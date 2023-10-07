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США осудили атаку ХАМАС на Израиль: Терроризму никогда не бывает оправданий

дом,белый

В США осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильское гражданское население.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила в субботу спикер Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

"США однозначно осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильское гражданское население. Терроризму никогда не бывает оправдания. Мы твердо стоим на стороне правительства и народа Израиля и выражаем наши соболезнования по поводу погибших израильтян во время этих нападений", - заявила

Сообщается, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан уже провел разговор с советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, сказала спикер.

Также читайте: Право Израиля на защиту не подлежит сомнению, - Зеленский

Автор: 

Израиль (1924) США (26652)


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Топ комментарии
+14
Кадры из южного Израиля до боли напоминают украинские Бучу, Бородянку, Ирпень, Гостомель… Официальный Израиль более полутора лет игнорировал ряд вопросов, которые могли бы ослабить Россию не только в Украине, но и в ближневосточном регионе. В свою очередь, заигрывание с Россией привело к тому, что террористические организации окрепли и способны проводить войсковые операции.И, на мой взгляд, не менее важным последствием от резни 7 октября может стать не столько масштабный ответ ЦАХАЛ, сколько смена всех ранее применявшихся приоритетов во внешней политике страны(ц)Злой Одессит
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07.10.2023 16:05
+13
вот де насправді влада про*бала початок - це Ізраїль. А вот це "про*бали" 24 лютого в Україні - це влада про*бала повну підготовку до капітуляції: не все розмінували, не всі підрозділи відвели, не врахували опір ЗСУ та народу. Слово одне, а яка різниця суті.
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07.10.2023 16:02
+10
Читаю новини з Ізраїля і офігеваю , те що сталося - це явний провал всіх спецслужб , і силовиків Ізраїля . Країна виявилася абсолютно не готовою до масованого вторгнення .
Наступ бойовиків триває , вони вже контролюють два міста ,, і вже пишуть що ХАМАС взяли в полон цілого ізраїльського генерала ,, а крім того в руках бойовиків опинилися 14 танків Меркава і безліч іншої зброї .
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07.10.2023 16:03
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Байден лошара, в черговий раз схвилювався...
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07.10.2023 19:13 Ответить
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