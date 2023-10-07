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Новости Война
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Сутки на Херсонщине: враг попал в жилые кварталы и завод, двое раненых

херсонщина

Враг продолжает обстреливать территорию Херсона.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за минувшие сутки противник совершил 52 обстрела, выпустив 237 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации, БПЛА. По городу Херсону враг выпустил 20 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, на территорию завода в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Последствия вражеских обстрелов Херсона. ФОТОрепортаж

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обстрел (27151) Херсон (2821) Херсонская область (4770)


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Ворог продовжує обстрілювати територію Херсонщини - Ворог продовжує вбивати людей на території Херсонщини другий варіант точніший
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07.10.2023 08:41 Ответить
Токмак знов бавовнило
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07.10.2023 08:58 Ответить
Довибирались
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07.10.2023 09:08 Ответить
"Українське" (?) керівництво нічого не робить для захисту цивільного населення - кожен день на протязі полутора років винущуються українськи міста і громадяни.( по россії принципово не наносяться удари , бо по своїх не хочуть бити👈
А Зеленський перетворився в накачаного клоуна, який нічого не робить , а віддал країну під управління путінського агента .👈
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07.10.2023 09:20 Ответить
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07.10.2023 09:34 Ответить
 
 