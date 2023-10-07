На протяжении суток ВСУ поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, 3 ЗРК, 6 артиллерийских средств, 1 средство ПВО и станцию РЭБ, - Генштаб

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию относительно ударов авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам 6 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника".

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