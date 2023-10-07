Солдаты Цахала ведут бой во всех точках проникновения врага. Израиль выиграет эту войну, - министр обороны страны
ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль.
Об этом сообщает The Times of Israel, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа ведут бой с противником во всех точках его проникновения. Государство Израиль выиграет эту войну", - говорится в заявлении министра обороны Израиля.
По данным СМИ, армия Израиля объявила о начале контртеррористической операции "Железные мечи" в ответ на атаку ХАМАС. В южной и центральной части Израиля закрылись местные аэропорты для коммерческого использования. Аэропорт имени Бен-Гуриона будет продолжать работу в соответствии с инструкциями и правилами безопасности.
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