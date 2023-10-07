Риск эскалации бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну, - Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что нельзя позволить России выиграть войну против Украины. Если Путин выиграет, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Столтенберг особо отметил недавние заявления Берлина о новых поставках вооружений: "Я приветствую заявление Германии о том, что оно пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot".
"Я понимаю обеспокоенность, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск бледнеет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну. Если Путин выиграет войну в Украине, он, вероятнее всего, снова прибегнет к насилию", - подчеркнул генсек.
"Мы можем ожидать новых российских атак на украинскую энергосистему. Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней", – подчеркнул Столтенберг.
Пока в Германии снова набирают обороты дебаты о том, стоит ли Берлину поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, Столтенберг похвалил Берлин.
"Снабжение оружия – это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", – отметил он.
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Прутін-***** це продовження млнів смертей від сраліна, Мао дзедуна, пол Пота, північної Кореї, ігілу та їм подібних, з Уганди!!
А, ООН ЄС НАТО ПАРЄ ОБСЄ і купи інших заробітчан, вони тільки зтурбовані і більше жодної ДІЄВОЇ РЕАКЦІЇ !