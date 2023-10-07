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Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших. ФОТОрепортаж (обновлено)

Уже удалось идентифицировать 48 погибших в результате атаки РФ по с. Гроза в Харьковской области 5 октября.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил заместитель начальника ГУ Нацполиции в Харьковской области – начальник следственного управления Сергей Болвинов.

"С сегодняшнего дня начинаем возвращать родственникам идентифицированные тела погибших в с. Гроза. Уже установили 39 тел погибших.

С использованием мобильной ДНК-лаборатории за ночь было проведено исследование 37 фрагментов тел. 38 исследований еще находятся в работе. Автоматически сравниваем ДНК с образцами родственников. Нашли 9 совпадений.

12 тел остается не идентифицированными. Работу проводим без остановки.

Сегодня сможем отдать семьям тела тех, кого удалось установить", – говорится в сообщении.

Смотрите: "Один дом - пять гробов сразу": в Грозе на Харьковщине местные вспоминают погибших односельчан и готовятся к похоронам. ВИДЕО

Позже днем Болвинов сообщил, что идентифицировали уже 48 погибших.

"Наши специалисты продолжают работу, уже отобрали и обработали образцы ДНК шестнадцати родственников. Еще 79 образцов из неопознанных тел и фрагментов останков прогоняют через ДНК-комплекс "АNDE".

Российская ракета разорвала людей так, что криминалисты и следователи имеют десятки таких фрагментов - тщательно работают с каждым, собирая погибших буквально по кусочкам", - написал он.

Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших 01
Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших 02
Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших 03
Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших 04
Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших 05
Ракетный удар по с. Гроза: идентифицировано 48 погибших 06

Автор: 

обстрел (27151) Харьковщина (5577)


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Топ комментарии
+23
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07.10.2023 15:22
+17
це жах...
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07.10.2023 15:21
+14
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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07.10.2023 15:24
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це жах...
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07.10.2023 15:21 Ответить
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерногї зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Янелох-Боневтік став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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07.10.2023 17:55 Ответить
Так зелени макаки за пть років да два роки війни жодної ракети не виробили. Вори роблять відосікі, працюють на штучним інтелектом та папі збільшують пенсію, вчергово.
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08.10.2023 18:20 Ответить
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07.10.2023 15:22 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
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07.10.2023 15:24 Ответить
Україна та Ізраїль на одній стороні
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07.10.2023 15:26 Ответить
Ні, ізраїлю чхати на Україну.
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07.10.2023 15:50 Ответить
Треба знайти цю мерзоту що вказав ворогу час і місце провелення жалобного заходу. І віддати його родинам загиблих
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07.10.2023 15:39 Ответить
Самая главная мразота сидит в Рашке в бункере под именем )(yйлo
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07.10.2023 19:48 Ответить
В один раз раптово закінчилися більш як півсотні людей горе, біль, радість і надія...
С.У.М.
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07.10.2023 15:48 Ответить
Тільки помста.

Не бійтеся дати в пику сусіду, коли він за рашу.
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07.10.2023 15:48 Ответить
світ боявся роз"ібати ***** зимою 2022го!
то судячи по тому що робить *****, і по тому що в ізраілі, сміливо можем сказати що вже є третя світова!!!
іран підтримає бойовиків, а кндр та кнр орків
штати, британія та ЄС будуть стурбовано вирішувати,
дати зброю чи ні...
далі в ЄС буде арабський мір, в штатах африканська весна і до уралу або й до москви буде Китай
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07.10.2023 15:55 Ответить
Юлія Латиніна https://youtu.be/yN4vBh2E8UY?si=es1-1JEUUi2gf5Yh&t=61 про обстріл села Гроза : У кацапів є система "Леєр" на літаку, яка відслідковує інформацію на десятки кілометрів вглиб! І оператор побачив скупчення 60+ мобільників в одному місці та вирішено було вдарити туди за 40км від фронту.

Чому такі висновки тільки в неї і тільки після трагедії!

Правила безпеки повинні транслюватися на кожному куті!
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07.10.2023 18:46 Ответить
Що ти за гидоту пишеш?? Які нахрін мобільники?? Вони завжди скупчені, це невеличке село. Наводили конкретні істоти, наводили саме на поминки військового. Бо туди не покликали московського попа. Хай твоя росіянка латиніна здохне.
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07.10.2023 19:04 Ответить
Так їх піймали? Є докази від СБУ?
Не чув про таке.
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08.10.2023 20:08 Ответить
А в цей час по всій Україні жирують московські попи. Їдять в три горла, сруть в три сраки кожен. РПЦ ФСБ продовжує коригувати удари і збирати з лохів гроші в ящички.
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07.10.2023 18:58 Ответить
 
 