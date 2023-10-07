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Новости
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За минувшие сутки Силы обороны продвинулись на востоке до 300 метров, - Восточная группировка войск

война,всу

На востоке Украины Силы обороны за минувшие сутки продвинулись по разным направлениям от 100 до 300 метров.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш.

"Противник не оставляет попыток отбить свои утраченные позиции. Использует артиллерию, танки, минометы, также применяет авиацию. 433 раза он бил по позициям Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении, также дважды использовал свои авиационные подразделения. Нам удалось уничтожить ряд различных артиллерийских систем, среди которых и Мста-Б, и Д20, и Д35 пушки. Также уничтожили 4 FPV-дрона и еще два склада с боеприпасами", - рассказал Евлаш.

Также читайте: ВСУ готовятся к двум погодным сценариям на фронте с наступлением холодов, - спикер Восточной группировки Евлаш

Он добавил, что на востоке страны по разным направлениям Силы обороны за минувшие сутки продвинулись от 100 до 300 метров. Также противник продолжает пытаться вернуть утраченные позиции около Андреевки.

В общей сложности, по его словам, произошло 10 боевых столкновений, во время которых украинские защитники ликвидировали почти 170 оккупантов. Еще пятеро сдались в плен.

Продолжаются тяжелые бои, ситуация напряженная, но контролируемая Силами обороны.

Также читайте: В течение суток Силы обороны отразили атаки россиян на Купянском, Лиманском, Марьинском, Шахтерском и Запорожском направлениях, - Генштаб

Автор: 

ВСУ (6587) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+10
*** зелена наволоч і 72% ідіотів. Це ми мали окопатись і сидіти в оборона, а ве вибивати москалів з центру країни по 300 метрів на день нах. Чорти беруть коли таке читаю.
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07.10.2023 14:36
+4
Кожен сантиметр відвойованоі нашої землі в окупанта -
це кров наших захисників , біль та сльози украінськоі націі ,
яку кремлівське падло намагається знищити 😠

Сьогодні день народження у цього фашиста , отож побажаємо
йому поскоріше здохнути , подавившись святковим тортом 😡
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07.10.2023 14:58
+3
А ти в ньому вівця.
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07.10.2023 14:27
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Є таке, а ще орки ввели додаткові резерви Кремінна, арта ЗСУ по них відпрацювала на відмінно, як і Авдіївка.
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07.10.2023 14:16 Ответить
А ти в ньому вівця.
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07.10.2023 14:27 Ответить
Люди працюють, не заважайте їм. Давлять на емоції. Але справедливості заради при цьому є і вина уряду Зеленського у розкраданнях під час війни. Вже є підтверджені розслідування.
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07.10.2023 14:31 Ответить
*** зелена наволоч і 72% ідіотів. Це ми мали окопатись і сидіти в оборона, а ве вибивати москалів з центру країни по 300 метрів на день нах. Чорти беруть коли таке читаю.
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07.10.2023 14:36 Ответить
Кожен сантиметр відвойованоі нашої землі в окупанта -
це кров наших захисників , біль та сльози украінськоі націі ,
яку кремлівське падло намагається знищити 😠

Сьогодні день народження у цього фашиста , отож побажаємо
йому поскоріше здохнути , подавившись святковим тортом 😡
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07.10.2023 14:58 Ответить
Ваше предложение?
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07.10.2023 15:11 Ответить
 
 