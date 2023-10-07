Сутки на Херсонщине: враг попал в жилые кварталы и завод, двое раненых

Враг продолжает обстреливать территорию Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки противник совершил 52 обстрела, выпустив 237 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсону враг выпустил 20 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, на территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

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