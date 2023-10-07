Риск эскалации бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть войну против Украины. Если Путин выиграет, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Столтенберг особо отметил недавние заявления Берлина о новых поставках вооружений: "Я приветствую заявление Германии о том, что оно пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot".

"Я понимаю обеспокоенность, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, вероятнее всего, снова прибегнет к насилию", - подчеркнул генсек.

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"Мы можем ожидать новых российских атак на украинскую энергосистему. Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней", – подчеркнул Столтенберг.

Пока в Германии снова набирают обороты дебаты о том, стоит ли Берлину поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, Столтенберг похвалил Берлин.

"Снабжение оружия – это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", – отметил он.

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