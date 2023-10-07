США обеспечат Израиль всем необходимым для самозащиты, - Пентагон
Министерство обороны США будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты гражданского населения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.
"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самозащиту остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям погибших в результате этого ужасного нападения на мирных жителей.
Министерство обороны будет работать над тем, чтобы в ближайшие дни обеспечить Израиль всем необходимым для защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", – отметил Остин.
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+27 Serhios Bond #490169
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+17 старий Сірко
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+17 Амандрапапупа
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пора в окоп
у нас з США немає ніяких договорів. У нас США ворогом взагалі були до 2014 року.