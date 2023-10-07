По меньшей мере 22 человека погибли и более 70 получили серьезные ранения в результате атаки ХАМАС на Израиль
В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере 22 человека.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times of Israel.
"Служба экстренной помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что по меньшей мере 22 человека были убиты с начала массированной атаки террористической группы ХАМАС", - говорится в сообщении.
Ожидается, что количество погибших возрастет.
По словам представителя службы, более 70 человек получили серьезные ранения. Всего пострадали около 300 человек.
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....(читает Ветхий завет)..... ээээээ, лучше не надо, НЕ НАДО г*споди.
(кстати я ничего не съермачил - почитайте шо г*сподь творил с этим народом - сралин тупо плачет в углу)
ну, почитав. понравилось, давай ішшо!!!
До речі, чого не було таких ********** коли Азербайджан напав на Арменію?
А нафантазувати багато чого можна. Наприклад, як росія ядерні бомбардировки України буде робити.
Азербайджан мав право повертати свою землю і ніхто і слова не сказав про переговори.
Хамас атакував Ізраїль і вбиває мирних жителів. Ізраїль має повне право на військову відповідь.
То до чого це ображене скавчання про переговори?
ниче тя не колет? ум? я то не судья, но реально претензии и захват земли = "нам это бох дал".
даже русня хоть какие то претензии оюъясняет шо типо была Ымперия. а там? - "намбохдал".
страчувати полонених хамасівцям? ахаха, пошукай - Гілад шаліт.
просто. і поймеш шо полонений там у ХАМАСу на вагу не то шо золота, а... як то - "каліфорнію"(елемент чи метал такий, в сто раз дорожчий алмазів)
в першу чергу страждають цивільні люди !!
Якщо після сьогоднішніх подій у Ізраїлі там і надалі не будуть чітко і однозначно підтримувати Україну у війні проти Московії, то я тоді остаточно переконаюсь, що євреї такіж ж
янелохи, як у всьому світі...
удачі тобі, беня нетаньяху. до ***** з'їзди на мацкву, як ти це робив раніше, нехай він тобі поспівчуває, чи іран попросить.