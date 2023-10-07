На Таврическом направлении потери оккупантов за сутки составляют 338 человек и 52 единицы техники, - Силы обороны

На Таврическом направлении за минувшие сутки оккупанты потеряли 338 человек, 52 единицы военной техники, склад боеприпасов и один важный объект.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун,

"За минувшие сутки общие потери оккупантов составляют 338 человек и 52 единицы уничтоженной военной техники, то есть вся активность врага выливается в его потери. Это, в частности, 7 танков, 7 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, реактивная система залпового огня БМ-27" Ураган", 17 автомобилей и 2 единицы социальной техники. Также мы уничтожили склад боеприпасов и еще один достаточно важный объект врага", – рассказал Штупун.

По его словам, еще 27 единиц техники врага повреждены.

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