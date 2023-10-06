Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Браун посетила село Гроза на Харьковщине
Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун через день после смертоносного удара российских войск посетила село Гроза в Харьковской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает управление ООН по гуманитарным делам в Украине.
"Это варварские последствия этой войны, когда 20% жителей громады могут быть уничтожены в считанные секунды", - заявила она.
Дениз Браун возглавила межведомственную миссию ООН, посетив сообщество и доставив срочно необходимые медикаменты и строительные материалы.
Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.
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А не варварькі це скілки відсотків? Ба може якщо в хвилинах то це вже також не варварство?
Можливо щось потрібно змінювати в "націях"?