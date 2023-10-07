Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Уже удалось идентифицировать 48 погибших в результате атаки РФ по с. Гроза в Харьковской области 5 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"С сегодняшнего дня начинаем возвращать родственникам идентифицированные тела погибших в с. Гроза. Уже установили 39 тел погибших.

С использованием мобильной ДНК-лаборатории за ночь было проведено исследование 37 фрагментов тел. 38 исследований еще находятся в работе. Автоматически сравниваем ДНК с образцами родственников. Нашли 9 совпадений.

12 тел остается не идентифицированными. Работу проводим без остановки.

Сегодня сможем отдать семьям тела тех, кого удалось установить", – говорится в сообщении.

Смотрите: "Один дом - пять гробов сразу": в Грозе на Харьковщине местные вспоминают погибших односельчан и готовятся к похоронам. ВИДЕО

Позже днем Болвинов сообщил, что идентифицировали уже 48 погибших.

"Наши специалисты продолжают работу, уже отобрали и обработали образцы ДНК шестнадцати родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс "АNDE".

Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов - тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам", - написал он.











