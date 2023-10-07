США могут передать Польше "Железный купол" в обмен на ее Patriot для Украины, - Politico
Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант трехстороннего обмена системами ПВО между НАТО, Польшей и Украиной.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Речь идет о том, что Польша как союзник НАТО получит американские системы "Железный купол", а часть своих Patriot передаст Украине.
Данный вопрос поднялся после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева послать "Железный купол" - высокоэффективную противоракетную, противоминометную и противоартиллерийскую систему непосредственно в Украину.
Передвижная всепогодная система противовоздушной обороны разработана израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.
Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники.
Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км.
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Ни стыда, ни совести!
Кацапи, звісно, дебіли, але не на стільки, щоб другий фронт самим собі робити - вони й на одному успіху ніякого не можуть досягти. Тому і інтересах Польші допомогати українцям здолати кацапів, щоб полякам самим ніколи і нічого не загрожувало.
На першому етапі програми Wisla були закуплені батареї ЗРК Patriot PAC-3+ разом з елементами всієї системи на суму 4,75 млрд доларів СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-de.7487-34 [33] .
Перша батарея цих ЗРК, придбана у 2018 році, досягне операційної готовності не раніше І кварталу 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-de.7487-34 [33] .
Наприкінці травня 2022 року міністр оборони Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%88_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BA Маріуш Блащак оголосив про початок другої фази програми протиповітряної оборони Wisla, у межах якої буде закуплено систему Patriothttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-de.7487-34 [33] .
нема їх там ще стільки,при чому й той що уже поставили все ще виходить небоєготовий якщо вірити відкритим джерелам
В рамках угоди буде продано до 48 пускових установок Patriot PAC-3 та до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а також радари та компоненти управління.
48/8=6 + 2 від Німеччини = 8
Поляки прикривають свою країну і своїх громадян від потенційного нападу та геноциду.
Де Ізраіль, , а де нато? Ізраіль теж не член НАТО, як і Україна.
Ізраіль не хоче зіпсувати дружні стосунки з ху&лом, тому Україні не продае
Залізний Купол.
А він би підійшов для захисту міст як Харків, та інші.
Ізраілю плювати на усіх… крім Ізраїлю.
Коли всім було начхати, що робили з євреями в Європі, тепер це стало своєю протилежністю - для Ізраїлю на першому місці стоять інтереси Ізраїлю. І нічого дивного у цьому немає. Україна 24 роки спокійно прожила без жодної зброї і, по суті, без армії, поки їй не нагадали, що світ суворий і треба вміти захищатися. Ізраїлю без зброї та без армії не прожити й одного дня. Тому те, що є, і ніяк не інакше
І ви помиляєтеся щодо - "дружні стосунки з ху&лом".
Жодних дружніх немає, є дуже холодний нейтралітет і всі зусилля Ізраїлю спрямовані на те, щоб нейтралітет, але холодний не перетворився на ворожнечу, але гарячу. А враховуючи те, що в межах 100 км від кордонів з Ізраїлем росія має величезне угруповання, включаючи авіацію і ракети, тісні зв'язки росії з Іраном і загальну неадекватність російського "вождя", це загрожує "другим фронтом". І хто тоді допомагатиме Ізраїлю? Ви?(маю на увазі не Україну, а США).
П.с. з такою точкою зору вам не раді на Українських ресурсах як і кацапам, так що бувайте здорові!
Ось вона, їхня вдячність.
Жид (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. giudeohttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-1 [1] , з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. judaeus - від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 гебр. імені Юда, що означає «славетний», «хвалений»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-academia-2 [2] ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. жидови́нhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-3 [3] - від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 староцерк.-слов. жидовинъhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-4 [4] ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC застаріла , образливаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-5 [5] та діалектнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D1%94%D0%BD-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-knysh-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-ponomariv-8 [8] назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українській мові . Традиційний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 слов'янський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC етнонім для позначення євреївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-11-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B8-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-13 [13] . Загальновживаним і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C політично коректним вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC етнонім «єврей»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-academia-2 [2] .
Вживання цього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC етноніма в радянський час стало вважатися образливимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-11-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D1%94%D0%BD-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-ponomariv-8 [8] , головним чином через тривалий вплив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російської мови і перебування України у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР . У регіонах України, які були під меншим упливом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російської мови через тривале перебування у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі Посполитої , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорської імперії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської Республіки (1918-1939) та інших країн, збереглося традиційне українське необразливеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B8-11 [11] використання цього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2 етноніма для означення євреїв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-knysh-7 [7] . Вживається також у творах класиків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 української літератури та народних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F прислів'ях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B72-15 [15] .
просто в телеге написали что не только ракетная атака - но и много террористов к вам проникло...
Сша завжди підтримувала Ізраіль. У самі найтягтіші часи. У усіх воїнах США допомогати Ізраїлю.
Це добре що ізраіль розраховує на себе. Але не треба казати що він не мае підтримки США та іншіх країн.
Що до філософії @ ми сами, бо ніхто нам не допоможе, а нам наше дуже дорого».
В Україні ця філософія теж е
-її називають:
« Своя сорочка ближче до тіла»
та « Моя хата скраю…»
Що до ваших відношень з РФ- « хододний нейтралітет» то зрозуміло про що ви.
Теж про себе.
Бо ви Боїтеся ху&ло.
А Україна его Ненавидить та бье!
Бог вам суддя, Ізраіль
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Завдяки нашим волонтерам, співпраці з новим міністром оборони Великої Британії та міністром оборонних закупівель, знайшли, закупили й веземо в Україну чергову партію техніки зразків НАТО.
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Вона знаходиться в гарному стані, проте, як і будь-яка розконсервована техніка, має пройти огляд та повне обслуговування. По приїзду в Київ наша команда вичистить, замінить деталі ходової, акумулятори, підвіску, проведе ТО двигуна, коробки та інших агрегатів. Цього разу для нашого війська готуємо:
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Броньовані машини Land Rover.
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Бензовози для артилерії.
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Універсальні вантажівки DAF.
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 І як тільки ці машинки будуть в ідеальному стані - ми відразу передамо їх у війська. А поки - починаємо їх перевозити. До зустрічі в Україні!
2.ЗК не дає 100% захисту, але його реальний результат 90% це супер, так як для аналогічних систем і 50-60% вважається хорошим результатом.
3. Від балістики ЗК захищати не повинен, його робоча висота до 10 км, тобто мінометні снаряди, літаки, ракети, що низько летять.
4.В територію, що захищається, входить абсолютно все, а не тільки житлові квартали
5. Про утримання ЗК за рахунок США, це інформування від тітки Хвеськи з ринку. Зробіть їй догану за неправдиву інформацію.
6 Постарайтеся писати про те, в чому розумієтеся, тому що з пп.1-5 я роблю висновок, що в питанні ви не знаєтеся абсолютно.
Так я і цікавився цим питанням у колишніх ісраїльських військових. Те що вони мені казали, я написав сюди.
Щоб справдилися найгірші сценарії твого нікчемного життя! Пекла пекельного тут, на землі!
Бо Суда справедливого в Гаазі як воєнного злочинця чекає кожний українець, де б він зараз не перебував: в бою, в окопі, в полоні, за кордоном або просто у себе в мирному місті чи селі.
Щоб ти програв з тріском цю війну, втрат непомірних, а твою рфію щоб розшматували на частини, бо вона того варта з її недонаселєнієм!!
Слава ЗСУ! Слава Україні!
І пошвидше.
перь будет чем на границе от сирийцев защищаться
Україна отримала влітку турецькі ракети повітря-повітря класу Стингер для Байрактарів. Коли ми вже почуєм про їх застосування?
Швидкість Байрактара співмірна з швидкістю Шахеда. Тому перехоплювати Шахеди на великій відстані вони не зможуть. А чергувати кружляючи кожен на своїй виділеній ділянці можуть краще наземних мобільних груп. Точні можливості не знаю, тому далі цифри для прикладу. У Байрактара нема радара. Якщо Байрактар може вночі у тепловізор бачити двигун Шахеда на відстані 30 км і кружляти у центрі своєї ділянки по колу радіусом 5 км, то він перекриє ділянку 50 км. Далі треба вирішувати задачу розрахунку точки зустрічі. Так як швидкість співмірна, то може бути тільки одна спроба перехоплення. Добре якщо у автопілота Байрактара є така опція. Якщо немає - то розрахунок тільки на майстерність операторів. 10 Байрактарів перекриють 500 км. Це по прямій від Вилкове до Кривого Рогу і далі на Схід до Запоріжжя. У України, нажаль, немає літаючих радарів. Але кажуть партнери дають нам інформацію з таких радарів у реальному часі. Тоді можливо перехоплювати Шахеди Байрактарами злітаючи по тривозі. У цьому випадку 10 Байрактарів можуть перекрити у 2-3 рази більшу ділянку. Запуск Шахедів роєм ускладнить задачу, так як Байрактар навряд візьме більше 4-х ракет, і у нього не буде часу і швидкості ганятися за більшою кількістю Шахедів. Але це все ж якісно новий шлях розбудови ППО, хоча б як додатковий елемент.
Якщо ця ідея спрацює, то можна зазирнути у недалеке майбутнє. Організувати групи з кількох Байрактарів плюс один Акінчі. Акінчі також може брати ракети повітря-повітря і має радар. Він буде знаходити цілі, розподіляти їх між Байрактарами своєї групи, і наводити їх у автоматичному режимі у точки зустрічі. Тоді ми зможем самостійно, без інформації партнерів, перехоплювати цілі.