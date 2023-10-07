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Подавляющее большинство в ЕС поддерживают переговоры о вступлении Украины, - премьер Чехии Фиала

петр,фіала

Чешский премьер-министр Петр Фиала после неформальной встречи лидеров государств-членов Европейского Союза в пятницу заявил, что у большинства из них есть желание начать переговоры о вступлении Украины.

Об этом передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Во время общения с журналистами в аэропорту Гранады Фиала спросили о заявлении венгерского премьера Виктора Орбана, выразившего сомнения относительно перспективы членства Украины в Евросоюзе.

На это премьер Чехии заявил, что важно начать переговоры о вступлении со страной, подвергшейся нападению со стороны России, и это мнение поддержало "подавляющее большинство ораторов" на саммите.

Читайте: Орбан "не услышал" слова МИД о границах Украины. Он хочет оценки влияния ее вступления в ЕС

"Я убежден, что это абсолютно превосходящая позиция среди лидеров", – сказал Фиала.

Он также поддержал ускорение расширения Евросоюза.

"Невозможно продолжать действовать таким нерешительным образом. Мы должны предпринять конкретные шаги и дать более четкую дорожную карту странам, которые уже давно стремятся присоединиться", – сказал чешский премьер, указав на страны Западных Балкан.

Автор: 

членство в ЕС (1014) Евросоюз (17124) Фиала Петр (71)


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07.10.2023 00:02 Ответить
Україна буде в Європі військовим та політичним провайдером, а Залужній буде єврокомісаром.
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07.10.2023 00:07 Ответить
як варiант, пicля елiмiнацiї zе-зграї...
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07.10.2023 00:14 Ответить
У будь-якому разі Євросоюз буде надати допомогу у відбудові України. Ціна вступу України до блоку буде величезною, адже Україна бідна, корумпована та аграрна. Однак є вагомі підстави вважати, що не допустити Україну до ЄС буде ще дорожче.

Деякі держави, яких роками годували обіцянками членства в ЄС, развернулись до нових покровителів, таких як Китай та Росія, які готові обсипати допомогою та інвестиціями.

Спільна сільськогосподарська політика ЄС поглинає близько третини бюджету блоку, а також «фонди солідарності» та кошти для допомоги біднішим країнам і регіонам. За нинішніми правилами, якщо блок розшириться, всі ці кошти підуть новоприбулим, насамперед Україні з її величезними сільськогосподарськими угіддями.
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07.10.2023 01:14 Ответить
Скоро, зовсім скоро почнуться переговори про можливий вступ...ні ще не почнуться, ще не переговори. Ще тільки все більше і більше і більше (але не всі) країн будуть не проти початку таких переговорів. Дуже гарна новина. Може кинути ці переговори. Не тратити гроші та зусилля. А гроші та зусилля - на дрони.
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07.10.2023 07:14 Ответить
 
 