Глава территориальной громады на Черкасщине нарушал комендантский час и избил остановившего его полицейского: чиновника будут судить

При процессуальном руководстве прокуроров Звенигородской окружной прокуратуры в суд направлен обвинительный акт в отношении председателя одной из объединенных территориальных громад района, нанесшего телесные повреждения работнику полиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Черкасской областной прокуратуры.

По данным следствия, чиновник, передвигаясь во время комендантского часа на собственном автомобиле в одном из населенных пунктов района, был остановлен сотрудниками полиции. Отказываясь выполнять требования закона, мужчина нанес полицейскому телесные повреждения.

В случае доказательства вины обвиняемому грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

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