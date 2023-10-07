Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших. ФОТОрепортаж (обновлено)
Уже удалось идентифицировать 48 погибших в результате атаки РФ по с. Гроза в Харьковской области 5 октября.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.
"С сегодняшнего дня начинаем возвращать родственникам идентифицированные тела погибших в с. Гроза. Уже установили 39 тел погибших.
С использованием мобильной ДНК-лаборатории за ночь было проведено исследование 37 фрагментов тел. 38 исследований еще находятся в работе. Автоматически сравниваем ДНК с образцами родственников. Нашли 9 совпадений.
12 тел остается не идентифицированными. Работу проводим без остановки.
Сегодня сможем отдать семьям тела тех, кого удалось установить", – говорится в сообщении.
Позже днем Болвинов сообщил, что идентифицировали уже 48 погибших.
"Наши специалисты продолжают работу, уже отобрали и обработали образцы ДНК шестнадцати родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс "АNDE".
Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов - тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам", - написал он.
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
Вічна пам'ять...
С.У.М.
Не бійтеся дати в пику сусіду, коли він за рашу.
то судячи по тому що робить *****, і по тому що в ізраілі, сміливо можем сказати що вже є третя світова!!!
іран підтримає бойовиків, а кндр та кнр орків
штати, британія та ЄС будуть стурбовано вирішувати,
дати зброю чи ні...
далі в ЄС буде арабський мір, в штатах африканська весна і до уралу або й до москви буде Китай
Чому такі висновки тільки в неї і тільки після трагедії!
Правила безпеки повинні транслюватися на кожному куті!
Не чув про таке.