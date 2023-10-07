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Солдаты Цахала ведут бой во всех точках проникновения врага. Израиль выиграет эту войну, - министр обороны страны

израиль,пво

ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль.

Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут бой с противником во всех точках его проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну", - говорится в заявлении министра обороны Израиля.

По данным СМИ, армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС. В южной и центральной части Израиля закрылись местные аэропорты для коммерческого использования. Аэропорт имени Бен-Гуриона будет продолжать работу в соответствии с инструкциями и правилами безопасности.

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Автор: 

Израиль (1924) Сектор Газа (178)


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Топ комментарии
+43
США не стоит передавать Израилю вооружение. Ибо оно может попасть в руки к Палестинским террористам.
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07.10.2023 11:42
+35
Дочекалися... Дружіть і далі з пуйлом, його безкарність приклад для інших... Де там оон з черговим "занепокоєння"...
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07.10.2023 11:39
+26
Завтра ізраільські танки вже будуть руйнувати будинки в палестинських секторах. Маю надію що хоч одного ,,палестинця,, Ванятку знайдуть . 100 відсотково, що зараз їх там дуже багато. Вирішують свої глобальні проблеми.
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07.10.2023 11:39
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На війну це зовсім не схоже. Більше галасу.
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07.10.2023 12:55 Ответить
Израиль, больше лежит под московитами , чем под Штатами, хотя каждый год получает от американцев очень не маленькие деньги. Понять не возможно. К евреям и относятся, мягко говоря, в московии очень плохо , по сравнению с Украиной , они наверное мазохисты.
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07.10.2023 13:08 Ответить
"Я твой дом труба ЦАХАЛ!"
)))
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07.10.2023 13:21 Ответить
*********, ты уж как-нибудь сам там... Это внутренний конфликт, такая вот гражданская война
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07.10.2023 13:27 Ответить
Це все організував і профінансува Путін. Це подарунок Путіну на день народження. Але головна його ціль - дати під дих Байдену. Зараз вилізе Трамп і скаже, що в цьому усьому винен Байден, бо допомагає Україні і злить його друга Вову, і таким чином тільки розпалює війну. Але буцімто якщо до влади прийде він, Трамп, то він все порішає і домовиться з його любим другом Вовою. Вова пообіцяє не давати більще грошей ХАМАСУ, а за це Америка пообіцяє не допомагати Україні.
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07.10.2023 13:28 Ответить
В общих чертах где-то так.
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07.10.2023 15:06 Ответить
Юрий. Если можно , пишите так , что бы вас можно было понять. Я понимаю в дурдоме , где вас окружают дебилы , имбецилы и шизофреники - им и вам может понятно, нормальным людям не очень.
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07.10.2023 13:39 Ответить
Удивительно, сколько маларосов посещает Цензор. И сколько гамна они отложили здесь(((
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07.10.2023 15:06 Ответить
На ТК ВЧК показують по автотрасах масові ростріли. Буча № 2. Заручників масово виганяють в Газу. Бойня.
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07.10.2023 17:07 Ответить
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