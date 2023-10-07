Расширение ЕС стало историей успеха, которую необходимо распространить и на Украину, – президент Эстонии Карис

Президент Эстонии Алар Карис на встрече президентов группы Аррайолуш в Португалии заявил, что расширение Европейского Союза стало историей успеха, которую необходимо распространить и на Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Европейскую правду, об этом сообщает Postimees.

По словам Кариса, Украина доказала, что может реформировать страну даже во время войны, поэтому нужно сделать все, чтобы помочь Украине как во вступлении в ЕС, так и в победе в войне.

"Мы все вместе должны продолжать помогать Украине до тех пор, пока это необходимо", – заявил Карис.

На встрече глав государств обсуждались слова Кариса о том, какие изменения необходимы для того, чтобы ЕС был готов к очередному большому расширению.

Также читайте: Президент Эстонии Карис об обстреле Грозы на Харьковщине: Вот почему Украина нуждается в нашей помощи

"Эстония готова обсуждать реформы институтов, политики и бюджета ЕС, необходимых для единства, развития и эффективного функционирования Союза в процессе расширения, в рамках базовых соглашений. Формула успеха расширения проста – страны-кандидаты должны внести свой вклад, а Европейский союз – свой. Это взаимоподдерживающая и взаимозависимая деятельность", - отметил Карис.

Президент Карис подчеркнул, что важно сохранять ЕС сильным и единым, и прислушиваться к пожеланиям граждан при разработке плана действий. Он отметил, что большинство европейцев хотят способствовать устойчивому развитию, снижать потребление энергии и бороться с инфляцией.

Карис также призвал к бдительности в период выборов в Европарламент – следует опасаться тех, кто предлагает простые решения сложных проблем. Карис также выразил твердую уверенность в том, что ЕС должен ставить образование в центр своего существования. По словам президента, образованные люди более критически относятся к популизму и кампаниям по дезинформации.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нет причин говорить с Путиным. Дипломатия не уберегла нас от войны, - президент Эстонии Карис