Польша разместит вблизи границы с Беларусью и Украиной несколько новых военных подразделений
Польша планирует на востоке, вблизи границы с Беларусью и Украиной создать несколько новых военных подразделений. В частности, разместить новый дивизион ПВО, инженерный и логистический батальоны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.
В частности, в селе Собешин будет расположен новый дивизион ПВО на базе зенитно-ракетных систем Poprad и Pilica. Кроме того, здесь будут дислоцироваться инженерный и логистический батальоны.
Министр также сообщил о создании 18-й механизированной бригады со штабом в городе Понятово. А в Януве-Любельском разместится новый логистический батальон, входящий в состав 4-й бригады тылового обеспечения.
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