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РФ стремится вернуться в состав Совета ООН по правам человека после тайного голосования и активно привлекает голоса незападных стран, - Reuters

оон,совет

На следующей неделе Российская Федерация попытается переизбраться в Совет Организации Объединенных Наций по правам человека путем тайного голосования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Некоторые дипломаты в разговоре с изданием отметили, что у РФ есть шансы вернуться в состав Совета на фоне "усталости от войны в Украине".

"Думаю, что есть усталость от Украины. Кроме того, многие не хотят, чтобы в органах ООН доминировали голоса Запада, не говоря уже о властном отношении", - сказал один из высокопоставленных азиатских дипломатов.

Для этого РФ активно привлекает голоса африканских, азиатских и других незападных стран в Генассамблее ООН, состоящей из 193 членов, называя позицию США и их союзников "предвзятостью" и "лицемерием".

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Критиры России отмечают, что подобное переизбрание подорвет доверие к Совету по правам человека, являющегося одним из наиболее эффективных органов ООН.

Автор: 

ООН (4168) россия (95526)


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Топ комментарии
+16
всесвітні структури безсилі перед рашизмом, треба негайно розпускати
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07.10.2023 07:50
+11
Повернуть. У оон дна немає.
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07.10.2023 07:24
+5
Та довіра до ООН вже і так підірвана, держава-агресор, держава-терорист досі є її членом та ще й має право вето в Радбезі.
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07.10.2023 08:23
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Повернуть. У оон дна немає.
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07.10.2023 07:24 Ответить
всесвітні структури безсилі перед рашизмом, треба негайно розпускати
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07.10.2023 07:50 Ответить
Підкажіть, куди звернутися і хто їх розпустить? Ці суки там уже коріння пустили, а Організація Стурбованих ( Обеспокоенных) Націй нічого не може зробити.
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07.10.2023 08:30 Ответить
саморозпустится, не давати візи, викинути посольства пи..рів
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07.10.2023 08:34 Ответить
Вони це не зроблять ,на жаль.
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07.10.2023 08:37 Ответить
А лігу націй хто розпустив
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07.10.2023 08:59 Ответить
саморозпустилась. Але: за вимогою Рузвельта і Черччіля; а також попередника-упиря *****.
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07.10.2023 15:41 Ответить
Основний донор ООН - США ,без коштів цієї держави ООН загнеться , то ж відповідь на поверхні лежить хто може цей рудимент ліквідувати .
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07.10.2023 10:15 Ответить
Вони можуть та не хочуть.
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08.10.2023 01:33 Ответить
Це вже інше питання
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08.10.2023 18:56 Ответить
А мы задницу надрываем что-бы негры и азиаты скушали нашей пшеницы и не подохли голодной смертью!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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07.10.2023 08:12 Ответить
Ну там и наш неслабый интерес...продавать то пшеницу надо...
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07.10.2023 08:19 Ответить
ну так !!! знрноолігархи мають заробити, бо в ж ОПу "найвечичнішого лідора", "**************" відкат нехилий треба занести !!!
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07.10.2023 08:27 Ответить
Зернооігархи платять податки до бюджету та завозять валюту до країни..звідки ці лівацькі безглузді гасла?
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07.10.2023 08:31 Ответить
які безглузді гасла ??!!! коли все зерно продається через офшори і основна виручка осідає в офшрах, а бюджет України та сільгоспвиробники отримують мінімім з того !!! до того ж так звана трьохстороння зернова угода заважала ЗСУ бити по окупованому Криму, чф !!! кому це вигідно ??? не єрмакам, татаровим та іншим зе зрадникам з ж Опи прі3.14здента ??? ви думаєте США, В.Британія та інші наші партнери цього не бачать, бо вони сліпі ???
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07.10.2023 08:36 Ответить
Підтримую. Не існує гарних олігархів, бо сама суть олігархії - зло.
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07.10.2023 08:40 Ответить
ну так потрібно боротися з ухиленням від оподаткування, а не з офшорами!
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07.10.2023 15:43 Ответить
Я - "зерноолігарх" (( - власними руками вирощую те , що потім продають за кордон або тобі із нього хліб печуть . На сьогодні закупівельна ціна зерна нижча від його собівартості через відсутність збуту ; минулого року те саме , на майбутнє такі як я задумуються чи варто взагалі щось вирощувати , бо вже не про прибутки мова , а про те чи буде чим хоч податки сплатити . Може ти у мене моє зерно купиш за ринковими цінами щоб ОП а не наживалася ? І ради Бога , не заводь пісню про переробку - ти не з"їси того що і наявна виробляє , а збільшені об"єми нікому у світі не потрібні , свою люди мають .
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07.10.2023 10:24 Ответить
задницю надривають, прицьому зароблять, зернотрейдери, вони ж зерноолігархи, ну і ж ОПа 4-го ухилянта від служби в ЗСУ також в долі ...
А ось що так ревно захищають Зеля і Єрмак своїми нападками на Польщу. Вони не тільки руйнують економіку союзників, а й крадуть мільярди податків з бюджету України. А Міністр фінансів Марченко, який раніше заявляв, що зараз в Україні найнижчий рівень корупції за 20 років, ниє, що нам стали давать менше грошей. Що ж в зебілів так погано з причинно-наслідковими зв'язками.



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07.10.2023 08:25 Ответить
Уточніть , будь ласка , у чому полягає "надрив вашої задниці " крім того , що є збут виробленого в Україні зерна , за яке покупці платять валютою , що потім викуповує нацбанк за вигідним йому курсом ?
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07.10.2023 10:27 Ответить
Виходить той хто розвязав війну вбиває українців ,руййнує і ці варвари будуть і ці варвари будуть визначати права людини це вже дно.
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07.10.2023 08:17 Ответить
Какими ***..ми надо быть азиатам и африканцам чтоб назло Западу вернуть рашистов в ООН по правам человека?
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07.10.2023 08:18 Ответить
Маняки теж люди - ви ж навіть собі не уявляєте як це стресово висліджувати свої жертви потім ховати сліди своїх злочинів а найголовніше як їм тяжко прикидатися нормальними людьми ,такшо права маняків також треба оберігати( так це чорний сарказм - або чорний гумор покуй інакше реагувати на подібні новини я не бачу можливості).
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07.10.2023 08:23 Ответить
такими, какими они уже есть
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07.10.2023 08:39 Ответить
Та довіра до ООН вже і так підірвана, держава-агресор, держава-терорист досі є її членом та ще й має право вето в Радбезі.
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07.10.2023 08:23 Ответить
I що Украiна з цим може зробити? Аж нiчого i це дуже боляче .
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07.10.2023 08:35 Ответить
Израиль доигрался с РФ... Массированные обстрелы, уличные бои.
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07.10.2023 08:44 Ответить
Армия обороны Израиля после обстрелов из Газы объявила о состоянии "готовности к войне".

За первые 20 минут операции из сектора Газа по Израилю было выпущено 5000 ракет. Пехота противника залетела на территорию Израиля на парапланах и пикапах.
Также пишут от взятых в плен солдатах армии Израиля.
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07.10.2023 08:46 Ответить
І навіщо ти тут ретранслюєш кацапську маячню?
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07.10.2023 09:24 Ответить
Куляба, ау. Що з цього приводу робиш ти та твоє міністерство дармоїдів?
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07.10.2023 09:28 Ответить
Marazm zashkalivaet !!!! oon - pomoyka!
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07.10.2023 10:25 Ответить
Вот кстати готовый "представитель по правам человека" от РФ...
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07.10.2023 11:14 Ответить
 
 