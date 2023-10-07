РосСМИ сообщили о подрыве автомобиля "единоросса" Малова в Новой Каховке, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

7 октября во временно оккупированной Новой Каховке был слышен взрыв. Так называемый "сенатор", предатель Игорь Костюкевич, сообщил о подрыве автомобиля секретаря местного отделения "Единой России". Официальной информации пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости.

По словам марионетки Костюкевича, пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данным российских СМИ, взорвался автомобиль предателя Владимира Малова.

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