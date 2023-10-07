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Новости Помощь Украине
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Риск эскалации бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну, - Столтенберг

столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть войну против Украины. Если Путин выиграет, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Столтенберг особо отметил недавние заявления Берлина о новых поставках вооружений: "Я приветствую заявление Германии о том, что оно пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot".

"Я понимаю обеспокоенность, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, вероятнее всего, снова прибегнет к насилию", - подчеркнул генсек.

Читайте: НАТО поддерживает Турцию в борьбе с терроризмом, - Столтенберг

"Мы можем ожидать новых российских атак на украинскую энергосистему. Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней", – подчеркнул Столтенберг.

Пока в Германии снова набирают обороты дебаты о том, стоит ли Берлину поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, Столтенберг похвалил Берлин.

"Снабжение оружия – это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", – отметил он.

Также читайте: Смелость не останавливает дроны, а героизм не может перехватить ракету. Украине нужны качественные возможности в большом количестве, - Столтенберг

Автор: 

путин владимир (31267) Столтенберг Йенс (1620) помощь и поддержка (871)


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Топ комментарии
+12
Хочу побажати,щоб ***** якнайшвидше ПОДОХЛО!!!
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07.10.2023 11:07
+9
Безкарність прутіна-*****, Світовою Спільнотою, призвела до МАСОВОГО УБИВСТВА ЛЮДЕЙ московськими убивцями, які у ДИВНИЙ СПОСІБ сидять в РадБезі ООН!!!!
Прутін-***** це продовження млнів смертей від сраліна, Мао дзедуна, пол Пота, північної Кореї, ігілу та їм подібних, з Уганди!!
А, ООН ЄС НАТО ПАРЄ ОБСЄ і купи інших заробітчан, вони тільки зтурбовані і більше жодної ДІЄВОЇ РЕАКЦІЇ !
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07.10.2023 11:11
+7
Може нарешті почне щось до ходити у Заходу,зі злом потрібно покінчити раз і назавжди а не домовлятися.Україна сама не витягне і не врятує весь світ від повного ******* що вже насувається
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07.10.2023 11:03
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Правила форума Совет форумчан
так ти хочеш щоб він виграв цю війну. а ще так само хочуть наші на банковій
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07.10.2023 11:02 Ответить
Може нарешті почне щось до ходити у Заходу,зі злом потрібно покінчити раз і назавжди а не домовлятися.Україна сама не витягне і не врятує весь світ від повного ******* що вже насувається
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07.10.2023 11:03 Ответить
Хочу побажати,щоб ***** якнайшвидше ПОДОХЛО!!!
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07.10.2023 11:07 Ответить
Станьте,будьте ласкаві,в чергу.
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07.10.2023 11:09 Ответить
Амінь амінь амінь
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07.10.2023 11:12 Ответить
Безкарність прутіна-*****, Світовою Спільнотою, призвела до МАСОВОГО УБИВСТВА ЛЮДЕЙ московськими убивцями, які у ДИВНИЙ СПОСІБ сидять в РадБезі ООН!!!!
Прутін-***** це продовження млнів смертей від сраліна, Мао дзедуна, пол Пота, північної Кореї, ігілу та їм подібних, з Уганди!!
А, ООН ЄС НАТО ПАРЄ ОБСЄ і купи інших заробітчан, вони тільки зтурбовані і більше жодної ДІЄВОЇ РЕАКЦІЇ !
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07.10.2023 11:11 Ответить
А шольц не згоден
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07.10.2023 11:16 Ответить
***** сьогодні 73 роки. Воно вже на ладан дише. Якщо кацапам вдасться довго утримувати загарбане то наступник (***** 2) буде продовжувати "пріращєніє зємєль", а населення його підтримувати.
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07.10.2023 11:22 Ответить
Най він подавиться тортом та здохне!
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07.10.2023 11:24 Ответить
Як то 73? Йому ж 70 було минулого року. Господи збав, воно доживе до 73х
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07.10.2023 11:49 Ответить
***** 1950 року народження. Але його офіційна біографія не відповідає дійсності і є державною таємницею.
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07.10.2023 12:13 Ответить
Де Ви побачили, що 50го? Вікіпедія каже 52го
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07.10.2023 12:29 Ответить
Моя бабця померла у 96, дідусь у 99. А вони навіть пріпіздєнтами паРаші не були і не мали такого медичного нагляду. Справді вірите, що ***** дихає на ладан? Наївні рожеві поні. Мінімум 20 років життя йому ще забезпечені.
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07.10.2023 12:00 Ответить
***** приберуть свої. Його параноя, як і у сталіна, загрожує його оточенню. Розпочавши війну ***** підписав собі смертний вирок. Його в Гаагу не видадуть. Його вбють.
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07.10.2023 12:16 Ответить
То може вже досить чухатися , і чекати надіючись що отой ''екскалатор'' втихомириться! А дати нам ВСЮ необхідну зброю, а ЗСУ отого ескалатора втихомирить раз і назавжди!
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07.10.2023 11:22 Ответить
Охоче допомагають тим які самі з усіх сил стараються. А у нас що не тиждень то корупційний скандал з подальшою повною безкарністю "рєзніков"их...
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07.10.2023 11:40 Ответить
Зелі треба ще раз слітати в Оман щобі ситуація стабілізувалася.
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07.10.2023 11:47 Ответить
А крім як *******, щось робити будете? Ні? Тоді не заламуйте руки, коли срущій мір постукає вам у двері. І не тільки срущій, а ще й китайський.
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07.10.2023 12:11 Ответить
Столтенбергу надо убрать из своего лексикон слово "эскалация", тогда и дела в помощи Украине пойдут намного быстрее..
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07.10.2023 12:12 Ответить
І не тільки йому це слово потрібно прибирати з лексікону.
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07.10.2023 12:16 Ответить
наша людина.
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08.10.2023 06:06 Ответить
 
 