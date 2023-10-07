За минувшие сутки Силы обороны продвинулись на востоке до 300 метров, - Восточная группировка войск

На востоке Украины Силы обороны за минувшие сутки продвинулись по разным направлениям от 100 до 300 метров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Противник не оставляет попыток отбить свои утраченные позиции. Использует артиллерию, танки, минометы, также применяет авиацию. 433 раза он бил по позициям Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении, также дважды использовал свои авиационные подразделения. Нам удалось уничтожить ряд различных артиллерийских систем, среди которых и Мста-Б, и Д20, и Д35 пушки. Также уничтожили 4 FPV-дрона и еще два склада с боеприпасами", - рассказал Евлаш.

Также читайте: ВСУ готовятся к двум погодным сценариям на фронте с наступлением холодов, - спикер Восточной группировки Евлаш

Он добавил, что на востоке страны по разным направлениям Силы обороны за минувшие сутки продвинулись от 100 до 300 метров. Также противник продолжает пытаться вернуть утраченные позиции около Андреевки.

В общей сложности, по его словам, произошло 10 боевых столкновений, во время которых украинские защитники ликвидировали почти 170 оккупантов. Еще пятеро сдались в плен.

Продолжаются тяжелые бои, ситуация напряженная, но контролируемая Силами обороны.

Также читайте: В течение суток Силы обороны отразили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, - Генштаб