки дедалі більше інвестуючи в науковий потенціал що надважливо в ********* світі.
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06.10.2023 22:34 Ответить
Ви дуже помиляєтеся щодо промислового, а особливо технологічного потенціалу комуністичного Китаю.

За деякими параметрами ця країна є вже №1 у світі. І стрімко доганяє лідерів за рештою параметрів.
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07.10.2023 00:01 Ответить
Політика заборони продажу певного товару стимулює виробництво своїми силами, або пошук в іншому місці. В короткий строк вигода є, але в довгостроковій перспективі шкідливо для ініціатора. Китай це не рашка, в них є варіанти на мінімальне самозабезпечення всім необхідним, а тому якщо давить, то сильно й швищко, щоб задушить на місці. Захід не піде на радикальну конфронтацію, а тому перспектива херовенька.
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07.10.2023 00:28 Ответить
Саме так. Виростили та випестували косооких комуняк, а тепер потилицю чухають.
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06.10.2023 23:08 Ответить
Через півтора року війни Байден прокинувся...
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06.10.2023 22:39 Ответить
Впродовж 10 наступних років економіка китая буде летіти в сраку, треба буде допомогти їм з колапсом
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06.10.2023 22:48 Ответить
Дуже хочеться в це вірити, але щось не дуже поспішають допомагати їм з колапсом. Навіть у нас стрімко зростає частка їх автомобілів, смартфонів іншої техніки (не кажучи вже про дешевий мотлох яким завалені ринки та магазини) і ситуація в ЄС чи США не набагато краща.
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06.10.2023 22:52 Ответить
Зайдите на любой сайт магазинов бытовой, электронной, да какой угодно техники в рашке. Ни о каких санкциях там и не слышали. И в этом виноват далеко не Китай или туркмены челночники как любят вешать лапшу на Западе. Просто а***ть насколько вы наивные.
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06.10.2023 22:59 Ответить
Показуха перед виборами.... Перше що зробили деми при приході по влади відмінили додаткові мита на китайські товари.... Тому що більшість корпорацій які є їх спонсорами на виборах мають виробництво в піднебесній
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06.10.2023 23:13 Ответить
от тобі і роби заводи в китаї,

все продадуть якомусь новому гітлеру
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07.10.2023 00:08 Ответить
Заклик Сі Цзіньпіна до «великого відродження китайської нації» є скороченням амбіцій Китаю стати домінуючою світовою державою до 2049 року, сторіччя перемоги комуністів у громадянській війні. Ця мета включає повернення Тайваню під контроль Пекіна. За словами Сі, "повне возз'єднання батьківщини має бути здійснене, і воно буде реалізовано". З цією метою Сі Цзіньпін доручив китайській армії бути готовою до успішного вторгнення на Тайвань до 2027 року.

Крім того, він пообіцяв до 2035 року повністю модернізувати НВАК і перетворити її на військову силу "світового класу". Сі Цзіньпін, схоже, вважає, що лише захопивши Тайвань, він зможе забезпечити собі статус, який можна порівняти з Мао Цзедуном у пантеоні легендарних лідерів Комуністичної партії Китаю.
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07.10.2023 01:12 Ответить
На додаток до оборонної діяльності, Китай проводить комплексну стратегію, спрямовану на збільшення своєї могутності та впливу у всьому світі. В даний час Пекін є основним торговим партнером понад 120 країн, включаючи практично всі держави Південної Америки.
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07.10.2023 01:22 Ответить
Роберт Гейтс
обіймав посаду міністра оборони США з 2006 по 2011 рік.

"Важко повірити, що успіх Росії в Україні не призведе до значного зростання ймовірності китайської агресії проти Тайваню, а отже, і потенційної війни між США та Китаєм.
Без надійного лідерства США ми опинимося у світі авторитарних хижаків, в якому всі інші країни стануть потенційними жертвами.

Якщо Америка хоче захищати свій народ, свою безпеку і свободу, вона повинна продовжувати грати свою роль глобального лідера. Як сказав прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль про Сполучені Штати в 1943 році: «Ціна величі - відповідальність».
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07.10.2023 01:33 Ответить
"Предупредили о возможных санкциях"
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07.10.2023 05:39 Ответить
Ну да, а може і передумають...теж можливо.В цій сфері крутяться великі грошики і не тільки китайозів
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07.10.2023 06:35 Ответить
 
 