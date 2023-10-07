По меньшей мере 22 человека погибли и более 70 получили серьезные ранения в результате атаки ХАМАС на Израиль

В результате атаки ХАМАС на Израиль погибли по меньшей мере 22 человека.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщает The Times of Israel.

"Служба экстренной помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что по меньшей мере 22 человека были убиты с начала массированной атаки террористической группы ХАМАС", - говорится в сообщении.

Ожидается, что количество погибших возрастет.

По словам представителя службы, более 70 человек получили серьезные ранения. Всего пострадали около 300 человек.

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