Подавляющее большинство в ЕС поддерживают переговоры о вступлении Украины, - премьер Чехии Фиала

Чешский премьер-министр Петр Фиала после неформальной встречи лидеров государств-членов Европейского Союза в пятницу заявил, что у большинства из них есть желание начать переговоры о вступлении Украины.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время общения с журналистами в аэропорту Гранады Фиала спросили о заявлении венгерского премьера Виктора Орбана, выразившего сомнения относительно перспективы членства Украины в Евросоюзе.

На это премьер Чехии заявил, что важно начать переговоры о вступлении со страной, подвергшейся нападению со стороны России, и это мнение поддержало "подавляющее большинство ораторов" на саммите.

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"Я убежден, что это абсолютно превосходящая позиция среди лидеров", – сказал Фиала.

Он также поддержал ускорение расширения Евросоюза.

"Невозможно продолжать действовать таким нерешительным образом. Мы должны предпринять конкретные шаги и дать более четкую дорожную карту странам, которые уже давно стремятся присоединиться", – сказал чешский премьер, указав на страны Западных Балкан.