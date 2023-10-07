Словакия прекратила оказание помощи Украине, продолжаются переговоры по формированию нового правительства, - Politico
Временное правительство Словакии утверждает, что прекратило предоставление дальнейшей военной помощи Украине, поскольку выступающие против такой поддержки политические партии ведут переговоры о создании коалиции после выборов, состоявшихся в стране в минувшие выходные.
Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Уходящее в отставку бюрократическое правительство Словакии не будет присылать больше никаких военных материалов в Украину", - заявил спикер правительства.
Министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи.
Партия Smer-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, откровенно пророссийского политика, победила на парламентских выборах, пообещав прекратить поставки оружия в Украину, заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против антироссийских санкций.
Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник, 2 октября, попросила Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство. На это у него есть время до 16 октября.
"Решение по этому вопросу должно отражать результаты недавних парламентских выборов и следовать за результатами проходящих в эти дни переговоров о формировании правительства. Решение о предоставлении военной помощи в этот конкретный момент создало бы прецедент для будущих изменений политической власти", - заявил пресс-секретарь Чапутовой.
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Відтак, за даними аналітичного центру https://www.topky.sk/parlamentne-volby/2023/ Adastra , умовно проєвропейські партії у парламенті становитимуть 56%, тоді як умовно проросійські партії - 29%.