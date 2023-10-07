Ночью 7 октября россияне ударили ракетами по Миргородскому району Полтавщины, предварительно без пострадавших, - ОВА

В ночь на 7 октября российские террористы обстреляли Полтавскую область.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Полтавская ОВА.

В сообщении отмечается: "Враг атаковал Полтавщину. Во время воздушной тревоги был слышен звук взрыва в Миргородском районе", - написал он.

По предварительным данным – без пострадавших.

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