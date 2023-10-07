Глава территориальной громады на Черкасщине нарушал комендантский час и избил остановившего его полицейского: чиновника будут судить
При процессуальном руководстве прокуроров Звенигородской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя одной из объединенных территориальных громад района, нанесшего телесные повреждения работнику полиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черкасской областной прокуратуры.
По данным следствия, чиновник, передвигаясь во время комендантского часа на собственном автомобиле в одном из населенных пунктов района, был остановлен сотрудниками полиции. Отказываясь выполнять требования закона, мужчина нанес полицейскому телесные повреждения.
В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.
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Нафуя нам такие полицейские в такой полиции?
А взагалі, у нас до поліції хз кого набирають й ніякого нормального навчання.
Малий академію закінчив, все ок. А вийшов на службу - там звіздець..промучався 2 роки й пішов працювати в іншу установу.
Нелюблю ні одних , ні других - мало між них нормальних людей
з перевищенням норм шуму, про що прийнято відповідний Закон.
Але честь мотоциклістам поки що не віддають.
Чи ''ета другоє''.
а чому не стріляв???
а де були колеги???
а мусора які так захищають владу розуміють що вони для влади таке ж саме бидло як і народ???
Так что голова громади пусть сушит сухари или готовит ящик от ксерокса.