На протяжении суток ВСУ поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, 3 ЗРК, 6 артиллерийских средств, 1 средство ПВО и станцию РЭБ, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию относительно ударов авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам 6 октября 2023 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника".
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Смерть клятим москалям 😠
можуть надати
думають постачати
хочуть закрити, звучать на стільки огидно що ригнути хочеться.
бо хотчть роз...ібати рф і винищити Українців
а замість реальних дій, думають, вирішують нече нічого не сталося