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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ готовятся к двум погодным сценариям на фронте с наступлением холодов, - спикер Восточной группировки Евлаш

євлаш

Наступление осенних холодов повлияет на протекание боевых действий, однако насколько, будет зависеть от погоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

"Если это будут дожди, то это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника", – сказал он.

По его словам, определенным образом отразятся на проведении боевых действий туманы и дожди, поскольку даже беспилотники не могут применяться в такую погоду.

"Да и авиации, как армейской, так и тактической, конечно, гораздо сложнее вести боевые действия", – добавил Евлаш.

Он также добавил, что украинские военные утепляют свои блиндажи и утепляют свои места жительства. Это стандартный набор мер с наступлением зимы.

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Автор: 

морозы (198) ВСУ (6587) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+3
вже готуємось
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06.10.2023 23:55
+3
> про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Три питання:
1. Скільки йому років?
2. Він начальник пресслужби Східного угруповання військ чи він речник?
3. Якщо він начальник преслужби - то коли він був замначальником і коли він був працівником пресслужби, якщо він радник - то в яких саме питаннях він радник? Він доктор наук, чи хто він?

Я не чіпляюсь, я дійсно прагну розібратись, за якими принципами в Україні з'являються такі "дивні" люди на таких високих посадах, до цього була якийсь підар с цицьками, тепер цей кадр. Можливо є якась квота, а ми всі в Нетфліксі? Тож надо сказати людям
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06.10.2023 23:56
+3
Бережи Бог наших захисників
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07.10.2023 06:55
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вже готуємось
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06.10.2023 23:55 Ответить
> про це повідомив речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш в ефірі національного телемарафону

Три питання:
1. Скільки йому років?
2. Він начальник пресслужби Східного угруповання військ чи він речник?
3. Якщо він начальник преслужби - то коли він був замначальником і коли він був працівником пресслужби, якщо він радник - то в яких саме питаннях він радник? Він доктор наук, чи хто він?

Я не чіпляюсь, я дійсно прагну розібратись, за якими принципами в Україні з'являються такі "дивні" люди на таких високих посадах, до цього була якийсь підар с цицьками, тепер цей кадр. Можливо є якась квота, а ми всі в Нетфліксі? Тож надо сказати людям
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06.10.2023 23:56 Ответить
На високі посади завжди існували партійні квоти. Але зараз призначають, в основному, тільки від СН
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07.10.2023 00:04 Ответить
Вояки вдягнуть нові турецькі зимові куртки і як попруть!
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07.10.2023 00:06 Ответить
Бережи Бог наших захисників
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07.10.2023 06:55 Ответить
Поверніть генералів Муженко, Кривоніс, Галушко до Генштабу, поки України не відмовляють у допомозі зброєю країни Заходу.
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07.10.2023 07:59 Ответить
Готуються до двох погодних сценаріїв на фронті з настанням холодів, взимку воювати у літньому обмундируванні тому що крадуни не сплять, а щоб не було багато шуму до літа закупити зимове.
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07.10.2023 09:41 Ответить
І не забудьте копіі тих "сценаріів" до кремля відправити.
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07.10.2023 09:57 Ответить
 
 