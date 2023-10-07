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Создан оперштаб для помощи украинцам в Израиле. Граждан Украины нет среди пострадавших, - спикер МИД Николенко

ізраїль

МИД Украины создал оперативный штаб для помощи украинцам в Израиле.

Об этом сообщил в фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

По его данным, сейчас МИД располагает такой информацией:

1. Граждан Украины на данный момент нет среди пострадавших в результате боевых действий.

2. Украинское посольство на постоянном контакте с израильскими властями, основными больницами. Дипломаты держат ситуацию под контролем.

Читайте: Солдаты Цахала ведут бой во всех точках проникновения врага. Израиль выиграет эту войну, - министр обороны страны

3. Украинцам в Израиле нужно соблюдать следующие действия:

- воздержаться от посещения центральных и южных районов страны.

- Сохранять бдительность и внимательно отслеживать сообщения местных компетентных органов Израиля для повышения осведомленности о развитии событий.

- в случае обстрелов может быть активирована сирена предупреждения. МИД призывает внимательно относиться ко всем таким предупреждениям и следовать инструкциям местных властей.

- В случае пребывания в населенных пунктах Израиля, расположенных в непосредственной близости к Сектору Газа, при активации сигнала воздушной тревоги рекомендуется безотлагательно воспользоваться бомбоубежищами.

Для получения дополнительной информации следите за веб-сайтом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля https://www.oref.org.il/en.

Также смотрите: Израиль объявил массовый призыв резервистов, армия страны в состоянии готовности к войне. ВИДЕО 18+

4. В случае попадания в чрезвычайные ситуации, украинским гражданам необходимо обращаться на "горячие линии":

- посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782

- Украинского дипучреждения в г. Рамалла: + 972 59 823 93 99

Автор: 

Израиль (1924) МИД (6949) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+15
Маму римму спасли ?
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07.10.2023 12:14
+15
папу сашу та маму римму тпеба срочняком євакуєвувати в Італію!
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07.10.2023 12:14
+12
Ви так би за українців переживали в Україні ,яких щоденно обстрілюють ,вбивають ,руйнують ,те що в Ізраїлі це капля в морі порівняно з тим геноцидом що творят рашисти.
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07.10.2023 12:17
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Ого! Цілий оперативний штаб створили!
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07.10.2023 12:14 Ответить
Маму римму спасли ?
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07.10.2023 12:14 Ответить
у процесі
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07.10.2023 12:59 Ответить
папу сашу та маму римму тпеба срочняком євакуєвувати в Італію!
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07.10.2023 12:14 Ответить
якщо їх хамас викраде там то обов'язково передасть на москву)
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07.10.2023 16:46 Ответить
Ви так би за українців переживали в Україні ,яких щоденно обстрілюють ,вбивають ,руйнують ,те що в Ізраїлі це капля в морі порівняно з тим геноцидом що творят рашисти.
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07.10.2023 12:17 Ответить
от не свистіть, ще як переживають, ознайомтесь із наслідками:

Народні путани підтримали закон про встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
Деталі: Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.

Зокрема, за прояви антисемітизму передбачається покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (3400 - 8500 гривень) або обмеженням волі на строк до 5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Ті ж самі дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчинені службовою особою караються штрафом 8500 - 17000 гривень або позбавленням волі - 2-5 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого.

Дії, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років.
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07.10.2023 12:21 Ответить
І зєрмаки не жартують,бо

нацполіція накупила коштовних мікроавтобусів і автозаків на 200 мільйонів
https://biz.censor.net/news/allhttps://biz.censor.net/news/all/page/1/archive/0/category/438/sortby/date

https://images.cnscdn.com/images/f/8/1/1/f8112ca56aca593a586975bb93acc344/original.jpg

Національна поліція 12 вересня за результатами тендерів уклала із ТОВ "Спец-Ком-Сервіс" три угоди на придбання різних спецавтомобілів загальною вартістю 216 млн грн.

Про це повідомляють https://nashigroshi.org/2023/09/22/natspolitsia-kupyla-u-svoho-monopolista-avtomobiliv-shche-na-216-mil-*****/ Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, 136,33 млн грн піде на придбання 50 автомобілів СКС-FT5 на базі вантажно-пасажирських фургонів Volkswagen Crafter по 2,73 млн грн за штуку.

Ще 54,86 млн грн витратять на 20 автомобілів СКС-FT-М8, призначених для перевезення 9-ти осіб взятих під варту. Ці авто на базі автомобіля Ford Transit коштуватимуть по 2,74 млн грн за штуку.

Ще 24,6 млн грн піде на закупівлю тринадцяти вантажівок типу фургон CKC-DJM-ПС на базі автомобіля Dangel Jumper по 1,89 млн грн. Джерело: https://biz.censor.net/n3445052
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07.10.2023 12:26 Ответить
Совет Народных Комиссаров объявляет антисемитское движение и погромы евреев гибелью для дела рабочей и крестьянской революции и призывает трудовой народ Социалистической России всеми средствами бороться с этим злом.

Совнарком предписывает всем Совдепам принять решительные меры к пресечению в корне антисемитского движения. Погромщиков и ведущих погромную агитацию предписывается ставить вне закона.

Председатель Совета Народных Комиссаров
Вл. Ульянов (Ленин).

Управляющий делами Совета Народных Комиссаров
Вл. Бонч-Бруевичhttps://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-2 [2] .

Секретарь Советаhttps://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BE_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5_%D1%81_%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%BC_%D0%B8_%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BC%D0%B8#cite_note-3 [3] Н. Горбунов.
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07.10.2023 12:27 Ответить
дати по рилу Куніцькому це не просто "напад на дупутата", а ще й антиарабізм(араби і ті самі = семітські народи). але у нас це не плюсується(покарання), так що якщо хтось рішив по рилу дати, то має алібі - "я по рилу нарідному депутату дав, хоча він і "три букви"", так що покарання буде як за депутата.

цікаво просто - "антисемітські матеріали" тепер можуть мусора теж підкинути? типу - найшли в чєла флешку з фотографіями як Гебельс щось робить на фото Голди меїр(з Києва сама, як і сЦукерберг)?
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07.10.2023 12:36 Ответить
Це совкове утворення,, оперативный штаб,, , в перекладі : нічого не зроблено ,але треба щось казати.
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07.10.2023 12:20 Ответить
Это значит шо в пустой комнате поставили стол, пару стульев, сейф и комп - штаб.
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07.10.2023 15:15 Ответить
Верните всех домой в Украину
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07.10.2023 12:22 Ответить
Накуа
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07.10.2023 12:27 Ответить
а яким українцям, в ізраілі, потрібна допомога, більше чим українцям в україні?
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07.10.2023 12:22 Ответить
Генерал Армии Израиля был взят в плен палестинцами.
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07.10.2023 12:24 Ответить
Вангую скорое нытье московитов, что Израиль бомбит мирных палестинцев.
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07.10.2023 12:29 Ответить
Лишь бы шо ляпнуть. Наши хайпожоры впереди планеты всей))
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07.10.2023 12:31 Ответить
Іронія тут недоречна,але іншим допомагають,коди у своїй домівці лад.
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07.10.2023 12:45 Ответить
А взагалі мені сподобалося одне:
Ізраїль знаходиться в стані війни.
Ніякого воєнного стану,війна з усіма воєнними законами.
А у нас 20 місяців Україну вбивають,і війни немає...
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07.10.2023 12:58 Ответить
Міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір оголосив про запровадження надзвичайного стану по всій території Ізраїлю. Джерело:
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07.10.2023 14:06 Ответить
Щось підказує, що в Ізраїлі нема українців.
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07.10.2023 17:02 Ответить
 
 