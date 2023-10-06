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Новости Помощь Украине
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США готовят новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долл., - Reuters

сша,зброя,боєприпаси

По информации Reuters, администрация Байдена готовится на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи для Украины на основе ранее выделенных, но пока не использованных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Несмотря на исключение нового финансирования помощи Украине из резолюции Конгресса о временном бюджете, Пентагон может и дальше использовать ранее выделенные для этой цели, но неизрасходованные, средства. У Пентагона остается около $5,4 млрд в рамках президентской программы PDA, уже одобренной в Конгрессе.

Состав нового пакета помощи еще не сформирован до конца, его предполагается обнародовать 11 октября на 16-м заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе. По прогнозам, его стоимость составит около $200 млн и будет включать такие же боеприпасы и технику, которые уже были в предыдущих пакетах.

Читайте также: Администрация Байдена рассматривает альтернативные пути финансирования помощи Украине, - Politico

Автор: 

помощь (7801) США (26652)


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Топ комментарии
+3
******** сумма 200 млн ,это треть того что США тратило в день в Афганистане
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07.10.2023 00:01
+2
В великую отечественную войну США давало СССР 100 млрд в год по современным ценам ,сравнили ?
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07.10.2023 00:04
+2
ты не украинец, ты троль разжигающий рознь .Украинцы благодарны любой помощи, даже 100 долларам от каждого. Спасибо странам поддерживающим Украину странам, а венгрия, словакия, сев корея, иран, и страна картошка идут на фуй
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07.10.2023 03:44
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Правила форума Совет форумчан
мало, звичайно, у порівнянні з попередніми пакетами
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06.10.2023 23:08 Ответить
В великую отечественную войну США давало СССР 100 млрд в год по современным ценам ,сравнили ?
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07.10.2023 00:04 Ответить
Поки що, на 2024 рік, маємо надію на продовження лендліз-22. Якщо підпише Байден.
Більше ніяких законопроектів про військову допомогу Україні на 2024 рік у Конгрес США досі не подано. Чому?
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=2x7HPy2qTj0&t=2710s&ab_channel=DiasporaUA https://www.youtube.com/watch?v=2x7HPy2qTj0&t=2710s&ab_channel=DiasporaUA

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07.10.2023 00:33 Ответить
ты не украинец, ты троль разжигающий рознь .Украинцы благодарны любой помощи, даже 100 долларам от каждого. Спасибо странам поддерживающим Украину странам, а венгрия, словакия, сев корея, иран, и страна картошка идут на фуй
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07.10.2023 03:44 Ответить
В какую войну? Кацапча....
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07.10.2023 08:52 Ответить
якщо якась падла в подальшому не заблокує
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06.10.2023 23:19 Ответить
Це всього-навсього для утримання сьогоднішнього стану справ на фронті. Чого вони домагаються? Коли всіх українців повбивають?
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06.10.2023 23:34 Ответить
Яволь
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07.10.2023 00:02 Ответить
Ого , А хочуть вони демаркаціонної лінії по Дніпру
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06.10.2023 23:40 Ответить
******** сумма 200 млн ,это треть того что США тратило в день в Афганистане
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07.10.2023 00:01 Ответить
 
 