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Польша разместит вблизи границы с Беларусью и Украиной несколько новых военных подразделений

польща

Польша планирует на востоке, вблизи границы с Беларусью и Украиной создать несколько новых военных подразделений. В частности, разместить новый дивизион ПВО, инженерный и логистический батальоны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

В частности, в селе Собешин будет расположен новый дивизион ПВО на базе зенитно-ракетных систем Poprad и Pilica. Кроме того, здесь будут дислоцироваться инженерный и логистический батальоны.

Министр также сообщил о создании 18-й механизированной бригады со штабом в городе Понятово. А в Януве-Любельском разместится новый логистический батальон, входящий в состав 4-й бригады тылового обеспечения.

Читайте: США могут передать Польше "Железный купол" в обмен на ее Patriot для Украины, - Politico

Автор: 

Беларусь (7891) граница (5270) Польша (8410) Украина (44943)


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Топ комментарии
+3
Цікаво, скільки б протрималась Польша сама, напади русня на неї а не на Україну? А Германія, з тилу, наклала ще й ембарго....
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07.10.2023 09:59
+3
Знаходячись за спиною воюючої України, польща може зараз розпускати пір'я своїх понтів, як павлін. Хоч по факту, якби не український супротив, то рашисти, вже давно були у кракові та варшаві, а НАТО у тисячний раз виказувало озабочєнность.
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07.10.2023 10:45
+1
Стільки ж скільки б протрималась САМА Україна..... а можливо й більше бо не Блазні-мородери з Арахіміямі у владі.
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07.10.2023 10:09
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Цікаво, скільки б протрималась Польша сама, напади русня на неї а не на Україну? А Германія, з тилу, наклала ще й ембарго....
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07.10.2023 09:59 Ответить
Стільки ж скільки б протрималась САМА Україна..... а можливо й більше бо не Блазні-мородери з Арахіміямі у владі.
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07.10.2023 10:09 Ответить
Дольше, чем Украина в одиночку. У Польши было НАТОвское вооружение (а не одни nlaw). У Польши нет столь обширной границы с рф. Причин, почему она продержалась бы дольше много, думаю, вы сами это знаете. И не пойму в чем смысл вашего вопроса.
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07.10.2023 10:23 Ответить
Удалите сами, или писать администратору?
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07.10.2023 11:12 Ответить
А по нормальному без образ і хамства спілкуватися з учасниками хіба проблема
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07.10.2023 11:54 Ответить
Dlatego Polska realizuje gigantyczny program zbrojeniowy. Już dziś armia polska jest większa i silniejsza od niemieckiej. Zakup ponad 1360 czołgów 4. generacji, 488 Himarów, 288 Chunmoo, 96 Apaczy, 600 K9, 48 Patriot Set, łodzi podwodnych, fregat, a zakupy obejmują także F35 i FA 50, budowę fabryk rakiet dla Himarów i Chnmoo czy Javelin to tylko Fragment programu wzmacniającego Polskę. Ponadto własny przemysł produkujący śmigłowce bojowe, czołgi, transportery, chaotyczne systemy minowania, moździerze, karabiny maszynowe, oraz największy i najskuteczniejszy kompleks amunicji artyleryjskiej w Europie. Polscy żołnierze są stale szkoleni w obsłudze tego sprzętu! A to tylko to, co jest znane i odkryte. Polskę stać na zakup całego tego sprzętu i budowę fabryk broni! Polska ma na to kapitał i nie trzeba nikogo o nic prosić! Nie zmarnowała wielu lat! Program wszystkich zakupów zakończy się do 2030 roku.
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07.10.2023 10:49 Ответить
Який сенс від тих хіймарівсів, якщо 300 шахедів з білоруської території можуть знищити половину польської промисловості за ніч? Чи польща збирається іти на москву окупувавши білорусь? Ахахаха. Чувак, ви такі самі ватні ідіоти і не розумієте реальність війни у 21 сторіччі.
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07.10.2023 11:45 Ответить
Ось чому Польща також купує літаки з системами AWACS і створює власні постійні системи попередження про статичне повітря. Не думайте, що ми не в курсі вдосконалених процесів. Ці польські пристрої та компоненти настанови встановлені в ракетах патріотів. Виробництво триває вже кілька років у W.Z.E. Ви недооцінюєте польську промисловість та технології. Так само, як ви не маєте уявлення про рівень просування розвитку оборонної промисловості в Польщі.
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08.10.2023 20:47 Ответить
Знаходячись за спиною воюючої України, польща може зараз розпускати пір'я своїх понтів, як павлін. Хоч по факту, якби не український супротив, то рашисти, вже давно були у кракові та варшаві, а НАТО у тисячний раз виказувало озабочєнность.
показать весь комментарий
07.10.2023 10:45 Ответить
 
 