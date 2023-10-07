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Новости
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Словакия прекратила оказание помощи Украине, продолжаются переговоры по формированию нового правительства, - Politico

словакия

Временное правительство Словакии утверждает, что прекратило предоставление дальнейшей военной помощи Украине, поскольку выступающие против такой поддержки политические партии ведут переговоры о создании коалиции после выборов, состоявшихся в стране в минувшие выходные.

Об этом сообщает Politico, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Уходящее в отставку бюрократическое правительство Словакии не будет присылать больше никаких военных материалов в Украину", - заявил спикер правительства.

Министерство обороны страны рассматривало возможность отправки нового пакета помощи.

Партия Smer-SD бывшего премьер-министра Словакии Роберта Фицо, откровенно пророссийского политика, победила на парламентских выборах, пообещав прекратить поставки оружия в Украину, заблокировать потенциальное членство Киева в НАТО и выступить против антироссийских санкций.

Также читайте: Словацкая военная помощь Украине должна продолжаться, - президент Чапутова

Президент Словакии Зузана Чапутова в понедельник, 2 октября, попросила Фицо попытаться сформировать коалиционное правительство. На это у него есть время до 16 октября.

"Решение по этому вопросу должно отражать результаты недавних парламентских выборов и следовать за результатами проходящих в эти дни переговоров о формировании правительства. Решение о предоставлении военной помощи в этот конкретный момент создало бы прецедент для будущих изменений политической власти", - заявил пресс-секретарь Чапутовой. 

Автор: 

помощь (7801) Словакия (981)


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Топ комментарии
+22
"Да і хер з вами" --- це для тебе так все просто,а уже як мінімум дві країни, Словаччина і Угорщина котрі дуже ймовірно будуть блокувати вступ України в НАТО і ЄС, а якщо ще пройде трохи часу то і в інших країнах до влади можуть прийти проросійсько налаштовані партії і про ЄС і НАТО можна і забувати потрохи, це зараз вони заявляють,що Україна буде в ЄС і так далі, але що буде через рік коли при владі опиняться інші люди ніхир не знає
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07.10.2023 11:21
+20
А ось це і є прямим наслідком "мудрої" закордонної політики ЗЕрмаків! Це є результатом всіх тих "вумних" рішень останніх років у сфері закордонних справ, які і привели до дикого становища, коли ніде за кордоном немає наших парламепнтарів, як б проводили роботу по поясненню становища в Україні та співпрацювали б з політичними силами в країнах, від яких і залежать поставки не тільки зброї, але і всього іншого! Це ж вже очевидно, що така ситуація виникла не просто так і що це тільки початок - далі може бути ще більше. А бидло з Банкової та маріонетки ЗЕбуїна нам намагаються втюхати, що тілки вони можуть представляти інтереси України.
Ну шо, допредставлялись, уйобки?
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07.10.2023 11:26
+14
Ще одні *******. Да і хер з вами. Буде вам важко, Україна це пригадає.
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07.10.2023 11:18
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До влади прийшли ще в одній країні сателіти російських нацистів. Світ має відреагувати санкційно, жоден нацист не повинен почувати себе комфортно.
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07.10.2023 14:02 Ответить
Словаччина - під повною пропагандою фашистського улуса. Вони проголосували за ватного дегенерата не тому, що у нас такий же дегенерат, а тому що вони прокацапсинські самі по собі. У них і прапор в одних кольорах з улусом
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07.10.2023 16:45 Ответить
не перепрацювався?

Відтак, за даними аналітичного центру https://www.topky.sk/parlamentne-volby/2023/ Adastra , умовно проєвропейські партії у парламенті становитимуть 56%, тоді як умовно проросійські партії - 29%.

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07.10.2023 19:04 Ответить
Тоді пора перекривати нафтопровід Дружба мадярам і словакам, хоча за словаків дуже сумно
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07.10.2023 18:26 Ответить
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