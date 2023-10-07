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США обеспечат Израиль всем необходимым для самозащиты, - Пентагон

остін,ллойд

Министерство обороны США будет работать над тем, чтобы обеспечить Израиль всем необходимым для защиты гражданского населения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление министра обороны США Ллойда Остина.

"Я внимательно слежу за развитием событий в Израиле. Наша приверженность праву Израиля на самозащиту остается непоколебимой, и я выражаю свои соболезнования семьям погибших в результате этого ужасного нападения на мирных жителей.

Министерство обороны будет работать над тем, чтобы в ближайшие дни обеспечить Израиль всем необходимым для защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма", – отметил Остин.

Читайте также: США осудили атаку ХАМАС на Израиль: Терроризму никогда не бывает оправданий

Автор: 

Израиль (1924) Пентагон (1459) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+27
израильтяне по их словам,боялись что в случае передачи нам танков "Меркава"они в качестве трофеев,могут через кацапов попасть в Иран,теперь они попадут в Иран напрямую,а мы можем израильтянам в качестве военной помощи выслать пару ящиков с бинтами и три литра "зелёнки".
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07.10.2023 16:38
+17
а чи буде ім дозволено стріляти з американської зброї по Сектору Газа чи ім це не дозволят як нам?
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07.10.2023 16:37
+17
Питання: То де ленд ліз???!!!
Лідери Республіканської партії США бризкаючи слиною, заявили про необхідність зменшення військової та фінансово-матеріальної допомоги від США Україні в той час коли багато країн Європи надало Україні більшу допомогу, аніж США відносно власного ВВП.

Найбільшими донорами Україні після повномасштабного вторгнення російських агресорів до України стали Норвегія, країни Балтії та Данія у співвідношенні до власного ВВП.

Швеція надасть Україні новий пакет військової допомоги: чи увійдуть до нього винищувачі Gripen.

Видання порахувало, що багато країн Європи надало Україні більшу допомогу, аніж США відносно власного ВВП.

Загалом Сполучені Штати надали Україні допомоги на суму близько 113 млрд доларів, тоді як Європа за цей допомогла українцям на 85,1 млрд доларів.

Внесок США у допомогу України відносно власного ВВП склав 0,3% ВВП, тоді як Норвегія, Литва, Естонія та Латвія передають понад 1% ВВП.

Нобелівський лауреат з економіки Пол Кругман заявив, щоб ці дані повністю спростовують заяви правих представників Республіканської якої партії, що нібито допомога Україні "підриває економіку США".
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07.10.2023 16:39
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Драсти я - ваша тетя, когда были филистимляне, арабов еще не было - это скифские часы у нас.
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07.10.2023 19:35 Ответить
спорили с вами на разные темы, но арабы к палестине, как они её называю "фалястын", на иврите "плиштим", не имеют никакого отношения, от слова совсем! где были арабы и филистимляне, и насколько это разные народы!
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07.10.2023 23:40 Ответить
Америка сказала,то что в таких случаях говорят.Зеленский тоже сказал....Все сказали.Государство Израиль,самостоятельно справиться с терористами.И зделает это качествено.Израиль такое не простит.Факт.Вангую,закроют вопрос по палестинцам окончательно.После всего ужаса,глумления с мёртвых бойцов ЦАХАЛА...Месть(ответ)со стороны государства Израиль будет сокрушительной!!От всех здравых граждан Украины приношу соболезнования еврейскому народу!!!
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07.10.2023 16:43 Ответить
Для нас это минус. А если ещё и в ЕС, инфильтрованные туда меркельщиной с оландщиной-макронщиной и им подобными, арабские боевики (а их там, в ЕС, тысячи если не десятки тысяч) с кацапской агентурой из понаехавших, начнут террористическую бузу, то выводы сами можете сделать в отношении финансовой и материально-технической помощи Украине. Время удачное. Уж не планировал ли российский генштаб всё это? Уши московитов торчат из этой кучи дерьма отчётливо.
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07.10.2023 16:43 Ответить
у них все есть кроме Мавиков как у хамаса
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07.10.2023 16:46 Ответить
Бо бовдур
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07.10.2023 16:58 Ответить
Санек, будь добрее к людям, но не к русне. русню, если увидишь, то ***** ее
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07.10.2023 16:59 Ответить
😁😂🤭
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07.10.2023 17:40 Ответить
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07.10.2023 17:16 Ответить
Так вони ж всі там та ще де щось можна спи..дити всі і зібрались.
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07.10.2023 22:09 Ответить
Треба HIMARS проти ХАМАС
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07.10.2023 16:53 Ответить
Що це бл за гидота?
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07.10.2023 17:06 Ответить
Це рашко-бот
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07.10.2023 17:06 Ответить
Возмездие уже началось. Палестина заявила про 198 убитых и 1610 раненых в Секторе Газа.
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07.10.2023 17:11 Ответить
США має тисячі абрамсів на складах, а Україні дають після 1.5роки війни, коли вже загинули тисячі українських героїв, всього 31абрамс і розповідають на кожному кроці, що це круто, що це має злякати кацапів, які сидять в окопах. На кого це розраховано? Третя світова війна набирає обертів, але американці це вперто заперечують. Звісно, вони обійдуться лише торгівельними війнами з Китаєм, але як забирати ядерне озброєння, погрожуючи санкціями Україні і віддати кацапам, то вони мали сміливість, а назвати росію фашистською державою, державою - терористом у них не вистачає рішучості. Бо всі 'бояться екскалації'. Ескалації 'бояться' наші колишні чиновники вищого рангу і олігархи, які добре нагріли руки від 'всесвітнього роззброєння', тепер живуть в шикарних маєтках на Заході (кучма і пінчук серед них), бо на Україну їм вже давно насрати. Так от, нам чомусь до них не дістати, не запитати їх, якого чорта, вони не продадуть свої маєтки, і не куплять дрони. Чому дружина загиблого з Волині, віддає всі свої гроші на дрони, а ці упирі живуть на широку ногу в Лондоні,Відні, Монако,на Лазуровому узбережжі.
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07.10.2023 17:18 Ответить
вони живуть не в росії з мільйонними і мільярдними статками, які вивозили з України роками, а в країнах НАТО. Невже не можна щось придумати, щоб дати Україні нормальну зброю і в нормальній кількості, а не тягнути вже 1.5роки кота за хвіст.
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07.10.2023 17:55 Ответить
Ну нормально, як євреям то все необхідне. І не бояться ескалації , а Україні то піпеточними дозами-щоб не було ескалації, бо *уйло нападе.
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07.10.2023 17:20 Ответить
ну ти ж думати не хочеш, лише займаєшся безглуздими порівняннями...
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07.10.2023 23:43 Ответить
да хватит ******* - вышлите на родину Зеленского и Коломойского
пора в окоп
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07.10.2023 17:26 Ответить
А на який біс ці два злодюги потрібні Ізраілю, щоб розікрали все? Прямо з окопів почнуть арабам патрони продавать.
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07.10.2023 17:40 Ответить
Опять у ********* обострение, это типичная политическая заява. Так то оружие у Израиля свое есть. Да и ситуация у Израиля лучше. К ним не армия на танках вторглась а кучку фанатиков на пикапах и дельтапланах.
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07.10.2023 17:28 Ответить
Рашистські роги не стирчать? Кремляді з хамасом в обнімашках, братушкі по терору. Знають, що Америка буде допомагати Ізраїлю, то Україні менше уваги і плюшок.
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07.10.2023 17:37 Ответить
кацаби все разрохували,вдарили по жидах,амерікоси всю военну техніку кинуть в ізраіль і почнуть наступ в Украіні,а там і европе буде жопа,а за ним буде ядерний удар по штатах,то му шо нато це фікція і без Збройних сил Украіни їм буде жопа,срака і все разом.так що можим себе поздравити з началом третьої світової війни,ура товарищі.
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07.10.2023 18:11 Ответить
якщо комусь цікаво як собі світ уявляє 15-річна дитина - то от приклад
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07.10.2023 20:37 Ответить
Собственно этого и добивалась сраися - переключение части помощи США на Израиль. Поэтому и визжат от счастья кацапские сетевые выродки. Печально только, что к ним присоединились некоторые "украинские гниды, которые хуже московских вошей" (С) И отвратительней всего, что такие ***** есть и здесь, на Цензоре.
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07.10.2023 18:55 Ответить
посмотрим что сша даст великому израилю и сравним с тем, что дают нам.
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07.10.2023 19:18 Ответить
Они им каждый год дают, за 10 лет передали больше чем Украине и это все против кучки террористов
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07.10.2023 20:54 Ответить
досить дебільне уявлення про військовий бюджет Ізраїля і долю США в ньому, і про спільні ізраїльсько-американські розробки у військовій сфері...
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07.10.2023 23:46 Ответить
Ну да. Забезпечать. Не так як нас.
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07.10.2023 19:21 Ответить
у США з Ізраїлем є договір про військову допомогу вже багато десятиліть. Як тільки на Ізраїль хтось нападає - США зобов'язані надати те, що описано в договорі.

у нас з США немає ніяких договорів. У нас США ворогом взагалі були до 2014 року.
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07.10.2023 20:39 Ответить
А Трамп з посіпаками вже виповзав з заявами, що Ізраїль далеко і поки не буде вирішено проблеми на кордоні з нелегальними мігрантами допомагати Ізраїлю не в інтересах США? Чи за таке кацапи не проплатили?
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07.10.2023 20:50 Ответить
Интересно а Американским оружием можно стрелять по Ирану и Палестине или только по территории Израиля?
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07.10.2023 21:24 Ответить
ХТО ПРОТИ ЇЗРАЄЛЮ,ТОЙ ПІДТРИМУЄ підарів!
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07.10.2023 21:35 Ответить
Досить писати таку ху...ню.
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07.10.2023 22:15 Ответить
А побоювань ескалації нема? А червоних ліній?
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07.10.2023 22:46 Ответить
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