В ЕС осудили атаку ХАМАС на Израиль: Это терроризм в его самой отвратительной форме
Руководство ЕС осудило ракетную атаку ХАМАС по Израилю и выразило солидарность с израильским народом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаку терроризмом в самой отвратительной его форме.
"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшим террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент", - написал президент Европейского совета Шарль Мишель.
Об однозначном осуждении нападения заявил также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Мы с болью следим за новостями, поступающими из Израиля. Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС. Это ужасное насилие должно немедленно прекратиться. Терроризм и насилие ничего не решают.
ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", – заявил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На конференції в травні 2023 року - арестович заявив, що його випустили дякуючи послу
https://youtu.be/yDsuwDUudlY?t=199
згідно постанови КМУ про перетин кордону - такої можливості "дякуючи послу" не визначено
бо це ескалація!
Число захваченных израильтян, которых вывезли в Газу, неизвестно. Источники в Газе заявляли о 35 пленных."
А где армия Израиля? А чем занималась израильская разведка последние месяцы? Ведь агентов, осведомителей у израильской разведки там должно быть навалом..
Напад Хамасу відбувся зненацька, вранці у свято, у суботу і тривалий час не отримував організованого спротиву силовиків.
Локальний, спонтанний спротив надавали озброєні громадяни -резервісти, багато з яких загинули, тримаючи в руках зброю, в бронежилетах, накинутими на голе тіло...
К- коаліція
У- урядів
К-котрі
О-організовано
Л-*******
Д-дивитись
Атож!
Мене ледве не вирвало!
Ну да, ну да... А терроризм в виде "СВОйской" войны в Украине вызывал лишь "серьёзную обеспокоенность" и "глубокую озабоченность". Во всяком случае на начальных этапах.
Чи без них війна в Україні не почалась би?
а где озабоченность и обеспокоенность?