За год в территориальном море Украины обнаружили 30 российских мин, - ОК "Південь"

Россия заминировала экономическую зону и территориальное море Украины еще в начале полномасштабного вторжения. В общей сложности речь идет по меньшей мере о 450 мин, в течение года 30 из них были обнаружены.

Об этом сказала руководитель объединенного пресс-центра Оперативного командования "Південь" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости", передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Они заминировали море еще с начала полномасштабного вторжения, тогда уже говорилось о 450 морских минах, которые могли быть рассеяны по экономической зоне и территориальному морю Украины. В течение только этого года уже выявлено более 30 мин разного вида и разной угрозы", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что наличие в Черном море большого количества мин было учтено при открытии гуманитарного коридора.

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В частности, Силы обороны установили особые условия для судовладельцев, которые решат пользоваться этим коридором.

"Мы обсуждаем необходимость дополнительных гарантий от международных партнеров, как это было с зерновой инициативой, когда нас поддерживали ООН и Турция. Это доставляло дополнительные хлопоты России относительно возможных провокаций, например, в воздухе, что делало невозможным подобные атаки тактической авиацией в направлении зернового коридора. Поэтому мы рассчитываем на поддержку партнеров, работаем самостоятельно и продолжаем предлагать креативные решения, чтобы разминировать море и обеспечить безопасность в этом регионе", - добавила Гуменюк.