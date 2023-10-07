В Украине каждый день фиксируется до 200 вражеских обстрелов. Готовимся к вызовам с наступлением холодов, - МВД

Каждый день государство-террорист обстреливает мирные населенные пункты нашего государства. Фиксируется около 200 таких обстрелов.

С наступлением осенне-зимнего периода целью обстрелов могут стать объекты энергетической инфраструктуры, поэтому Министерство внутренних дел готовится к этим вызовам. Об этом замминистра внутренних дел Украины Алексей Сергеев заявил в эфире всеукраинского телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

Сергеев сообщил, что правительством поддержана инициатива министра внутренних дел Украины Игоря Клименко по созданию Координационного штаба по оперативному реагированию и обеспечению нормальных условий жизнедеятельности населения. В состав штаба вошли 17 министерств, другие центральные органы исполнительной власти и правоохранительные органы. Основная цель этого штаба - это именно скоординированные и слаженные действия при обстрелах и ликвидации последствий.

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"Нами будет приниматься ряд мер по скорейшему проведению аварийно-спасательных работ, других неотложных мер по ликвидации последствий обстрелов, обеспечению охраны порядка, предотвращению преступности в городах, районах, регионах, где будут длительные отключения света. Это увеличенное количество нарядов Национальной полиции и Национальной гвардии . Также приближение маршрутов их патрулирования к супермаркетам, железнодорожным станциям, вокзалам и другим объектам обеспечения жизнедеятельности населения. Важна также защита объектов критической инфраструктуры и обеспечение функционирования пунктов незламності, которые также созданы в органах системы МВД", - сказал замминистра.

Кроме того, Министерство внутренних дел и ГСЧС ежедневно контролируют вопросы функционирования укрытий, их доступность и обеспеченность. Создается электронный учет укрытий и контролируется вопрос их функционирования.

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"Проверки совместно с местными органами государственной власти и местного самоуправления проводятся ежедневно. Выявляются и оперативно устраняются недостатки", - рассказал он.