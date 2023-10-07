ВСУ готовятся к двум погодным сценариям на фронте с наступлением холодов, - спикер Восточной группировки Евлаш

Наступление осенних холодов повлияет на протекание боевых действий, однако насколько, будет зависеть от погоды.

Как информирует Цензор.НЕТ, со ссылкой на Liga.net, об этом сообщил представитель Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

"Если это будут дожди, то это один сценарий, если сразу ударят морозы, то это будет другой сценарий. Поскольку почва останется мерзлой, по ней сможет ездить тяжелая техника", – сказал он.

По его словам, определенным образом отразятся на проведении боевых действий туманы и дожди, поскольку даже беспилотники не могут применяться в такую погоду.

"Да и авиации, как армейской, так и тактической, конечно, гораздо сложнее вести боевые действия", – добавил Евлаш.

Он также добавил, что украинские военные утепляют свои блиндажи и утепляют свои места жительства. Это стандартный набор мер с наступлением зимы.

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