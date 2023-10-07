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В ЕС осудили атаку ХАМАС на Израиль: Это терроризм в его самой отвратительной форме

ізраїль

Руководство ЕС осудило ракетную атаку ХАМАС по Израилю и выразило солидарность с израильским народом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаку терроризмом в самой отвратительной его форме.

"Я однозначно осуждаю нападение террористов ХАМАС на Израиль. Это терроризм в его самой отвратительной форме. Израиль имеет право защищаться от таких отвратительных нападений", - заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Решительно осуждаем неизбирательные атаки, направленные против Израиля и его народа сегодня утром, повлекшим террор и насилие против невинных граждан. Мои мысли со всеми жертвами. ЕС солидарен с израильским народом в этот ужасный момент", - написал президент Европейского совета Шарль Мишель.

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Об однозначном осуждении нападения заявил также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Мы с болью следим за новостями, поступающими из Израиля. Мы однозначно осуждаем нападения ХАМАС. Это ужасное насилие должно немедленно прекратиться. Терроризм и насилие ничего не решают.

ЕС выражает свою солидарность с Израилем в эти трудные моменты", – заявил он.

Также читайте: ХАМАС нанес массированный ракетный удар по Израилю, боевики Сектора Газа пытаются проникнуть в южное поселение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Израиль (1924) Урсула фон дер Ляйен (513) Боррель Жозеп (784) Шарль Мишель (246)


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Топ комментарии
+16
Якщо для боротьби з терроризмом у вас тільки засудження, то рано чи пізно, він прийде й до вас. Бо ви усі знаєте, де голова цього дракона, і ви знаєте, що в Україні цю гадину можна було швидко добити. Але ніт. Ну ок.
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07.10.2023 12:56
+13
Очень озабочены и призывают сесть за стол для мирных переговоров. ПОМИРИТЕСЬ!
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07.10.2023 12:49
+10
Це просто тероризм у класичній формі рівня ІДІЛ. А найогидніша форма, це коли тероризмом займається ціла ядерна держава, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН.
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07.10.2023 13:05
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Очень озабочены и призывают сесть за стол для мирных переговоров. ПОМИРИТЕСЬ!
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07.10.2023 12:49 Ответить
Так було вже таке і не раз. Скільки б не було війн у Ізраїлі весь час їх хотіли схилити до мирних перемовин. А вони своє намагалися робити і не слухати миролюбців за чужий рахунок. Але це було значнораніше. Що там зараз не знаю.
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07.10.2023 12:52 Ответить
Ща и ООН "озаботится"
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07.10.2023 12:54 Ответить
там уже і Україна виразила "сутрбованість", а ти думав що усі відразу побігли у війну вступати?
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07.10.2023 12:59 Ответить
Ґлубокая обєспокоєнность???)))))
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07.10.2023 12:50 Ответить
Якщо для боротьби з терроризмом у вас тільки засудження, то рано чи пізно, він прийде й до вас. Бо ви усі знаєте, де голова цього дракона, і ви знаєте, що в Україні цю гадину можна було швидко добити. Але ніт. Ну ок.
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07.10.2023 12:56 Ответить
Цікаво, а кого Ізраїль окупував, кацапе?
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07.10.2023 13:09 Ответить
До 1940-х років не было і арабських держав, як і палестинського народу, який вигадали в 1964 р. у КДБ
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07.10.2023 13:18 Ответить
До якогось історичного моенту не було багато існуючих тепер країн.
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07.10.2023 13:23 Ответить
Так, тепер на руїнах Османської імперії існує 22 арабські держави і лише одна єврейська. Британці віддали арабам половину Палестини в 1940 році, ця держава називається Йорданія. На території Ізраїлю живуть точно такі ж араби, як у Йорданії, 22% громадян Ізраїлю - араби. Якщо цим арабам потрібна арабська держава, то можуть переїхати в Йорданію. Точно так само, як кацапи ДЛНР можуть переїхати в кацапію
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07.10.2023 13:31 Ответить
Абсолютно всіх
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07.10.2023 19:10 Ответить
Ізраїль не міг нічого окупувати за визначенням. Немає жодної країни, яку він окупує.
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07.10.2023 13:21 Ответить
ООН з Вами не згодна.
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07.10.2023 13:58 Ответить
Палестинська держава не існує юридично, визнання кацапами і подібними = теж саме, що визнання ними лугандона
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07.10.2023 14:10 Ответить
Тому що з ...гопниками не можна домовлятися! З терорізмом треба боротися, а не ...заявляти...занепокоїння!
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07.10.2023 13:04 Ответить
Це просто тероризм у класичній формі рівня ІДІЛ. А найогидніша форма, це коли тероризмом займається ціла ядерна держава, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН.
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07.10.2023 13:05 Ответить
Можем помочь сделать систему оповещения, что бы когда их"железный купол" пропускает ракеты посерьезней чем из водопроводных труб - люди хоть спрятались. Ну и чем они нам помогали еще кроме системы оповещения и озабоченности ? Поможем чем сможем, симетрично.
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07.10.2023 13:09 Ответить
На рівні держави допомагали медичним приладдям, медикаментами та нещирими поясненнями, чому не надають військову допомогу. Прості ізраїльтяни в більшості на боці України.
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07.10.2023 13:36 Ответить
на прикладі арестовича - посол Ізраіля займався лобіюванням, порушенням законодавства України щодо виїзду за кордон.

На конференції в травні 2023 року - арестович заявив, що його випустили дякуючи послу
https://youtu.be/yDsuwDUudlY?t=199

згідно постанови КМУ про перетин кордону - такої можливості "дякуючи послу" не визначено
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07.10.2023 14:09 Ответить
і не дай боже використовувати зброю з комплектуючими із європи, для обстрілу вражої території!
бо це ескалація!
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07.10.2023 13:10 Ответить
На хитрую еврейскую ж..пу,хамас пытается подобрать винт с хитрой резьбой...и кто ж это вооружает ваших врагов ,а...евреи??Старались не злить рашку,со своей импотентной позицией по Украине...*********,которая дружит и коммуницирует с Ираном...Ну,вот...кушайте теперь...в шабат.Наука вам будет,что с ********-договариваться никак нельзя,но вы это и сами знаете,но очень любите включать дурня...вот результат.Поцелуйте расиюшку в ее одрябшую жопу...пока мы ее еще не порвали окончательно..вам судя по всему,это более двух лет как нравится.
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07.10.2023 13:13 Ответить
"Предварительные данные о жертвах первого дня войны, начатой ХАМАСом. В Израиле убиты не менее 22 человек, около 300 раненых.

Число захваченных израильтян, которых вывезли в Газу, неизвестно. Источники в Газе заявляли о 35 пленных."
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07.10.2023 13:20 Ответить
Ізраїль відповість, навіть не сумнівайтесь. Це нам нІЗЗя по кацапсятині стріляти...
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07.10.2023 13:24 Ответить
А в ЕС нікого не здивувало що сьогодні день народження *****?
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07.10.2023 13:26 Ответить
А Ізраїль не здивувало?
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07.10.2023 13:37 Ответить
то другоє, оффтоп.
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07.10.2023 13:42 Ответить
Ну і мать їх в ньоб...
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07.10.2023 13:46 Ответить
савпадєніє?
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07.10.2023 13:51 Ответить
Ні думаю...
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07.10.2023 14:16 Ответить
"ХАМАС уже захватил семь израильских городков и поселков на границе."
А где армия Израиля? А чем занималась израильская разведка последние месяцы? Ведь агентов, осведомителей у израильской разведки там должно быть навалом..
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07.10.2023 13:31 Ответить
То є повний про# провал розвідки та відповідних спецслужб Ізраїлю.
Напад Хамасу відбувся зненацька, вранці у свято, у суботу і тривалий час не отримував організованого спротиву силовиків.
Локальний, спонтанний спротив надавали озброєні громадяни -резервісти, багато з яких загинули, тримаючи в руках зброю, в бронежилетах, накинутими на голе тіло...
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07.10.2023 13:44 Ответить
Ізраїльтяни свого часу розстрілювали арабів під час намазу. Тепер араби розстрілюють ізраїльтян під час шаббату. ... Виживуть тільки атеїсти...
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07.10.2023 13:56 Ответить
А вроде,, у каждого израильского резервиста имеется дома оружие с боеприпасами, если в поселке тысячи домов - то должно быть более тысячи вооруженных израильтян, которые могли в любую минуту оказать сопротивление врагу, а этот враг спокойно захватил семь городков и поселков, будто там и мужчин не было..
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07.10.2023 16:18 Ответить
так, яша кєдмі, великий агент моссаду, трохи був зайнятий в мацкві на шоу шапіро-сольвйова. не розірватися ж йому (хоча, непогана ідея).
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07.10.2023 14:17 Ответить
А что, кроме яши в израильских спецслужбах больше нет агентов?
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07.10.2023 16:12 Ответить
схоже на те, остання надія була на нього
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07.10.2023 18:58 Ответить
Вже давно треба в світі створити нову організацію , щоб зв'язати між собою всі ці нікчемні оони , єеси , нати ітд.

К- коаліція
У- урядів
К-котрі
О-організовано
Л-*******
Д-дивитись
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07.10.2023 13:35 Ответить
Це тероризм у його найогиднішій формі

Атож!
Мене ледве не вирвало!
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07.10.2023 13:40 Ответить
Аби ЄС так оперативно рф засуджував, в одній Грозі в 2,5 рази більше загинуло людей. Ізраїль тепер теж буде в нейтралітеті до ірану і його ракет
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07.10.2023 14:08 Ответить
"Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала атаку терроризмом в самой отвратительной его форме".
Ну да, ну да... А терроризм в виде "СВОйской" войны в Украине вызывал лишь "серьёзную обеспокоенность" и "глубокую озабоченность". Во всяком случае на начальных этапах.
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07.10.2023 14:31 Ответить
В Їзраїлі нема зрадників і 1000 разів менше хабарників.
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07.10.2023 14:58 Ответить
А до чого тут "зрадники" та "хабарники", яких нема в Ізраїлі? (Хоча на справді є).
Чи без них війна в Україні не почалась би?
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07.10.2023 15:47 Ответить
Русня натравила своих союзников на Израиль чтобы отвлечь мир от войны в Украине.
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07.10.2023 14:46 Ответить
привет Ясеру Арафату
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07.10.2023 14:59 Ответить
ну сразу прям таки "решительно осуждаем"
а где озабоченность и обеспокоенность?
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07.10.2023 14:58 Ответить
сраний ес каже що в ізраілі отвратітельний тероризм,то в Україні що увесілітельна пргулка.
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07.10.2023 18:24 Ответить
Висловлюю "діп консьорн".
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07.10.2023 19:31 Ответить
Израиль избегал конфликта с московитами как мог и все равно получил, у себя Бучу и Ирпен
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07.10.2023 21:14 Ответить
 
 