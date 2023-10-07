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США могут передать Польше "Железный купол" в обмен на ее Patriot для Украины, - Politico

patriot

Соединенные Штаты Америки рассматривают вариант трехстороннего обмена системами ПВО между НАТО, Польшей и Украиной.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Речь идет о том, что Польша как союзник НАТО получит американские системы "Железный купол", а часть своих Patriot передаст Украине.

Данный вопрос поднялся после того, как Израиль отклонил просьбу Вашингтона и Киева послать "Железный купол" - высокоэффективную противоракетную, противоминометную и противоартиллерийскую систему непосредственно в Украину.

Передвижная всепогодная система противовоздушной обороны разработана израильским предприятием Rafael Advanced Defense Systems.

Также читайте: У Германии есть 12 систем Patriot, одну из которых Шольц пообещал Украине, - Минобороны ФРГ

Система "Железный купол" способна перехватывать и уничтожать тактические неуправляемые ракеты и артиллерийские снаряды, выпущенные с расстояния от 4 до 70 км с траекторией, что может угрожать населенным пунктам. При этом с 2015 года система получила возможность уничтожать подвижные беспилотники.

Кроме того, система способна поражать самолеты на высоте до 10 км.

Читайте также: Германия работает над обеспечением Украины дополнительной системой Patriot на зимние месяцы, - Зеленский

Автор: 

ПВО (2748) Польша (8410) Patriot (274)


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Топ комментарии
+15
польше тот купол нужен, как зайцу веник. Придурки. Прикрывают свои ж*пы, а тут геноцид идет. Можно подумать, польшу кто-то бомбит или собирается.
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07.10.2023 02:11
+14
давайте быстрее, русня уже свои жалкие рученки потирает, как будет атаковать подстаниции...
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07.10.2023 01:34
+14
Это очень хоршая новость. Конечно хотелось бы иметь ещё и "Купол", но дополнительные Пэтриоты, тоже очень, ну очень хорошо... Большая благодарность США...
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07.10.2023 01:53
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Правила форума Совет форумчан
давайте быстрее, русня уже свои жалкие рученки потирает, как будет атаковать подстаниции...
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07.10.2023 01:34 Ответить
Это очень хоршая новость. Конечно хотелось бы иметь ещё и "Купол", но дополнительные Пэтриоты, тоже очень, ну очень хорошо... Большая благодарность США...
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07.10.2023 01:53 Ответить
а за що ? за те що вони викручують руки союзникам,весело в них вийшло, петріоти дають то німці,то голандці,то тепер з поляків витискають,а дякують США,класно пристроїлись...
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07.10.2023 03:49 Ответить
Ти читати вмієш? США це компенсує Польщі
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07.10.2023 04:34 Ответить
угу як тільки купол навчать збивати аеробалістику розкажеш
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07.10.2023 05:16 Ответить
Купол призначений для збиття некерованих раке і снарядів. І ті, і інші летят по балістичній траєкторії.
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07.10.2023 12:36 Ответить
патрiотами мопеди нихто збивати не буде
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07.10.2023 02:50 Ответить
Спасибо Израилю за его «дружескую помощь» ?

Ни стыда, ни совести!
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07.10.2023 04:25 Ответить
Про яку совість хуцпатих ви говорите, совість та вони поняття не співставні.
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07.10.2023 06:49 Ответить
русня під свого косить-як воно запереживало за Польщу.Тіпа.
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07.10.2023 02:01 Ответить
Які логічні речі, бидло немите? Хто Польщі чимось загрожує? Іскандери куди летять? По Польші? Ні, вони по Україні летять!
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07.10.2023 04:36 Ответить
то що бидло МИТЕ далі будеш пердіти після нападу з гази на євреїв,що полякам нічого не загрожує,а пук пук?
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12.10.2023 00:48 Ответить
Ідійот, звісно, що польщі нічого не загрожує доки Україна чинить спротив кацапам.
Кацапи, звісно, дебіли, але не на стільки, щоб другий фронт самим собі робити - вони й на одному успіху ніякого не можуть досягти. Тому і інтересах Польші допомогати українцям здолати кацапів, щоб полякам самим ніколи і нічого не загрожувало.
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12.10.2023 03:19 Ответить
Та то вони на наших сайтах вчаться Української мови, бо знають що рфія довго не протягне, а так якщо активної участі у війні піда.рашки проти України не приймав, родичів військових немає та ще й знає мову своїх Господарів, то такий раб може десь і пригодитися!
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07.10.2023 06:13 Ответить
Хто тобі сказав, що Купол не працює проти Іскандерів? І яким чином Польшу щось загрожує? Всі Іскандери літять по Україні!
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07.10.2023 04:35 Ответить
бо не працює його робили відбивати масові атаки самопалів,спитай нафіга євреї тоді мають самі петріоти і роблять власну ПРО і так то ***** не купол.
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07.10.2023 05:21 Ответить
Купол не работает по баллистике.
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07.10.2023 10:31 Ответить
Хто вам таке сказав? Купол навіть по снарядах працює. Снаряди - це не балістика хіба?
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07.10.2023 12:37 Ответить
Геніально буде коли ваші болотні тормоза запустять іскандери по Польщі. Калінінградська область перестане бути реальністю
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07.10.2023 07:49 Ответить
В Польщі може бути 8 Патріотів, разом 64 пускових установок. Це якщо контракти вже виконані.
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07.10.2023 01:52 Ответить
Польща[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=MIM-104_Patriot&veaction=edit&section=13 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=MIM-104_Patriot&action=edit&section=13 ред. код ]

На першому етапі програми Wisla були закуплені батареї ЗРК Patriot PAC-3+ разом з елементами всієї системи на суму 4,75 млрд доларів СШАhttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-de.7487-34 [33] .

Перша батарея цих ЗРК, придбана у 2018 році, досягне операційної готовності не раніше І кварталу 2024 рокуhttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-de.7487-34 [33] .

Наприкінці травня 2022 року міністр оборони Польщі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D1%83%D1%88_%D0%91%D0%BB%D0%B0%D1%89%D0%B0%D0%BA Маріуш Блащак оголосив про початок другої фази програми протиповітряної оборони Wisla, у межах якої буде закуплено систему Patriothttps://uk.wikipedia.org/wiki/MIM-104_Patriot#cite_note-de.7487-34 [33] .

нема їх там ще стільки,при чому й той що уже поставили все ще виходить небоєготовий якщо вірити відкритим джерелам
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07.10.2023 05:25 Ответить
У них два Петриота которые им немцы передали вместе с экипажами и один свой ( вроде еще не на дежурстве).
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07.10.2023 10:35 Ответить
Польща закупить у США зенітно-ракетні комплекси Patriot на суму до 15 млрд. доларів. Про це повідомили в Пентагоні в кінці червня 2023 р.
В рамках угоди буде продано до 48 пускових установок Patriot PAC-3 та до 644 ракет Patriot PAC-3 MSE, а також радари та компоненти управління.

48/8=6 + 2 від Німеччини = 8
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07.10.2023 17:16 Ответить
польше тот купол нужен, как зайцу веник. Придурки. Прикрывают свои ж*пы, а тут геноцид идет. Можно подумать, польшу кто-то бомбит или собирается.
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07.10.2023 02:11 Ответить
Придурки будують дороги, коли ворог накопичує сили біля кордону і готує вторгнення, та радить наСеленію не панікувати, вивізши свої родини в Європу, як .
Поляки прикривають свою країну і своїх громадян від потенційного нападу та геноциду.
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07.10.2023 09:14 Ответить
ти знаєш де моя родина? треба бути розумово відсталою дурою, щоб переходити на особистості з незнайомими людьми.
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07.10.2023 18:55 Ответить
Нам теж ,, Залізний купол " не помішав би , але ж ми не члени НАТО ☹️🤷🏻‍♂️
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07.10.2023 02:11 Ответить
До чого тут нато?

Де Ізраіль, , а де нато? Ізраіль теж не член НАТО, як і Україна.

Ізраіль не хоче зіпсувати дружні стосунки з ху&лом, тому Україні не продае
Залізний Купол.

А він би підійшов для захисту міст як Харків, та інші.

Ізраілю плювати на усіх… крім Ізраїлю.
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07.10.2023 04:34 Ответить
Можна і так сказати. Життя навчило.
Коли всім було начхати, що робили з євреями в Європі, тепер це стало своєю протилежністю - для Ізраїлю на першому місці стоять інтереси Ізраїлю. І нічого дивного у цьому немає. Україна 24 роки спокійно прожила без жодної зброї і, по суті, без армії, поки їй не нагадали, що світ суворий і треба вміти захищатися. Ізраїлю без зброї та без армії не прожити й одного дня. Тому те, що є, і ніяк не інакше
І ви помиляєтеся щодо - "дружні стосунки з ху&лом".
Жодних дружніх немає, є дуже холодний нейтралітет і всі зусилля Ізраїлю спрямовані на те, щоб нейтралітет, але холодний не перетворився на ворожнечу, але гарячу. А враховуючи те, що в межах 100 км від кордонів з Ізраїлем росія має величезне угруповання, включаючи авіацію і ракети, тісні зв'язки росії з Іраном і загальну неадекватність російського "вождя", це загрожує "другим фронтом". І хто тоді допомагатиме Ізраїлю? Ви?(маю на увазі не Україну, а США).
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07.10.2023 05:31 Ответить
Можемо звичайно нагадати хто звільняв євреїв з концтаборів, і за рахунок чиєї перемоги гонимий народ(що до другої світової рахувалися на рівні циганів) отримав незалежну(хоч і таку собі) але державу
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07.10.2023 06:24 Ответить
Вибачення прийняті! Але видно що ви хоч не кацап, зазвичай тільки вони починають дискусію навіть якщо вони не праві! Тільки вашого інтелекту нажаль не вистачило, щоб відрізнити Українського націоналіста, який в УРСР прожив пів року від народження та ностальгуючого за комуняками, яких у моїй родині взагалі ніхто не признавав так як моя родина трохи( відсотків на 40) зменшилася в результаті їх терористичної діяльності а ще більше постраждали статки! Можна сказати якби це мені сказала не людина з єврейським прапорцем чи лишньохромосомі тролі з болота, то можли 'во б навіть я б трішки обурився!
П.с. з такою точкою зору вам не раді на Українських ресурсах як і кацапам, так що бувайте здорові!
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07.10.2023 06:45 Ответить
щодо перемоги у ВВВ, то якщо подивитись статистику по загиблим громадянам по республікам, то більше всього загинуло якраз громадян УРСР. І завдяки їм була здобута перемога, завдяки їм ваших співвідчизників по звільняли з лагерів смерті, тому я відверто не підтримую позицію Ізраїлю, щодо Української - російської війни, у якій Українці знову як і у часи ВВВ, захищать увесь цивілізований світ!
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07.10.2023 07:28 Ответить
Отже, нагадати, хто звільняв євреїв з концтаборів - це комунізм.
Ось вона, їхня вдячність.
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07.10.2023 08:12 Ответить
євреїв з концтаборів звільняли звичайні люди, які тоді воювали, звільняли Польщу і т.д., втрачали здоров'я і життя, серед них був і мій дід, який довго не прожив після війни через болячки, які там отримав. Так що українці взяли активну участь у звільненні євреїв,а от 'совєтів' він ненавидів дуже, бо забрали у нього землю на заході України і заперли їх в колгоспи ще в 1939. Землю євреї отримали завдяки США, але навіть по відношенню до американців в Ізраїлі зараз останнім часом вдячності не видно. Не даремно євреїв в Україні завжди називали 'жидами', то була народна мудрість отримана століттями, а не просто так аби ляпнути.
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07.10.2023 09:14 Ответить
Це цілком літературне означення. Досить почитати І. Я. Франка та інших письменників, чи заглянути до словника. У Польщі чи Словаччині взагалі нема ніякого замінника. У Братіславі є вуляця "Zhidowska", і нічого, мирно собі живуть, бо це Європа.
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07.10.2023 09:25 Ответить
На иврите слово «еврей» выглядит как иври (собственно, отсюда и название языка иврит - «еврейский», букв.: «еврейская»). Слово ‏עברי‏‎ [иври] происходит от существительного עבר [э́вер] - «та сторона», например район Тель-Авива עבר הירקון [эвер ха-яркон] - «та сторона Яркона, Заярконье».

Жид (з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 італ. giudeohttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-1 [1] , з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. judaeus - від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 гебр. імені Юда, що означає «славетний», «хвалений»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-academia-2 [2] ; https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC заст. жидови́нhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-3 [3] - від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 староцерк.-слов. жидовинъhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-4 [4] ) - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%97%D0%B7%D0%BC застаріла , образливаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-5 [5] та діалектнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D1%94%D0%BD-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-knysh-7 [7] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-ponomariv-8 [8] назва https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97 євреїв в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 українській мові . Традиційний https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8 слов'янський https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC етнонім для позначення євреївhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B7-9 [9] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-11-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B8-11 [11] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-12 [12] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-13 [13] . Загальновживаним і https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C політично коректним вважається https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC етнонім «єврей»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-academia-2 [2] .

Вживання цього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC етноніма в радянський час стало вважатися образливимhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%A1%D0%A3%D0%9C-11-10 [10] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-14 [14] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D1%94%D0%BD-6 [6] https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-ponomariv-8 [8] , головним чином через тривалий вплив https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російської мови і перебування України у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F Російської імперії та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 СРСР . У регіонах України, які були під меншим упливом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 російської мови через тривале перебування у складі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D1%87_%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0 Речі Посполитої , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE-%D0%A3%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Австро-Угорської імперії , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0_(1918%E2%80%941939) Польської Республіки (1918-1939) та інших країн, збереглося традиційне українське необразливеhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%B8-11 [11] використання цього https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B8_%D1%94%D0%B2%D1%80%D0%B5%D1%97%D0%B2 етноніма для означення євреїв https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-knysh-7 [7] . Вживається також у творах класиків https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0 української літератури та народних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B2%27%D1%8F прислів'ях https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4#cite_note-%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B3%D0%B0%D1%83%D0%B72-15 [15] .
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07.10.2023 10:26 Ответить
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07.10.2023 07:39 Ответить
Їм, щоб розбігтися більше і не потрібно! 😉
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07.10.2023 06:48 Ответить
Ізя, все, що ти видав стосується в першу чергу твого соплемінника, який просрав все, що тільки можливо в підготовці України до війни. Написати відверто та конкретно, кишка тонка.
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07.10.2023 07:15 Ответить
Ізя, ти знову намалювався тут! Те, що інтереси Ізраїлю на першому місці, це і без тебе "вундеркінда" добре відомо. Навіть перший візит Нетаньяу до Зе переслідував цю мету, а не його підтримку ( де там обіцяне ним признання кнесетом голодомору, геноцидом українського народу? ). Проблема в тому, що і для твоїх соплемінників в Україні, це також на першому плані. Ну і, хто допомагатиме вам в разі "другого фронту"? Звичайно, це не Америка вас за вуха витягнули, це ви все самі такі специ у всьому.
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07.10.2023 07:08 Ответить
что там у вас сегодня происходит...?\не думай что я радуюсь этому - раньше мы с тобой сталкивались...\
просто в телеге написали что не только ракетная атака - но и много террористов к вам проникло...
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07.10.2023 08:48 Ответить
якщо одні жертви фашизму і агресії не хочуть допомагати іншим жертвам фашизму і агресії,не важливо якого фашизму німецького чи російського, то очевидно, що хтось не дуже доклав колись своїх власних зусиль, щоб вижити, отримати свободу і державність, за нього попіклувалися інші. Люди колись звільняли ціною свого життя і здоров'я Польщу і т.д, серед них було дуже багато українців, українців загинуло багато, якщо хтось не в курсі в другій світовій війні. Україці прийняли активну участь у звільненні і порятунку євреїв. Державу євреї отримали завдяки США, а не завдяки власним зусиллям. До речі, в Україні традиційно євреїв називали 'жидами' , це була народна мудрість отримана століттями співжиття з представниками даного народу, а не просто так, аби ляпнути. Тепер українці зайвий раз переконалися в цьому.
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07.10.2023 09:26 Ответить
Так, « мы»!

Сша завжди підтримувала Ізраіль. У самі найтягтіші часи. У усіх воїнах США допомогати Ізраїлю.

Це добре що ізраіль розраховує на себе. Але не треба казати що він не мае підтримки США та іншіх країн.

Що до філософії @ ми сами, бо ніхто нам не допоможе, а нам наше дуже дорого».

В Україні ця філософія теж е
-її називають:
« Своя сорочка ближче до тіла»
та « Моя хата скраю…»

Що до ваших відношень з РФ- « хододний нейтралітет» то зрозуміло про що ви.
Теж про себе.
Бо ви Боїтеся ху&ло.
А Україна его Ненавидить та бье!

Бог вам суддя, Ізраіль
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07.10.2023 18:08 Ответить
То плювати на всіх окрім своїх (навіть якщо вони цього не заслуговують)це основа єврейського менталітету, а від рашки гроші капають, а гроші це така свята річ для єврея, що він і мати рідну в освенцим здасть якщо лавехою помахати
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07.10.2023 06:17 Ответить
а зачем пшекам самим это вооружение, если ЗСУ их защищает?
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07.10.2023 02:16 Ответить
Цікаво, чому Ізраїль не хоче своїх прикрити, вони ж потім всі туди тікаю з накраденим
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07.10.2023 03:11 Ответить
Для чого йому прикривати соплемінників? З фуйлом вони і так домляться. Умань отримала "подарунок" після від'їзду хасидів. Коли їх там вже не було. А під час їхнього шабашу ніяких повітряних тривог не було.
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07.10.2023 10:01 Ответить
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Броньовані машини для евакуації, бензовози та вантажівки для ЗСУ!
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Завдяки нашим волонтерам, співпраці з новим міністром оборони Великої Британії та міністром оборонних закупівель, знайшли, закупили й веземо в Україну чергову партію техніки зразків НАТО.
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Вона знаходиться в гарному стані, проте, як і будь-яка розконсервована техніка, має пройти огляд та повне обслуговування. По приїзду в Київ наша команда вичистить, замінить деталі ходової, акумулятори, підвіску, проведе ТО двигуна, коробки та інших агрегатів. Цього разу для нашого війська готуємо:
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Броньовані машини Land Rover.
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Бензовози для артилерії.
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 Універсальні вантажівки DAF.
https://twitter.com/i/status/1709879268925149300 І як тільки ці машинки будуть в ідеальному стані - ми відразу передамо їх у війська. А поки - починаємо їх перевозити. До зустрічі в Україні!
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07.10.2023 03:39 Ответить
Та на передавалися вже. Анонсів на мільярд, фактів на копійку
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07.10.2023 04:20 Ответить
Якась бідося , а не ВПК на заході. Замість того щоб наклепати тих патріотів і куполів сотнями займаються бартером б/у. Як це НАТО взагалі збиралось воювати з ссср???? США виробляють 15000 снарядів 155мм в місяць!!!! І мріють довести виробництво до 75000. Мріють! На росії тим часом виробництво 152мм вжк 1.5млн. в рік.
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07.10.2023 05:43 Ответить
"Наклепать петріотів" треба гроші і час-це не на клаві строчити постікі.
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07.10.2023 06:20 Ответить
Так СРСР протрималось би максимум 2 тижні, нинішня раша 24 години, нахрена мільйони снарядів, що-що, а гроші на заході рахувати вміють.
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07.10.2023 17:39 Ответить
1.Залізний Купол не прикриває всю країну, площа покриття однієї батареї 150 кв. км. Напруженість на Півдні, везуть батареї на південь, напруженість Півночі, везуть на північ.
2.ЗК не дає 100% захисту, але його реальний результат 90% це супер, так як для аналогічних систем і 50-60% вважається хорошим результатом.
3. Від балістики ЗК захищати не повинен, його робоча висота до 10 км, тобто мінометні снаряди, літаки, ракети, що низько летять.
4.В територію, що захищається, входить абсолютно все, а не тільки житлові квартали
5. Про утримання ЗК за рахунок США, це інформування від тітки Хвеськи з ринку. Зробіть їй догану за неправдиву інформацію.
6 Постарайтеся писати про те, в чому розумієтеся, тому що з пп.1-5 я роблю висновок, що в питанні ви не знаєтеся абсолютно.
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07.10.2023 06:49 Ответить
всі вже давно пересвідчилися ЯК ставиться "Ізраїль" до українців та України.виникає логічне питання,що у нас роблять всі ці безкінечні бєні,піні,мойші,дави,зями,йосі,вадіки,суркіси та ін.пархаті сутності,включно з бубою,шефіром та васілєвской-смаглюк? вони ж не просто щось роблять,вони хазяйнують тут! викачують с етой страни,як вони кажуть,мільярди в Ізраїль! може вони праві? може ми за їх Талмудом,дійсно людиноподібні звірі-гої,якщо дозволяємо все це робити??

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07.10.2023 09:16 Ответить


Так я і цікавився цим питанням у колишніх ісраїльських військових. Те що вони мені казали, я написав сюди.
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07.10.2023 10:52 Ответить
Залізний купол це від шахедів та саморобної нісенітниці.
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07.10.2023 07:06 Ответить
можуть передати, а можуть и не передати...
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07.10.2023 07:12 Ответить
Польші цей "купол", звісно, конче потрібен, не те що Україні!
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07.10.2023 07:22 Ответить
США могут чем дальше меньше.
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07.10.2023 07:42 Ответить
Щедро і смачно напившись української крові з масовим вбивством жінок, дітей і просто мирних людей за останні дні (Гроза, Харків тощо) головний вампір-маньяк👿 світу сьогодні святкує свій день народження...

Щоб справдилися найгірші сценарії твого нікчемного життя! Пекла пекельного тут, на землі!
Бо Суда справедливого в Гаазі як воєнного злочинця чекає кожний українець, де б він зараз не перебував: в бою, в окопі, в полоні, за кордоном або просто у себе в мирному місті чи селі.

Щоб ти програв з тріском цю війну, втрат непомірних, а твою рфію щоб розшматували на частини, бо вона того варта з її недонаселєнієм!!

Слава ЗСУ! Слава Україні!
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07.10.2023 07:58 Ответить
диванна мольфарко,його дітям та Алінкє Кабаєвой нічого не хочеш побажати?
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07.10.2023 09:14 Ответить
О, диванний критик, побажай сам, напиши щось. А ми почитаємо)
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07.10.2023 16:46 Ответить
Бабка за дедку, жучка за бабку - нам головне щоб Україна отримала додаткові "Петріоти".
І пошвидше.
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07.10.2023 08:09 Ответить
Ну чекаємо поки домовляться…, в нас повно часу..
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07.10.2023 08:24 Ответить
Типа у США своїх петріотів більш немає. І що це за заміна така непорівнянна?
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07.10.2023 08:28 Ответить
вот и гут. теперь я спокоен за бзденыков те-
перь будет чем на границе от сирийцев защищаться
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07.10.2023 08:50 Ответить
Как же настохерело все подобное за полтора года. Мы можем, если те согласны, дадут туда, они отсюда но когда туда, завтра сто, но сегодня два! И с весны но к лету в конце 24 г запросто....
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07.10.2023 08:57 Ответить
Для України зараз конче потрібні, хоча б 100 ЗСУ "Гепард", ну дуже треба.
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07.10.2023 09:12 Ответить
Поки нема 100 Гепардів може застосувати те що вже є?

Україна отримала влітку турецькі ракети повітря-повітря класу Стингер для Байрактарів. Коли ми вже почуєм про їх застосування?

Швидкість Байрактара співмірна з швидкістю Шахеда. Тому перехоплювати Шахеди на великій відстані вони не зможуть. А чергувати кружляючи кожен на своїй виділеній ділянці можуть краще наземних мобільних груп. Точні можливості не знаю, тому далі цифри для прикладу. У Байрактара нема радара. Якщо Байрактар може вночі у тепловізор бачити двигун Шахеда на відстані 30 км і кружляти у центрі своєї ділянки по колу радіусом 5 км, то він перекриє ділянку 50 км. Далі треба вирішувати задачу розрахунку точки зустрічі. Так як швидкість співмірна, то може бути тільки одна спроба перехоплення. Добре якщо у автопілота Байрактара є така опція. Якщо немає - то розрахунок тільки на майстерність операторів. 10 Байрактарів перекриють 500 км. Це по прямій від Вилкове до Кривого Рогу і далі на Схід до Запоріжжя. У України, нажаль, немає літаючих радарів. Але кажуть партнери дають нам інформацію з таких радарів у реальному часі. Тоді можливо перехоплювати Шахеди Байрактарами злітаючи по тривозі. У цьому випадку 10 Байрактарів можуть перекрити у 2-3 рази більшу ділянку. Запуск Шахедів роєм ускладнить задачу, так як Байрактар навряд візьме більше 4-х ракет, і у нього не буде часу і швидкості ганятися за більшою кількістю Шахедів. Але це все ж якісно новий шлях розбудови ППО, хоча б як додатковий елемент.

Якщо ця ідея спрацює, то можна зазирнути у недалеке майбутнє. Організувати групи з кількох Байрактарів плюс один Акінчі. Акінчі також може брати ракети повітря-повітря і має радар. Він буде знаходити цілі, розподіляти їх між Байрактарами своєї групи, і наводити їх у автоматичному режимі у точки зустрічі. Тоді ми зможем самостійно, без інформації партнерів, перехоплювати цілі.
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07.10.2023 12:20 Ответить
всі вже давно пересвідчилися ЯК ставиться "Ізраїль" до українців та України.виникає логічне питання,що у нас роблять всі ці безкінечні бєні,піні,мойші,дави,зями,йосі,вадіки,суркіси та ін.пархаті сутності,включно з бубою,шефіром та васілєвской-смаглюк? вони ж не просто щось роблять,вони хазяйнують тут! викачують с етой страни,як вони кажуть,мільярди в Ізраїль! може вони праві? може ми за їх Талмудом,дійсно людиноподібні звірі-гої,якщо дозволяємо все це робити??
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07.10.2023 09:12 Ответить
Сегодня "железный" купол уже себя "показал" в Израиле...
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07.10.2023 10:22 Ответить
Поляки відмовились.
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07.10.2023 17:40 Ответить
 
 