Житель Запорожья, передававший россиянам данные о дислокации ВСУ, получил пожизненное с конфискацией имущества за госизмену. Это первый такой приговор в Украине

Жителя Запорожья приговорили к пожизненному лишению свободы с конфискацией имущества за то, что передавал врагу данные о местах дислокации украинских защитников. Это первый подобный приговор в Украине.

Об этом во время брифинга по криминогенной ситуации в Запорожской области сказал руководитель прокуратуры Запорожской области Сергей Спильник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В сентябре к пожизненному заключению с конфискацией всего имущества осужден 37-летний житель города Запорожья, который в течение марта-октября 2022 года осуществлял сбор информации о дислокации военной техники и передавал ее врагам. Это первый приговор в Украине, когда человек получил пожизненное заключение с конфискацией всего имущества (по статье 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена. – Ред.)", - сказал он.

Что же касается преступлений против национальной безопасности, то в прокуратуре говорят, что уже сообщено о подозрении 94 лицам. Направлено в суд 95 обвинительных актов в отношении 101 человека, из которых 12 – по фактам государственной измены, 75 – коллаборационная деятельность, 2 – распространение информации о дислокации военной техники.

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Прокурор области также отметил, что от 8 до 15 лет лишения свободы получили псевдоруководители оккупированных территорий Мелитополя, Мелитопольского района, Васильевки, Михайловки, Розовки.

Руководители оккупационных органов полиции Энергодара, Мелитополя и Каменки-Днепровской приговорены к 15 годам (заочно).