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По меньшей мере 22 человека погибли и более 70 получили серьезные ранения в результате атаки ХАМАС на Израиль

ізраїль

В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере 22 человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times of Israel.

"Служба экстренной помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что по меньшей мере 22 человека были убиты с начала массированной атаки террористической группы ХАМАС", - говорится в сообщении.

Ожидается, что количество погибших возрастет.

По словам представителя службы, более 70 человек получили серьезные ранения. Всего пострадали около 300 человек.

Читайте: В ЕС осудили атаку ХАМАС на Израиль: Это терроризм в его самой отвратительной форме

Автор: 

Израиль (1924) обстрел (27151)


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Топ комментарии
+29
підори в тапках, що вбивають цивільних мають бути намотані на траки меркав разом зі своїми сраними мопедами. А пітушача позиція уряду Ізраілю стосовно українців це окреме питання.
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07.10.2023 13:22
+15
А кто тут шутит? Обе стороны должны немедленно сесть за стол переговоров и прекратить эту бессмысленную бойню. Это взвешенная позиция мирового сообщества.
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07.10.2023 13:27
+13
Продивіться відео, як знищується танк Меркава з дрону. В мене відчуття і впевненність що оператор дрону має досвід роботи цього, більше того цей досвід він набув на війні проти України.
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07.10.2023 13:40
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підори в тапках, що вбивають цивільних мають бути намотані на траки меркав разом зі своїми сраними мопедами. А пітушача позиція уряду Ізраілю стосовно українців це окреме питання.
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07.10.2023 13:22 Ответить
В Ізраїлі "цивільних" чоловіків як таких немає, крім дітей. Всі резервісти...
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07.10.2023 14:01 Ответить
"Министерство здравоохранения Израиля сообщило, что, по состоянию на 13:00, в больницы страны доставлены не менее 545 раненых в результате ракетных обстрелов и атак террористов, проникших на израильскую территорию.
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07.10.2023 13:22 Ответить
г*споди, помоги своему народу!!!!
....(читает Ветхий завет)..... ээээээ, лучше не надо, НЕ НАДО г*споди.
(кстати я ничего не съермачил - почитайте шо г*сподь творил с этим народом - сралин тупо плачет в углу)
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07.10.2023 13:35 Ответить
маячня, прочитай спочатку Старий завіт, а потім пиши свої висери
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07.10.2023 13:41 Ответить
про те як Яхве(той самий ісус) проклинав, насилав епідемії і нищив свій народ за найменшу непокору?
ну, почитав. понравилось, давай ішшо!!!
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07.10.2023 14:01 Ответить
Це твої фантазії і не забувай, що в Україні антисемітизму немає
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07.10.2023 14:08 Ответить
Та зачекай....нема. Може й нема. Але за всіх не скажеш. А втім на якого рябка тоді поспіхом закончик про запобігання антисемітизму прийняли.Що, є праблємка? рекомендую поспіхом ознайомитись - щось я там не бачу про інші національності, окрім...
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07.10.2023 14:26 Ответить
Головне в тому, що антисимітизм є тільки в кацапії і в тому, що багато кацапів-тролів виступають тут через український IP.
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07.10.2023 14:30 Ответить
Нє, спочатку прочитай (поверхнево) закон, потім всі розмови, якщо захочеш
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07.10.2023 14:32 Ответить
Закон http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71166 № 5110 вносить зміни до статті 161 Кримінального кодексу України у частині встановлення кримінальної відповідальності за прояви антисемітизму.
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07.10.2023 14:33 Ответить
Кацапе, повторюю, в Україні антисемітизму немає
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07.10.2023 14:37 Ответить
Жарти то звісно смішно, проте хамас масово вбиває цивільних і страчує полонених, сподіваюсь ізраілю вистачить сил та засобів вивезти цей хаос перших днів та назавжди закрити питання з цими терористами
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07.10.2023 13:24 Ответить
А кто тут шутит? Обе стороны должны немедленно сесть за стол переговоров и прекратить эту бессмысленную бойню. Это взвешенная позиция мирового сообщества.
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07.10.2023 13:27 Ответить
Це все звісно дуже смішно, але Ізраїль може розкатати Палестину за кілька днів, а Україна росію не може взагалі. Тож як би ти не немагався дзеркалити ситуацію, але вона не однакова.
До речі, чого не було таких ********** коли Азербайджан напав на Арменію?
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07.10.2023 13:34 Ответить
Не может. Потому что тогда Израиль возненавидят все в этом мире и уничтожат в ближайшие десятилетия. По этой же причине Россия не бросила бомбу на Киев ядерную. Потому что последствия сложнее.
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07.10.2023 13:35 Ответить
Ой, не верзи херню, знавець недороблений. Щось ніхто раніше Ізраїль не знищив. Вони вже раніше контролювали сектор Газа майже 30 років.
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07.10.2023 13:41 Ответить
Не буде. 30 років не означало і зараз не буде.
А нафантазувати багато чого можна. Наприклад, як росія ядерні бомбардировки України буде робити.
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07.10.2023 14:28 Ответить
Нічого це не буде означати - там суніти і шеіти. Там давно арабські бабулєси ТАКІ, що спочатку гроші вирішуватимуть хто за кого впишеться.Так що....
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07.10.2023 14:28 Ответить
Де факто це проксі-війна з Арменією.
Азербайджан мав право повертати свою землю і ніхто і слова не сказав про переговори.
Хамас атакував Ізраїль і вбиває мирних жителів. Ізраїль має повне право на військову відповідь.
То до чого це ображене скавчання про переговори?
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07.10.2023 13:43 Ответить
А что тут смешного? Призыв к миру - это уже смешно? Война - это зло. Миром правит любовь!
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07.10.2023 13:37 Ответить
Ой..піди подивись в очі пуйлу і тебе попусте...
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07.10.2023 14:06 Ответить
Не від тих, хто відкидає будь-які перемовини.
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07.10.2023 14:08 Ответить
Ти як наче не від світу цього. Спустись на землю і подивись що робиться.
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07.10.2023 14:58 Ответить
Мир з Хамасом в обмін на територію Ізраїлю? Десь вже була схожа пропозиція?
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07.10.2023 17:16 Ответить
Ну не выйдет. В Секторе Газа живет два миллиона человек.
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07.10.2023 13:27 Ответить
их проблемы хамас там управляет теперь пуст защитит на пикапах против танков и без пво с воплями к братишкам из ирана помогите убивают как рузге под Киевом
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07.10.2023 13:29 Ответить
Ну как бы все просто. Хамас растворится в людском муравейнике. Или вообще уедет в пустыню куда-то от Газы.
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07.10.2023 13:30 Ответить
куда они городские в пустыне не выживут
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07.10.2023 13:31 Ответить
Поедут в Ирак или еще куда. Покентуются там пару месяцев и вернуться обратно.
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07.10.2023 13:32 Ответить
Ну хто ж їх уже в Ізраїль впустить..
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07.10.2023 14:07 Ответить
Вони дуже щільно живуть. Одним ударом зразу десятки можна накривати.
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07.10.2023 13:30 Ответить
Cил вистачить. Не вистачить яєць. Бо знадобиться політичне протистояння проти Москви. А маючи 25 відсотків ізраловатників серед населення не дуже це можливо зробити.
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07.10.2023 13:29 Ответить
Но, чему мы точно научились - держать удар и давать сдачи. «Возмездие придет на кончике железных мечей и будет земля врага утопать в крови».
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07.10.2023 13:30 Ответить
угу, правда эта земля как бы ...... "бохом дана", и пох шо там кто-то жил до "бохоизбранных".
ниче тя не колет? ум? я то не судья, но реально претензии и захват земли = "нам это бох дал".
даже русня хоть какие то претензии оюъясняет шо типо была Ымперия. а там? - "намбохдал".
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07.10.2023 13:40 Ответить
Военный командир палестинской группировки ХАМАС Мухаммед Дейф в своем заявлении сегодня утром объявил о начале "специальная военной операции" против Израиля после того, как из сектора Газа были выпущены десятки ракет, сообщает DPA. 😂8 лет домбили хамас
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07.10.2023 13:46 Ответить
ти єврей?
страчувати полонених хамасівцям? ахаха, пошукай - Гілад шаліт.
просто. і поймеш шо полонений там у ХАМАСу на вагу не то шо золота, а... як то - "каліфорнію"(елемент чи метал такий, в сто раз дорожчий алмазів)
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07.10.2023 13:37 Ответить
зараз там або пан або пропав як у 1973му так що буде бійня
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07.10.2023 13:40 Ответить
Спасибо.
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07.10.2023 14:54 Ответить
Висловлюю свою поглиблену занепокоєність...
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07.10.2023 13:29 Ответить
Чи не вперше , терористи проникли на територію Ізраілю, а це вже
в першу чергу страждають цивільні люди !!
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07.10.2023 13:29 Ответить
Как бы верно заметили. Эти атаки начались пару лет назад. Со временем они становились все смелее. Израиль просто не знает что им делать.
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07.10.2023 13:31 Ответить
Вони там кожен ранок. На роботу йдуть. А ввечері додому.
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07.10.2023 13:33 Ответить
ООН що скаже, чи озаботиться? Прийдеться чекати понеділка, бо вихідні.
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07.10.2023 13:31 Ответить
я бачив відео де тільки в однім будинку лежало 7 тіл цивільних .Про які 60 боєвиків пишуть коли на одному напрямку тільки 60 бігло тупо пустелею
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07.10.2023 13:31 Ответить
Уже зрозуміло що убитих кілька сотень, і військових також не мало 🤬🤬🤬
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07.10.2023 13:38 Ответить
"А что нам скажет товарищ Трамп?"
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07.10.2023 13:33 Ответить
Трамп скаже, що Треба з хамасом розмовляти
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07.10.2023 13:34 Ответить
АУУ, Макрон! Ти дзвонив у Газу? Ні? А чого?
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07.10.2023 13:36 Ответить
я вот одного не понимаю, там того сектора Газа хер да нихера, узкая полоска возле моря, почти полностью окруженная Израилем, морем и частично Египтом. И вот с этой сранью Израиль не может справиться? да там за неделю можно махмудов в Средиземное море скинуть
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07.10.2023 13:36 Ответить
Кончені Z-пропагандоні радіють атаці ХАМАС на Ізраїль
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07.10.2023 13:36 Ответить
тільки на одному опорнику було вбито 60 солдат Ізраїлю які 22
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07.10.2023 13:36 Ответить
А що..треба всім світовим лідерам кромі Кацапії бо вона і є головний терорист світу висловити глибоке занепокоїня та стурбованість та закликати сторони конфлікту до мирних переговорів ...
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07.10.2023 13:39 Ответить
Продивіться відео, як знищується танк Меркава з дрону. В мене відчуття і впевненність що оператор дрону має досвід роботи цього, більше того цей досвід він набув на війні проти України.
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07.10.2023 13:40 Ответить
Вполне может быть что в войне в Йемене. Там очень активно уничтожали саудовские танки.
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07.10.2023 13:42 Ответить
Увесь Ближній Схід має безкінечну серію війн, там завжди є де повчитись.
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07.10.2023 13:48 Ответить
Соболезную евреям. Правительство Израиля доигралось в либерализм с Москвой.
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07.10.2023 13:48 Ответить
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07.10.2023 13:50 Ответить
Пока Запад не поймет, что центр мирового терроризма находится в Кремле, ничего не изменится и мир будет постоянно содрогаться от подобных акций.
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07.10.2023 13:54 Ответить
Маю надію, що ізраїльтяни нарешті визначаться із тим, що одвічні їхні вороги - кацапи, а араби - то лише маріонетки в їхніх руках. Уряд, який загравав з кацапами, повинен були розпущений.
Якщо після сьогоднішніх подій у Ізраїлі там і надалі не будуть чітко і однозначно підтримувати Україну у війні проти Московії, то я тоді остаточно переконаюсь, що євреї такіж ж янелохи, як у всьому світі...
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07.10.2023 13:56 Ответить
Господи, де кацапи, а де Сектор Газа. Чи ти думаєш якби євреї бачили, що їх накачують зброєю саме кацапи, вони б так і мовчали?
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07.10.2023 14:16 Ответить
Корнет, нє?
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07.10.2023 14:22 Ответить
Шо корнет, нє? То хіба єдиний ПТРК у світі?
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07.10.2023 14:29 Ответить
От поясни мені, нахєра? Нахєра ти захищаєш кацапів?
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07.10.2023 14:33 Ответить
По 9 каналу Израиля, заявляют о 500 человек(а не 70) раненных. Также заявляют о 7 захваченных арабами сёлах Израиля.
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07.10.2023 13:57 Ответить
ага
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07.10.2023 14:00 Ответить
іранці через своїх проксі хамас відкрили другий фронт проти цивілізованого світу, як подарунок х-лу на др
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07.10.2023 14:14 Ответить
И кто там втирал, мне, что Железный купол это прям вот от всего и всего и прям на 100%? Ау.
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07.10.2023 14:19 Ответить
Железный кумпол лучше всего помогает тем, кто его продает.
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07.10.2023 17:22 Ответить
Палестинці-це місцеві для Близького Сходу кацапи Відношення до поранених ,вбитих та полонених вояків-тотожнє. Дикуни,одним словом
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07.10.2023 14:25 Ответить
Хай натаньяху ще раз поїде у москву на безсмерний пук
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07.10.2023 14:27 Ответить
❗❗ ХАМАС встановив контроль над 7 містами Ізраїля
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07.10.2023 14:34 Ответить
они только над анусом своего командира могут установит контроль да и то до прилёта по его месту нахождения
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07.10.2023 15:21 Ответить
❗ЗАХОПЛЕНІ БАЗИ І МІСТА! концепція ОБОРОНИ Ізраїлю ВПАЛА, розвідка ГОТУЄ ЗАЧИСТКУ кордону | ШАРП
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07.10.2023 14:36 Ответить
Все это радосное улюлюканье у арабов завтра-послезавтра превратится в вой и сопли Евреи сейчас домобилизируют первую волну, отдуплятся шо де как И начнется резня без жалости, и цитируя извесный шедевр - Через час те из вас кто останется в живых будут завидовать... мертвым.
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07.10.2023 15:51 Ответить
Згадав при палестинський табір біженців Сабра і Шатіла. Десь в 70-80х його рознесла ізраїльська армія після аналогічних наскоків арафатівського ФВП.
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07.10.2023 18:21 Ответить
А хто пібурює палестинців до агресії?Може ніхто й не пібурює?
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07.10.2023 15:09 Ответить
Ливанские СМИ сообщают, что лидеры и высокопоставленные руководители Хезболлы находятся в бункерах. Нормальные герои всегда идут в обход.
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07.10.2023 15:40 Ответить
подохла пара десятків євреїв - світова трагедія. загинули сотні тисяч українців - привід для висловлення стурбованості.
удачі тобі, беня нетаньяху. до ***** з'їзди на мацкву, як ти це робив раніше, нехай він тобі поспівчуває, чи іран попросить.
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07.10.2023 17:05 Ответить
22 особи... це жах. Однак с. Гроза наразі 51. Занепокоєння сильних світу має бути щодо України в 2 рази білше.
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07.10.2023 21:11 Ответить
 
 