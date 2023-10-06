США предупредили 42 китайские компании о возможных санкциях из-за экспорта в Россию микросхем американского производства

Министерство торговли США в пятницу добавило в государственный реестр экспортного контроля 42 китайские компании, поставляющие в Россию интегральные схемы американского производства.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает Reuters.

"Сегодняшнее включение компаний в реестр экспортного контроля дает четкий месседж: если вы поставляете российскому оборонному сектору технологии американского происхождения, мы узнаем об этом и примем меры", - заявил помощник главы минторга США по экспорту Мэтью Аксельрод.

Кроме 42 китайских компаний, в реестр экспортного контроля США включили еще семь субъектов хозяйствования из Финляндии, Германии, Индии, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов и Великобритании.

Эти компании поставляли в РФ интегральные схемы американского происхождения. Российская армия использует их для систем точного наведения в ракетах и беспилотниках, запускаемых по гражданским объектам в Украине.

Такой реестр включает компании, которые США считают угрозой национальной безопасности или внешней политике государства. В таком случае поставщикам необходимо предоставить лицензии, которые, как правило, трудно получить, прежде чем доставлять товары фирмам из этого перечня.

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