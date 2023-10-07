РФ стремится вернуться в состав Совета ООН по правам человека после тайного голосования и активно привлекает голоса незападных стран, - Reuters

На следующей неделе Российская Федерация попытается переизбраться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Некоторые дипломаты в разговоре с изданием отметили, что у РФ есть шансы вернуться в состав Совета на фоне "усталости от войны в Украине".

"Думаю, что есть усталость от Украины. Кроме того, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении", - сказал один из высокопоставленных азиатских дипломатов.

Для этого РФ активно привлекает голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов, называя позицию США и их союзников "предвзятостью" и "лицемерием".

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Критиры России отмечают, что подобное переизбрание подорвет доверие к Совету по правам человека, являющегося одним из наиболее эффективных органов ООН.