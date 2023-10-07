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Глава территориальной громады на Черкасщине нарушал комендантский час и избил остановившего его полицейского: чиновника будут судить

насилие,драка,избиение,кулак,мордобой

При процессуальном руководстве прокуроров Звенигородской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя одной из объединенных территориальных громад района, нанесшего телесные повреждения работнику полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черкасской областной прокуратуры. 

По данным следствия, чиновник, передвигаясь во время комендантского часа на собственном автомобиле в одном из населенных пунктов района, был остановлен сотрудниками полиции. Отказываясь выполнять требования закона, мужчина нанес полицейскому телесные повреждения.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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Автор: 

избиение (9798) комендантский час (167) Черниговская область (1134)


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Топ комментарии
+22
ПОБИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО!!!!!
Нафуя нам такие полицейские в такой полиции?
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07.10.2023 08:31
+17
а на хер пиплу ваще такая полиция, которую можно побить?
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07.10.2023 08:32
+14
На фронт козла нехай москалів б'є. Покаже який він моцний.
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07.10.2023 08:37
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ПОБИЛ ПОЛИЦЕЙСКОГО!!!!!
Нафуя нам такие полицейские в такой полиции?
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07.10.2023 08:31 Ответить
Так якщо б затримав - на нього кримінальну справу завели б..за перевищення.

А взагалі, у нас до поліції хз кого набирають й ніякого нормального навчання.

Малий академію закінчив, все ок. А вийшов на службу - там звіздець..промучався 2 роки й пішов працювати в іншу установу.
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07.10.2023 08:42 Ответить
У вашому питанні є відповідь.
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07.10.2023 08:51 Ответить
де призвище цього поца ? хай країна знає цього підора !
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07.10.2023 10:00 Ответить
хто з них поц , а хто підар
Нелюблю ні одних , ні других - мало між них нормальних людей
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07.10.2023 14:17 Ответить
а на хер пиплу ваще такая полиция, которую можно побить?
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07.10.2023 08:32 Ответить
За такої влади така поліція
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07.10.2023 08:49 Ответить
Чтобы не было диктатуры как при Януковиче. Полицейские всегда должны бояться народа.
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07.10.2023 09:40 Ответить
На фронт козла нехай москалів б'є. Покаже який він моцний.
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07.10.2023 08:37 Ответить
А що вину можуть і не довести?
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07.10.2023 08:42 Ответить
А чого поліцейський його не застрелив? Три кулі вистачило б.
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07.10.2023 08:45 Ответить
І його б потім за це посадили, воно йому треба? Скоро поліція взагалі нікого не затримуватиме, бо в будь-якому разі поліція буде винна. Особливо якщо це державні службовці. Нічого не змінюється на жаль.
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07.10.2023 08:53 Ответить
А тому і не застрелив, що піднявся сморід!
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07.10.2023 08:54 Ответить
Мало того,що посадили б хлопця,то скільки ще було б писку і крику,від наших "ПРАВОЗНАВЦВ" і бандюків Такому народ непотрібна поліція,яка хоче служити ЗАКОНУ І суспільству. Якби в ЗМІ піля того як поліція ,поклала мордою в асвальт,чи пристрелила мажора, чи посадовця була хвиля підтримки, то бувла б ПОЛІЦІЯ,а коли її постійно обливають брудом за те ,що вона виконую ,то маємо таку і поліцію.свою роботу
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07.10.2023 09:30 Ответить
Поліція боїться затримувати навіть діточок владних мужів, що гасають поночі
з перевищенням норм шуму, про що прийнято відповідний Закон.
Але честь мотоциклістам поки що не віддають.
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07.10.2023 10:05 Ответить
А порушників які в київських нічних забігайлівках чому не арештовують?!!
Чи ''ета другоє''.
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07.10.2023 08:53 Ответить
а вони держать "економічєський фронт"! жертвують на армію дим з кальянів та паперові стаканчики з випитого "омерікАААно!".
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07.10.2023 09:01 Ответить
Бо вони вчасно занесли кому треба
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07.10.2023 10:32 Ответить
А в Києві поліцаї бояться зупиняти вночі начальство
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07.10.2023 09:20 Ответить
У Києві скрізь горять ліхтарі - ніякоі ночі тут нема. Лас-Вегас.
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07.10.2023 10:02 Ответить
от як буває коли поліцай пересікається з паном
а чому не стріляв???
а де були колеги???
а мусора які так захищають владу розуміють що вони для влади таке ж саме бидло як і народ???
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07.10.2023 09:28 Ответить
За казнокрадами полиция не сильно гоняется,а вот комендчас в глубоком тылу глухого села попробуй нарушить,пресекают сразу,для этого и личного состава хватает и автомобилей и бензина вдоволь.
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07.10.2023 09:44 Ответить
На трезвую голову бить морду полиции в комендатсткий час, скорее всего, не получится.
Так что голова громади пусть сушит сухари или готовит ящик от ксерокса.
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07.10.2023 09:59 Ответить
Поліцейських звільнити. Нах потрібні такі соплєжуї.
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07.10.2023 10:12 Ответить
А тебя вместо них. Пойдёшь служить?
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07.10.2023 10:18 Ответить
Чому поліцейський його не застрелив! Звільнити такого поліцейського.
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07.10.2023 10:16 Ответить
голови зараз як пани, поки війна цих підарів ніхто не перевибере, крадут як наче останній день живут і верещат суки що вони працюют на армію і на перемогу. земельні паї здают в аренду і продают, карьери з піском, торфом, гранітом і ліс продают як свое, не знаю яка тварина просунула ці херові громади но це зробив ворог країни
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07.10.2023 10:19 Ответить
А чому не застрелив як в Дніпрі?
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07.10.2023 13:31 Ответить
В таких підорів треба не 3 кулі, а всю обойму!
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07.10.2023 15:36 Ответить
Дайте поліцейским зброю!
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07.10.2023 19:37 Ответить
 
 