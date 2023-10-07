Враг безуспешно атаковал возле Марьинки, Новомихайловки и Андреевки. Силы обороны имеют частичный успех на Мелитопольском направлении, - Генштаб

Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на Востоке и Юге Украины, ведут наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, за минувшие сутки кремлевские войска нанесли очередной ракетный удар по гражданскому объекту в центральной части города Харьков. В результате таких террористических действий погибли 2 человека, еще 30 человек получили ранения. Поврежден 61 многоквартирный, 17 частных домов и 10 объектов социально-бытовой сферы.

За минувшие сутки произошло 34 боевых столкновения. Всего враг нанес 3 ракетных и 67 авиационных ударов, совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

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Авиационным ударам подверглись: Ивановка, Подолы, Синьковка, Петропавловка, Пески-Радьковские Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Спирное, Веселое, Клещиевка, Андреевка, Авдеевка, Новомихайловка, Константиновка, Водяное Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

По данным Генштаба, в зоне ответственности ОСГВ "Північ" на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

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На Сиверском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения переброски наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

"В зоне ответственности ОСГВ "Хортиця" на Купянском направлении наши защитники отбили атаки врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области. На Лиманском направлении Силы обороны отбили 5 атак врага восточнее Макеевки Луганской области. Противник безуспешно пытался вернуть утраченное положение южнее Андреевки в Донецкой области. Силы обороны продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

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В зоне ответственности ОСГВ "Таврія" на Авдеевском и Марьинском направлениях враг провел более 10 неудачных атак в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. На Шахтерском направлении украинские воины отразили атаки врага у Угледара, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

В Запорожском направлении наши защитники сдерживают врага в районе северо-восточнее Новопрокоповки Запорожской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Имеют частичный успех севернее Копани и севернее Новопрокоповки. В ходе ведения наступательных (штурмовых) действий на Бахмутском направлении имели частичный успех восточнее Андреевки Донецкой области. Наши воины наносят оккупационным войскам потери в живых технике, продолжают закрепляться на занятых рубежах и истощают врага", - отметили в Генштабе.

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В зоне ответственности ОСГВ "Одеса" на Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают склады и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 3 - по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск поразили пункт управления, средство противовоздушной обороны, 6 артиллерийских средств, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.