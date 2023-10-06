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Новости Агрессия России против Украины Война
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Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Браун посетила село Гроза на Харьковщине

гроза

Гуманитарный координатор в Украине Дениз Браун через день после смертоносного удара российских войск посетила село Гроза в Харьковской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в твиттере сообщает управление ООН по гуманитарным делам в Украине.

"Это варварские последствия этой войны, когда 20% жителей громады могут быть уничтожены в считанные секунды", - заявила она.

Дениз Браун возглавила межведомственную миссию ООН, посетив сообщество и доставив срочно необходимые медикаменты и строительные материалы.

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Напомним, 51 человек, в том числе ребенок, погиб в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе двое детей. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором был поминальный обед.

Автор: 

Браун Дениз (21) ООН (4168) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+5
Краще б гроші, що витратили на цю пустопорожню поїздку, витратили на медикаменти для ЗСУ.
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06.10.2023 23:06
+2
Їй треба було шольца з собою брати
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06.10.2023 23:10
+2
ну, мабуть в оон вважають, що війна - це як дощ.
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06.10.2023 23:26
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Краще б гроші, що витратили на цю пустопорожню поїздку, витратили на медикаменти для ЗСУ.
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06.10.2023 23:06 Ответить
Нет, надо шобы эти кабинетные, европейские твари видели, шо это кровавая война на уничтожение, а не эсвэо.
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07.10.2023 00:57 Ответить
Їй треба було шольца з собою брати
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06.10.2023 23:10 Ответить
Думаєш що це б на нього справило враження ? ((
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06.10.2023 23:17 Ответить
Думаю да, особенно экскурсия в местный морг.
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07.10.2023 00:58 Ответить
Так їх по черзі водили у такі морги іще у квітні-травні 2022 року , там тоді навіть більше аніж у цьому випадкові загиблих знаходилося , хто хотів , той висновки для себе зробив . Думаю , що у конкретній ситуації з канцлером висновки теж давно зроблені , не бажає він Україну підтримувати , або навіть чиюсь вказівку виконує .
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07.10.2023 10:08 Ответить
"Це варварські наслідки цієї війни, коли 20% мешканців громади можуть бути знищені за лічені секунди"

А не варварькі це скілки відсотків? Ба може якщо в хвилинах то це вже також не варварство?
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06.10.2023 23:12 Ответить
якщо протягом року, як в Алєппо, то оон не вважає це варварством. Тим більше геноцидом.
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06.10.2023 23:25 Ответить
Ліга Націй, Організація Об'єднаних Націй...
Можливо щось потрібно змінювати в "націях"?
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07.10.2023 00:46 Ответить
можно у назві поміняти "нації" наприклад на "країни", але це приблизно як у борделі поміняти кроваті на дівани.
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07.10.2023 00:52 Ответить
Вчера в Сирии в выпускной парад лётчиков прилетело. Больше сотни (они там коробочками стояли)
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07.10.2023 07:37 Ответить
"Варварські наслідки війни".. не росіян, не терористів, а всіх учасників війни.
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06.10.2023 23:22 Ответить
ну, мабуть в оон вважають, що війна - це як дощ.
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06.10.2023 23:26 Ответить
Координатор ООН выразила озабоченность? Или Координатор ООН помогла рашистам скоординировать результаты удара?
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07.10.2023 07:27 Ответить
 
 