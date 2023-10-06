Житель Запорожья, передававший россиянам данные о дислокации ВСУ, получил пожизненное с конфискацией имущества за госизмену. Это первый такой приговор в Украине
Жителя Запорожья приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за то, что передавал врагу данные о местах дислокации украинских защитников. Это первый подобный приговор в Украине.
Об этом во время брифинга по криминогенной ситуации в Запорожской области сказал руководитель прокуратуры Запорожской области Сергей Спильник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В сентябре к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества осужден 37-летний житель города Запорожья, который в течение марта-октября 2022 года осуществлял сбор информации о дислокации военной техники и передавал ее врагам. Это первый приговор в Украине, когда человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества (по статье 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена. – Ред.)", - сказал он.
Что же касается преступлений против национальной безопасности, то в прокуратуре говорят, что уже сообщено о подозрении 94 лицам. Направлено в суд 95 обвинительных актов в отношении 101 человека, из которых 12 – по фактам государственной измены, 75 – коллаборационная деятельность, 2 – распространение информации о дислокации военной техники.
Прокурор области также отметил, что от 8 до 15 лет лишения свободы получили псевдоруководители оккупированных территорий Мелитополя, Мелитопольского района, Васильевки, Михайловки, Розовки.
Руководители оккупационных органов полиции Энергодара, Мелитополя и Каменки-Днепровской приговорены к 15 годам (заочно).
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Первый! ****! А скока людей погибло от рук таких *********, и первый приговор! Да этих выродков надо вешать или привязывать к ракете и отправлять на родину, на паРашу...
нелюд стає бомжом якого просто зжеруть безпритульні собаки на смітнику
Є у вас альтернатива, звісно в рамках закону?
ну розумієте про що я 🙂
Цікаво, а у нас є підрозділ з розшуку активів?
як можна давати менше за сприяння і співучасть у вбивстві десятків людей
- з її фб пропозиціями по 15 тьіщ. рубльов за дислокацію або переміщення ЗСУ