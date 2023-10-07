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Новости Агрессия России против Украины Война
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На протяжении суток ВСУ поразили 12 районов сосредоточения оккупантов, 3 ЗРК, 6 артиллерийских средств, 1 средство ПВО и станцию РЭБ, - Генштаб

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Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию относительно ударов авиации и артиллерии ВСУ по российским оккупантам 6 октября 2023 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 пункту управления, 1 средству противовоздушной обороны, 6 артиллерийским средствам, 1 району сосредоточения личного состава и по 1 станции РЭБ противника".

Читайте: Враг безуспешно атаковал возле Марьинки, Новомихайловки и Андреевки. Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском направлении, - Генштаб

Автор: 

авиация (2826) Генштаб ВС (6275) артиллерия (635)


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Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️

Смерть клятим москалям 😠
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07.10.2023 02:03 Ответить
після атаки на с. Гроза такі висловлювання як:
можуть надати
думають постачати
хочуть закрити, звучать на стільки огидно що ригнути хочеться.
бо хотчть роз...ібати рф і винищити Українців
а замість реальних дій, думають, вирішують нече нічого не сталося
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07.10.2023 09:33 Ответить
 
 