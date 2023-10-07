США осудили атаку ХАМАС на Израиль: Терроризму никогда не бывает оправданий

В США осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильское гражданское население.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявила в субботу спикер Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон.

"США однозначно осуждают неспровоцированные нападения террористов ХАМАС на израильское гражданское население. Терроризму никогда не бывает оправдания. Мы твердо стоим на стороне правительства и народа Израиля и выражаем наши соболезнования по поводу погибших израильтян во время этих нападений", - заявила

Сообщается, что советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан уже провел разговор с советником по национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби, сказала спикер.

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