США готовят новый пакет военной помощи Украине на 200 млн долл., - Reuters

По информации Reuters, администрация Байдена готовится на следующей неделе объявить новый пакет военной помощи для Украины на основе ранее выделенных, но пока не использованных средств.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГА.

Несмотря на исключение нового финансирования помощи Украине из резолюции Конгресса о временном бюджете, Пентагон может и дальше использовать ранее выделенные для этой цели, но неизрасходованные, средства. У Пентагона остается около $5,4 млрд в рамках президентской программы PDA, уже одобренной в Конгрессе.

Состав нового пакета помощи еще не сформирован до конца, его предполагается обнародовать 11 октября на 16-м заседании в формате "Рамштайн" в Брюсселе. По прогнозам, его стоимость составит около $200 млн и будет включать такие же боеприпасы и технику, которые уже были в предыдущих пакетах.

Читайте также: Администрация Байдена рассматривает альтернативные пути финансирования помощи Украине, - Politico