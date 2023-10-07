После ракетных обстрелов Грозы и Харькова в больницах находятся 16 человек, 6 из них – в тяжелом состоянии.

После ракетных обстрелов села Гроза в Харьковской области 5 октября в больницах находится 6 человек. Их состояние – тяжелое. Еще 10 человек находятся в больницах в результате обстрелов города Харькова 6 октября.

Об этом сообщает Харьковская ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"На утро 7 октября в медучреждениях региона находятся 6 раненых в результате российского теракта в селе Гроза - 5 женщин и 1 мужчина. Врачи оценивают их состояние как тяжелое, но стабильное. Речь идет о минно-взрывных травмах, обломочных ранениях верхних и нижних конечностей, брюшной полости. Состояние одной женщины крайне тяжелое – она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", - говорится в сообщении.

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Кроме того, после обстрелов Харькова 6 октября в больницах региона находится 10 человек.

Также в больницах Харьковской области находится 10 человек, пострадавших после атак российских террористов по Харькову 6 октября. Состояние мамы с 11-месячным ребенком медики расценивают как средней тяжести, без изменений. Еще 8 человек находятся в нейрохирургических и травматологических отделениях – у них черепно-мозговые и минно-взрывные травмы", – сообщили в ОВА.

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Напомним, 52 человека, в том числе ребенок, погибли в результате удара РФ по селу Гроза на Харьковщине. Кроме того, 4 человека считаются пропавшими без вести, в том числе два ребенка. Российский удар по поселку Гроза в Харьковской области поразил магазин и кафе, в котором были поминки.

Утром 6 октября рашисты нанесли удары по Харькову. Позже стало известно о попадании в гражданскую инфраструктуру, в частности, в жилой дом. В результате обстрела Харькова ранены 30 человек, погибли 10-летний мальчик и 67-летняя женщина.