Создан оперштаб для помощи украинцам в Израиле. Граждан Украины нет среди пострадавших, - спикер МИД Николенко

МИД Украины создал оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, сейчас МИД располагает такой информацией:

1. Граждан Украины на данный момент нет среди пострадавших в результате боевых действий.

2. Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами. Дипломаты держат ситуацию под контролем.

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3. Украинцам в Израиле нужно соблюдать следующие действия:

- воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.

- Сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения осведомленности о развитии событий.

- в случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. МИД призывает внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.

- В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, расположенных в непосредственной близости к Сектору Газа, при активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Для получения дополнительной информации следите за веб-сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля https://www.oref.org.il/en.

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4. В случае попадания в чрезвычайные ситуации, украинским гражданам необходимо обращаться на "горячие линии":

- посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782

- Украинского дипучреждения в г. Рамалла: + 972 59 823 93 99