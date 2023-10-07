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Новости Война
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РосСМИ сообщили о подрыве автомобиля "единоросса" Малова в Новой Каховке, его госпитализировали в крайне тяжелом состоянии

каховка,новая

7 октября во временно оккупированной Новой Каховке был слышен взрыв. Так называемый "сенатор", предатель Игорь Костюкевич, сообщил о подрыве автомобиля секретаря местного отделения "Единой России". Официальной информации пока нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское пропагандистское агентство новостей РИА-Новости. 

По словам марионетки Костюкевича, пострадавшего госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. По данным российских СМИ, взорвался автомобиль предателя Владимира Малова.

Также читайте: Рашисты на оккупированных территориях требуют от бюджетников писать заявление на членство в партии "Единая Россия", - ЦНС

Автор: 

взрыв (6742) Единая Россия (298) Новая Каховка (154)


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Топ комментарии
+18
Нехай живе. Живе паралізований, або без ніг, рук..., в тій рашкі, яку він так любить і сповна дізнається про те, як "русские своих не бросают". Що росіяни дійсно вміють робити максимально ефективно, так це зневажати і гнобити власних інвалідів/ветеранів.
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07.10.2023 12:03
+17
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07.10.2023 12:30
+12
Побажаємо покидьку Малову здихати довго і в тяжких муках
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07.10.2023 12:10
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Та м**ь й*го *б.
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07.10.2023 11:57 Ответить
Уже не живе. Пішов на концерт до Кобздона
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07.10.2023 19:24 Ответить
работкает маллой
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07.10.2023 11:58 Ответить
Якщо зараз не здохне, то все рівно здохне. Зрадники довго не живуть. Українці зажарять, або їх патрони, коли зрозуміють, що консерва вже прогнила.
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07.10.2023 11:59 Ответить
Нехай живе. Живе паралізований, або без ніг, рук..., в тій рашкі, яку він так любить і сповна дізнається про те, як "русские своих не бросают". Що росіяни дійсно вміють робити максимально ефективно, так це зневажати і гнобити власних інвалідів/ветеранів.
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07.10.2023 12:03 Ответить
За це треба терміново нагородити Антоненко, Дугарь та Кузьменко. Наші "правоохоронці"
разом з Бубочкою тепер вже точно доведуть, що це вони зробили!
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07.10.2023 12:03 Ответить
Ваістіну падорванная рєпутація - да, ******** Калов?
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07.10.2023 12:08 Ответить
Побажаємо покидьку Малову здихати довго і в тяжких муках
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07.10.2023 12:10 Ответить
Шоб ты **** здох **********
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07.10.2023 12:11 Ответить
Это он сам себя подорвал !
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07.10.2023 12:15 Ответить
Ага , три рази підряд
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07.10.2023 12:20 Ответить
Хоч щось позитивного сьогодні.
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07.10.2023 12:25 Ответить
Так званому ,, сенатору " Костюкевичу приготуватися до чергового підриву його дупи
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07.10.2023 12:26 Ответить
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07.10.2023 12:30 Ответить
Сухопутний Малюк?
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07.10.2023 12:59 Ответить
Единорос приехал в ОТСОС
Его манил лавандос
Внезапно случился п@здос...
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07.10.2023 13:08 Ответить
А чого одразу підрив?
Грався уйопок з гранатою - там таке часто, навіть в літаках...
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07.10.2023 13:16 Ответить
Маловато будет! Мало ваты! Давай еще единоотсосов!💀
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07.10.2023 13:20 Ответить
Сдохла обезьяна! Не долго мучалась, а жаль!
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07.10.2023 16:20 Ответить
 
 