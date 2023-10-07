РФ стремится вернуться в состав Совета ООН по правам человека после тайного голосования и активно привлекает голоса незападных стран, - Reuters
На следующей неделе Российская Федерация попытается переизбраться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Некоторые дипломаты в разговоре с изданием отметили, что у РФ есть шансы вернуться в состав Совета на фоне "усталости от войны в Украине".
"Думаю, что есть усталость от Украины. Кроме того, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении", - сказал один из высокопоставленных азиатских дипломатов.
Для этого РФ активно привлекает голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов, называя позицию США и их союзников "предвзятостью" и "лицемерием".
Критиры России отмечают, что подобное переизбрание подорвет доверие к Совету по правам человека, являющегося одним из наиболее эффективных органов ООН.
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А ось що так ревно захищають Зеля і Єрмак своїми нападками на Польщу. Вони не тільки руйнують економіку союзників, а й крадуть мільярди податків з бюджету України. А Міністр фінансів Марченко, який раніше заявляв, що зараз в Україні найнижчий рівень корупції за 20 років, ниє, що нам стали давать менше грошей. Що ж в зебілів так погано з причинно-наслідковими зв'язками.
За первые 20 минут операции из сектора Газа по Израилю было выпущено 5000 ракет. Пехота противника залетела на территорию Израиля на парапланах и пикапах.
Также пишут от взятых в плен солдатах армии Израиля.