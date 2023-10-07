В ЕС осудили атаку ХАМАС на Израиль: Это терроризм в его самой отвратительной форме

Руководство ЕС осудило ракетную атаку ХАМАС по Израилю и выразило солидарность с израильским народом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаку терроризмом в самой отвратительной его форме.

"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшим террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент", - написал президент Европейского совета Шарль Мишель.

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Об однозначном осуждении нападения заявил также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Мы с болью следим за новостями, поступающими из Израиля. Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС. Это ужасное насилие должно немедленно прекратиться. Терроризм и насилие ничего не решают.

ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", – заявил он.

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