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Встреча с Си Цзиньпином в ноябре еще не запланирована, но возможна, - Байден

байден,си,цзиньпин

Встреча президента США Джо Байдена с лидером Китая Си Цзиньпином в следующем месяце "возможна", впрочем, планы все еще остаются неопределенными.

Об этом заявил Байден, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, Белый дом работает над организацией личной встречи Байдена и Си в ноябре в Сан-Франциско. Команда Байдена уже несколько месяцев работает над тем, чтобы сделать встречу двух лидеров центральным событием во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет с 11 по 17 ноября. Но Байден и американские чиновники говорят, что время и место встречи, а также вопросы обсуждения еще не определены.

"Такая встреча еще не запланирована, но она возможна", - сказал Байден журналистам.

Также читайте: Белый дом готовит встречу Байдена и Си Цзиньпина, - WP

Американские чиновники считают, что встреча между двумя лидерами необходима для того, чтобы наладить отношения США и Китая, которые в последние годы обострились из-за роста напряженности вокруг Тайваня и расширения военного потенциала Пекина в Южно-Китайском море.

Автор: 

Байден Джо (2790) переговоры (4944) Си Цзиньпин (281)


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Базiкало , базiкало. Нiчого Байден с мiстером СI зробити не може, на превеликий жаль.
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07.10.2023 08:55 Ответить
Ну вот, подарок ***** на ДР сделали. В Израиле массированные обстрелы, уличные бои. В ХАМАС заявили о начале "великой революции" и призвали арабов, живущих в Израиле и вокруг него, к ней присоединиться.

Теперь США и союзникам в ближайшее время будет не до Украины...
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07.10.2023 08:58 Ответить
Їм уже й так не дуже до України, вони думають про Тайвань. І сморід від республіканців стоїть така, що її дуже важко перебити.
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07.10.2023 09:02 Ответить
Новина звучить, як планування собаководами злучки кобеля і суки. Хто є хто в цьому шапіто виродків, здогадуйтесь самі.
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07.10.2023 09:40 Ответить
На купянском направлении орки снова пытаются массированно лезть. Сейчас хамас подтянулся в Израиле. Думаю, скоро Китай на Тайвань. В это время в конгрессе США жопа, благодаря трампистам и импотентным демократам. Как красиво диктаторы пытаются сложить свой пазл
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07.10.2023 11:20 Ответить
байден сдасть Тайвань
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07.10.2023 12:20 Ответить
 
 