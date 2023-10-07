Создан оперштаб для помощи украинцам в Израиле. Граждан Украины нет среди пострадавших, - спикер МИД Николенко
МИД Украины создал оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.
Об этом сообщил в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.
По его данным, сейчас МИД располагает такой информацией:
1. Граждан Украины на данный момент нет среди пострадавших в результате боевых действий.
2. Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами. Дипломаты держат ситуацию под контролем.
3. Украинцам в Израиле нужно соблюдать следующие действия:
- воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.
- Сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения осведомленности о развитии событий.
- в случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. МИД призывает внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.
- В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, расположенных в непосредственной близости к Сектору Газа, при активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.
Для получения дополнительной информации следите за веб-сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля https://www.oref.org.il/en.
4. В случае попадания в чрезвычайные ситуации, украинским гражданам необходимо обращаться на "горячие линии":
- посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782
- Украинского дипучреждения в г. Рамалла: + 972 59 823 93 99
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Народні путани підтримали закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Деталі: Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі - 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.
Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
нацполіція накупила коштовних мікроавтобусів і автозаків на 200 мільйонів
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/438/sortby/date
https://images.cnscdn.com/images/f/8/1/1/f8112ca56aca593a586975bb93acc344/original.jpg
Національна поліція 12 вересня за результатами тендерів уклала із ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.
Про це повідомляють https://nashigroshi.org/2023/09/22/natspolitsia-kupyla-u-svoho-monopolista-avtomobiliv-shche-na-216-mil-*****/ Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.
Зокрема, 136,33 млн грн піде на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.
Ще 54,86 млн грн витратять на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.
Ще 24,6 млн грн піде на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3445052
Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона.
Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин).
Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Вл. Бонч-Бруевичhttps://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-2 [2] .
Секретарь Советаhttps://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-3 [3] Н. Горбунов.
цікаво просто - "антисемітські матеріали" тепер можуть мусора теж підкинути? типу - найшли в чєла флешку з фотографіями як Гебельс щось робить на фото Голди меїр(з Києва сама, як і сЦукерберг)?
Ізраїль знаходиться в стані війни.
Ніякого воєнного стану,війна з усіма воєнними законами.
А у нас 20 місяців Україну вбивають,і війни немає...