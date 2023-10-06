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Новости Война
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Житель Запорожья, передававший россиянам данные о дислокации ВСУ, получил пожизненное с конфискацией имущества за госизмену. Это первый такой приговор в Украине

суд,феміда

Жителя Запорожья приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за то, что передавал врагу данные о местах дислокации украинских защитников. Это первый подобный приговор в Украине.

Об этом во время брифинга по криминогенной ситуации в Запорожской области сказал руководитель прокуратуры Запорожской области Сергей Спильник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В сентябре к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества осужден 37-летний житель города Запорожья, который в течение марта-октября 2022 года осуществлял сбор информации о дислокации военной техники и передавал ее врагам. Это первый приговор в Украине, когда человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества (по статье 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена. – Ред.)", - сказал он.

Что же касается преступлений против национальной безопасности, то в прокуратуре говорят, что уже сообщено о подозрении 94 лицам. Направлено в суд 95 обвинительных актов в отношении 101 человека, из которых 12 – по фактам государственной измены, 75 – коллаборационная деятельность, 2 – распространение информации о дислокации военной техники.

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Прокурор области также отметил, что от 8 до 15 лет лишения свободы получили псевдоруководители оккупированных территорий Мелитополя, Мелитопольского района, Васильевки, Михайловки, Розовки.

Руководители оккупационных органов полиции Энергодара, Мелитополя и Каменки-Днепровской приговорены к 15 годам (заочно).

Автор: 

приговор (1216) суд (25096) государственная измена (1540)


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Топ комментарии
+40
з почином!
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06.10.2023 23:20
+27
На час війни можна було б і смертну кару повернути.
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06.10.2023 23:23
+24
Пара сотень не надто багато. Більшість повтікає до вироків. Зате повітря як очиститься!
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06.10.2023 23:29
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з почином!
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06.10.2023 23:20 Ответить
"...Це перший такий вирок в Україні..."

Первый! ****! А скока людей погибло от рук таких *********, и первый приговор! Да этих выродков надо вешать или привязывать к ракете и отправлять на родину, на паРашу...
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07.10.2023 00:18 Ответить
виродка вбивцю БАЛЕЦКОГО УТІЛІЗОВАТИ
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07.10.2023 08:39 Ответить
На час війни можна було б і смертну кару повернути.
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06.10.2023 23:23 Ответить
тим більше що бажаючих буде... Черга!
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07.10.2023 03:22 Ответить
конфіскація усього майна - гірше смертної кари
нелюд стає бомжом якого просто зжеруть безпритульні собаки на смітнику
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07.10.2023 11:34 Ответить
ну, якщо пан має бажання припинити європейську інтеграцію.
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07.10.2023 07:12 Ответить
А шо важливіше: виживання українців і порятунок співгромадян зараз чи якась ілюзорна єіроінтеграція у невизначеному майбутньому?
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07.10.2023 07:17 Ответить
смертною карою скористаються негідники для розправи з політичними опонентами. Виправити несправедливий вирок не буде можливості. Думай,те.
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07.10.2023 07:29 Ответить
обидва питання є важливим, більш того, одним з чинників, який прямо впливатиме на виживання українців є успішна євроінтеграція.
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09.10.2023 14:24 Ответить
Можна просто при затриманні , щоб пацифісти в європі спокійно спали. Як колись Сашу Білого, всім з рук зійшло(((
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07.10.2023 09:33 Ответить
👍👌🔥🔥🔥
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07.10.2023 10:17 Ответить
А чи вистачить коштів на утримання ув'язнених, якщо такі вироки стануть більш масовими?
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06.10.2023 23:24 Ответить
Пара сотень не надто багато. Більшість повтікає до вироків. Зате повітря як очиститься!
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06.10.2023 23:29 Ответить
Пусть плетут маскировочные сетки во время войны и восстанавливают Украину после победы.
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06.10.2023 23:37 Ответить
Що ви пропонуєте?
Є у вас альтернатива, звісно в рамках закону?
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06.10.2023 23:43 Ответить
Так з повною конфіскацією майна! Он декілька можновладців з офшорами - й можна буде всі петенціарні заклади утримувати без залучення коштів з держбюджету. А якщо ще відправити на уранові копальні, а не пакети клеїти - то довічне скоротиться до 3-5 років автоматично.
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06.10.2023 23:56 Ответить
А що ж за майно у нього було? Мабуть аж нічого крім одежі та телефону...
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06.10.2023 23:31 Ответить
Таким виродкам потрібно організовувати спробу до втечі ...
ну розумієте про що я 🙂
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06.10.2023 23:36 Ответить
Абсолютно ніт. Гнити все життя набагато страшніше, чим смерть від кулі, ножа, палки чи петлі.
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06.10.2023 23:54 Ответить
Розумію , але ж цю гниль потрібно утримувати все його нікчемне життя 😠
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06.10.2023 23:58 Ответить
Хай шиє, кує, стругає. А як не хоче, то солоного укропчику з хлібчиком.
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07.10.2023 00:03 Ответить
Довічники не працюють, заборонено. В камері 23 години, одна година - вигул в камері, де небо в решітку
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07.10.2023 07:29 Ответить
ну та впринципі, якщо навіть працювати заборонено, то відчай ще сильніший
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07.10.2023 19:24 Ответить
Врёшь ты всё. Посидит несколько лет а там и амнистия. Запомни НИЧЕГО СТРАШНЕЕ КАЗНИ НЕТ. А ещё лучше таких падонков отдавать на растрезание ЖЕРТВАМ бомбёжек . И содержать - деньги тратить ненадо на это дерьмо.
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07.10.2023 01:38 Ответить
Поки що довічникам нема амністії. Можливе помилування Президентом. Таких випадків помилування було всього декілька
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07.10.2023 07:31 Ответить
тихо, а то вОмериканець санрайснеться.
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07.10.2023 10:46 Ответить
Ні. Гараздо цікавіше - уранові копальні.
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06.10.2023 23:58 Ответить
Не дають працювати довічникам
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07.10.2023 07:32 Ответить
Шкода.
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07.10.2023 07:55 Ответить
Не дозволяють, вірніше. Ось тут труд був би в радість
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07.10.2023 08:02 Ответить
Неужели нашелся достойный судья? Всем, кто на оккупировнных территориях помогает русским имперским нацистам, нужно усилить наказание вплоть до пожизненного. Это при условии, что их не уничтожат при попытке сопротивления.
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06.10.2023 23:36 Ответить
На палю та усі справи ...
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06.10.2023 23:39 Ответить
Зеленского с Ермаком кода сажать будете Сдали весь юг
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06.10.2023 23:50 Ответить
З повною конфіскацією у них й членів родин

Цікаво, а у нас є підрозділ з розшуку активів?
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06.10.2023 23:59 Ответить
Так Зеленский еврей, кто же его посадит У евреев есть поговорка : даже ворон ворону глаз выклюет, а еврей еврея не сдаст. Поэтому вы там в Израиле всё ворьё и преступников евреев и прячете. Евреям фиолетово на Юг Украины как и на саму Украину. Помощи от Израиля НОЛЬ.
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07.10.2023 01:41 Ответить
всі вироки мають бути такі,

як можна давати менше за сприяння і співучасть у вбивстві десятків людей
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07.10.2023 00:05 Ответить
І я цю тварину повинен годувати?????
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07.10.2023 00:08 Ответить
а ти тут до чого?
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07.10.2023 07:21 Ответить
Я є працюючий пенсіонер, який сплачує податки за себе і свій колектив. З цих податків і утримуються в"язні. А ти, баранюка, знайди роботу і допомагай мені утримувати цю погань.
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07.10.2023 12:33 Ответить
Ти є хіба шо невіглас, який не знає законів України та ЕС. В Україні довічно засуджені можуть працювати і працюють, причому для них це привілей і вони цього прагнуть.
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07.10.2023 13:15 Ответить
Оце діло! Так мають засуджувати кожного зрадника.
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07.10.2023 00:09 Ответить
А коли суд і вирок тим, хто здав країну, розмінував Чонгар, зняв клістрони, крав кошти з допомоги і гуманітарку...прізвища ж усім відомі
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07.10.2023 00:20 Ответить
Непогано. Але годувати його платникам податків років 30-40...
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07.10.2023 03:20 Ответить
Ошибаетесь, он будет сам себя кормить.
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07.10.2023 07:19 Ответить
Яким чином, їм працювати заборонено.
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07.10.2023 07:33 Ответить
брешеш
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07.10.2023 09:25 Ответить
Наконец-то справедливое решение в отношение предателей и кацапских шавок!
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07.10.2023 03:28 Ответить
А Ванька Бакланов не?!?!!?? Ганьба Полтаві не знайшлось жодної людини цього підараса четвертувати на березах в центрі міста
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07.10.2023 03:49 Ответить
Склільки я особисто за життя вже зустрічав і "запарожцев",і "адєсітав",і "чєрнігавцав",котрі ну просто до кісток москалі ватні,хоч родилися в Україні((Чому курва не в маскву поїхали,а в натовські країни на заробітки та жити((((
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07.10.2023 06:29 Ответить
їм нравітса любіть маскву на растояніі У американця-білоруса Діми Малаша з ютубу на фурі Z намальований. От якби хто із американських українців поскаржився у відповідні органи, аби того гівнюка трохи поштрафували хоча б. Бо воно їздить по всій Америці і може щось видивляється.
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07.10.2023 07:38 Ответить
наконец раздуплились достойно наказывать.
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07.10.2023 07:18 Ответить
Нема рєзнікова,дєрьмака,татарова,шуфрича.....
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07.10.2023 07:48 Ответить
а из имущества - фотоаппарат ФЭД в потертом кожанном чехле да красные революционные шаровары...
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07.10.2023 08:04 Ответить
А Шуфрич коли матиме такий вирок ?
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07.10.2023 08:21 Ответить
ето другоє
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07.10.2023 09:56 Ответить
На початку війни у Миколаїві таким давали умовно, випускали під смішні застави - от як би з самого початку ось так - то наскіки меньше було б обстрілів - а так он тіки на прошлому тижні в Миколаїві виявили цілу групу - 13 штук - розпродилися через безнаказанність.
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07.10.2023 10:44 Ответить
Прецедент є, можливо й інші судді бужуть давати такі вироки зрадникам, хоча серед суддів більшість теж зрадники, але мріяти не заборонено!
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07.10.2023 11:18 Ответить
Невже Скумбрія чкурне назавжди, бо за нею така сама справа сумує з 2014го:

- з її фб пропозиціями по 15 тьіщ. рубльов за дислокацію або переміщення ЗСУ
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07.10.2023 11:39 Ответить
 
 