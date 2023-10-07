За сутки войска РФ нанесли 113 ударов по 20 населенным пунктам Запорожья, в Орехове ранены двое мужчин

За минувшие сутки военнослужащие РФ нанесли 113 ударов по 20 городам и селам Запорожской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

"102 артобстрела пришлись по территории Магдалиновки, Орехова, Гуляйполя, Зализнычного, Левадного, Темировки, Каменского, Степного, Пятихаток и других прифронтовых населенных пунктов.

Оккупанты совершили 4 РСЗО-обстрела Новоданиловки, Работино и Малой Токмачки, 5 БПЛА-атак Новодаровки, Белогорья и Малых Щербаков, а также авиационные удары по Малой Токмачке и Новоданиловке", - говорится в сообщении.

Кроме того, во время вражеского артобстрела ранения получили два жителя Орехова – мужчины 35 и 82 лет. Они оперативно доставлены в лечебное учреждение.

Отмечается, что поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

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