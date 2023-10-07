Встреча с Си Цзиньпином в ноябре еще не запланирована, но возможна, - Байден
Встреча президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином в следующем месяце "возможна", впрочем, планы все еще остаются неопределенными.
Об этом заявил Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
По данным СМИ, Белый дом работает над организацией личной встречи Байдена и Си в ноябре в Сан-Франциско. Команда Байдена уже несколько месяцев работает над тем, чтобы сделать встречу двух лидеров центральным событием во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет с 11 по 17 ноября. Но Байден и американские чиновники говорят, что время и место встречи, а также вопросы обсуждения еще не определены.
"Такая встреча еще не запланирована, но она возможна", - сказал Байден журналистам.
Американские чиновники считают, что встреча между двумя лидерами необходима для того, чтобы наладить отношения США и Китая, которые в последние годы обострились из-за роста напряженности вокруг Тайваня и расширения военного потенциала Пекина в Южно-Китайском море.
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